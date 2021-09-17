https://uz.sputniknews.ru/20210917/v-agentstve-gosudarstvennyx-uslug-proizoshli-kadrovye-izmeneniya--20539127.html

В Агентстве государственных услуг произошли кадровые изменения

В Агентстве государственных услуг произошли кадровые изменения

В госструктуре сменился первый заместитель директора. Должность занял Нуъмон Мухаммадиев. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-17T17:35+0500

2021-09-17T17:35+0500

2021-09-17T17:35+0500

общество

назначение

агентство государственных услуг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/681/39/6813947_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_73a0d95d8e39c0e8761a4916fadd2850.jpg

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Первым заместителем директора Агентства государственных услуг назначен Нуъмон Мухаммадиев, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее он работал на должности замдиректора Агентства госуслуг.В июле 2020 года директором Агентства государственных услуг стал первый заместитель советника президента по вопросам защиты прав граждан, контроля и координации работы с обращениями Улугбек Мухаммадиев.

https://uz.sputniknews.ru/20201211/Ulugbek-Mukhammadiev-uzhe-ne-nuzhno-begat-s-kipoy-bumag-kogda-est-TsGU-15581777.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

назначение, агентство государственных услуг