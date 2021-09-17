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https://uz.sputniknews.ru/20210917/shedevry-kulturnogo-naslediya-uzbekistana-opisany-v-50-albomax-20537900.html
Шедевры культурного наследия Узбекистана описаны в 50 альбомах
Шедевры культурного наследия Узбекистана описаны в 50 альбомах
Презентованы новые книги-альбомы, посвященные историческим фотографиям, народному костюму, искусству каллиграфии и миниатюре. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-17T15:55+0500
2021-09-17T16:05+0500
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ТАШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. В рамках Недели культурного наследия, проходящей в эти дни в нескольких городах страны, состоялась презентация очередных 15 книг-альбомов из серии "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира".Над созданием уникального собрания работал редакционный комитет под руководством академика Акмаля Саидова, куда вошли известные ученые-востоковеды. Научным руководителем проекта стал академик Академий наук Узбекистана и Грузии Эдвард Ртвеладзе, а общее руководство осуществляет заслуженный журналист Узбекистана Фирдавс Абдухаликов, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.Новые 15 книг стали дополнением к ранее изданным 35 альбомам о культуре Узбекистана. По словам создателей серии, многие факты о произведениях искусства, рукописях и их авторах были опубликованы впервые и стали настоящим открытием.Один из томов посвящен историческим фотографиям Узбекистана. Здесь собраны снимки XIX - начала XX веков, на которых изображены города и архитектурные памятники, правители и сцены повседневной жизни из собрания российского этнографического музея, Института восточных рукописей и Института истории материальной культуры Российской академии наук, Русского географического общества и Библиотеки конгресса США в Вашингтоне.В еще одном томе собраны иллюстрированные труды Алишера Навои в собраниях мира – подлинники пожизненных рукописей, украшенные уникальными миниатюрами в золоте, которые сейчас хранятся в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, в Британской библиотеке в Лондоне, в Бодлианской библиотеке в Оксфорде и Национальной библиотеке Франции в Париже.Кроме того, отдельные тома посвящены традиционным костюмам разных эпох и регионов, уникальным образцам востойной каллиграфии и минимтюры. Одна из книг посвящена коллекциям узбекского искусства в Польше и Великобритании. К примеру, в знаменитом Британском музее хранятся несколько уникальных экспонатов, таких как золотой амударьинский клад (сокровища Окса) и нефритовая чаша Мирзо Улугбека.В планах фонда – создать многотомное издание-каталог всех археологических памятников на территории Узбекистана с единой картой. Ведется работа над иллюстрированными альманахами по каждой из областей и над книгой о древних изданиях Корана.Совместно с известным австрийским издательством Müller &amp; Schindler фонд готовит к выпуску новый факсимиле-альбом, куда вошли известные миниатюры из фолиантов и манускриптов классиков узбекской литературы: Абдурахмана Джами, Алишера Навои, Джалаладдина Руми, Бадриддина Хилоли, а также научные труды Аль Хорезми, Аль Суфи, Абу Райхана Бируни, Авиценны.Ранее сообщалось, что специалисты проекта подготовят трехтомник об экспонатах музейной коллекции, созданных в период узбекских ханств, для Государственного Эрмитажа.
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форум, узбекистан, культура, культурное наследие, книга

Шедевры культурного наследия Узбекистана описаны в 50 альбомах

15:55 17.09.2021 (обновлено: 16:05 17.09.2021)
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© Пресс-служба Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия УзбекистанаКниги-альбомы, посвященные культурному наследию Узбекистана
Книги-альбомы, посвященные культурному наследию Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2021
© Пресс-служба Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана
Презентованы новые книги-альбомы, посвященные историческим фотографиям, народному костюму, искусству каллиграфии и миниатюре.
ТАШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. В рамках Недели культурного наследия, проходящей в эти дни в нескольких городах страны, состоялась презентация очередных 15 книг-альбомов из серии "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира".
Над созданием уникального собрания работал редакционный комитет под руководством академика Акмаля Саидова, куда вошли известные ученые-востоковеды. Научным руководителем проекта стал академик Академий наук Узбекистана и Грузии Эдвард Ртвеладзе, а общее руководство осуществляет заслуженный журналист Узбекистана Фирдавс Абдухаликов, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.
"Главная идея проекта – создание фактологической базы, осмысление и каталогизация шедевров культурного наследия Узбекистана, созданных на этой древней земле, но по разным причинам оказавшихся за рубежом в крупнейших музеях и рукописных фондах России, Европы, США и Азии. Это археологические артефакты, редчайшие рукописи и уникальные миниатюры", - рассказала автор и ведущая видеоверсии проекта Шахноза Ганиева.
Новые 15 книг стали дополнением к ранее изданным 35 альбомам о культуре Узбекистана. По словам создателей серии, многие факты о произведениях искусства, рукописях и их авторах были опубликованы впервые и стали настоящим открытием.
© Пресс-служба Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия УзбекистанаКниги-альбомы, посвященные культурному наследию Узбекистана
Книги-альбомы, посвященные культурному наследию Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2021
Книги-альбомы, посвященные культурному наследию Узбекистана
© Пресс-служба Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана
Один из томов посвящен историческим фотографиям Узбекистана. Здесь собраны снимки XIX - начала XX веков, на которых изображены города и архитектурные памятники, правители и сцены повседневной жизни из собрания российского этнографического музея, Института восточных рукописей и Института истории материальной культуры Российской академии наук, Русского географического общества и Библиотеки конгресса США в Вашингтоне.
В еще одном томе собраны иллюстрированные труды Алишера Навои в собраниях мира – подлинники пожизненных рукописей, украшенные уникальными миниатюрами в золоте, которые сейчас хранятся в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, в Британской библиотеке в Лондоне, в Бодлианской библиотеке в Оксфорде и Национальной библиотеке Франции в Париже.
© Пресс-служба Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия УзбекистанаКниги-альбомы, посвященные культурному наследию Узбекистана
Книги-альбомы, посвященные культурному наследию Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2021
Книги-альбомы, посвященные культурному наследию Узбекистана
© Пресс-служба Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана
Кроме того, отдельные тома посвящены традиционным костюмам разных эпох и регионов, уникальным образцам востойной каллиграфии и минимтюры. Одна из книг посвящена коллекциям узбекского искусства в Польше и Великобритании. К примеру, в знаменитом Британском музее хранятся несколько уникальных экспонатов, таких как золотой амударьинский клад (сокровища Окса) и нефритовая чаша Мирзо Улугбека.
"Чаша была создана в Самарканде в XV веке, но по предположению британских ученых ее сначала вывезли в Турцию, а затем в 1959 году она попадает в коллекцию Британского музея", - уточнили организаторы.
© Пресс-служба Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия УзбекистанаКниги-альбомы, посвященные культурному наследию Узбекистана
Книги-альбомы, посвященные культурному наследию Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2021
Книги-альбомы, посвященные культурному наследию Узбекистана
© Пресс-служба Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана
В планах фонда – создать многотомное издание-каталог всех археологических памятников на территории Узбекистана с единой картой. Ведется работа над иллюстрированными альманахами по каждой из областей и над книгой о древних изданиях Корана.
"В эту книгу альбом войдут исследования выдающихся корановедов и ученых, занимающихся поиском древних рукописей Корана, датируемых первыми веками хиджры. Сюда же войдет и священный список раннее принадлежащий саларам – этнической группе тюркского происхождения, живших вдоль Желтой реки Китая. Салары были профессиональными проводниками на Великом шелковом пути", - рассказала Шахноза Ганиева.
Совместно с известным австрийским издательством Müller & Schindler фонд готовит к выпуску новый факсимиле-альбом, куда вошли известные миниатюры из фолиантов и манускриптов классиков узбекской литературы: Абдурахмана Джами, Алишера Навои, Джалаладдина Руми, Бадриддина Хилоли, а также научные труды Аль Хорезми, Аль Суфи, Абу Райхана Бируни, Авиценны.
© Пресс-служба Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия УзбекистанаКниги-альбомы, посвященные культурному наследию Узбекистана
Книги-альбомы, посвященные культурному наследию Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2021
Книги-альбомы, посвященные культурному наследию Узбекистана
© Пресс-служба Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана
Ранее сообщалось, что специалисты проекта подготовят трехтомник об экспонатах музейной коллекции, созданных в период узбекских ханств, для Государственного Эрмитажа.
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