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Скорость и мощь: в России испытали новую противоракету системы ПРО
Скорость и мощь: в России испытали новую противоракету системы ПРО
По словам командира соединения ПРО ВКС РФ генерал-майора Сергея Грабчука, боевые расчеты успешно поразили условную цель с заданной точностью. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-17T18:05+0500
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В России прошли испытания зенитной управляемой ракеты системы ПРО.ВКС РФ провели запуск противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.По словам командира соединения ПРО ВКС РФ генерал-майора Сергея Грабчука, боевые расчеты успешно поразили условную цель с заданной точностью.Отмечается, что скорость полета противоракеты, уничтожающей боевые блоки противника, составила свыше 3 км/сек.Смотрите в нашем видео самые эксклюзивные кадры с места событий.
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мультимедиа , вкс рф, испытание ракеты, видео

Скорость и мощь: в России испытали новую противоракету системы ПРО

18:05 17.09.2021 (обновлено: 18:23 17.09.2021)
254
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По словам командира соединения ПРО ВКС РФ генерал-майора Сергея Грабчука, боевые расчеты успешно поразили условную цель с заданной точностью.
В России прошли испытания зенитной управляемой ракеты системы ПРО.
ВКС РФ провели запуск противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
По словам командира соединения ПРО ВКС РФ генерал-майора Сергея Грабчука, боевые расчеты успешно поразили условную цель с заданной точностью.
Отмечается, что скорость полета противоракеты, уничтожающей боевые блоки противника, составила свыше 3 км/сек.
Смотрите в нашем видео самые эксклюзивные кадры с места событий.
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