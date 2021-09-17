https://uz.sputniknews.ru/20210917/skorost-i-mosch-v-rossii-ispytali-novuyu-protivoraketu-sistemy-pro-20539608.html

Скорость и мощь: в России испытали новую противоракету системы ПРО

Скорость и мощь: в России испытали новую противоракету системы ПРО

По словам командира соединения ПРО ВКС РФ генерал-майора Сергея Грабчука, боевые расчеты успешно поразили условную цель с заданной точностью. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан

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мультимедиа

вкс рф

испытание ракеты

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В России прошли испытания зенитной управляемой ракеты системы ПРО.ВКС РФ провели запуск противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.По словам командира соединения ПРО ВКС РФ генерал-майора Сергея Грабчука, боевые расчеты успешно поразили условную цель с заданной точностью.Отмечается, что скорость полета противоракеты, уничтожающей боевые блоки противника, составила свыше 3 км/сек.Смотрите в нашем видео самые эксклюзивные кадры с места событий.

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мультимедиа , вкс рф, испытание ракеты, видео