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В Агентстве государственных услуг произошли кадровые изменения
В Агентстве государственных услуг произошли кадровые изменения
В госструктуре сменился первый заместитель директора. Должность занял Нуъмон Мухаммадиев. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-17T17:35+0500
2021-09-17T17:35+0500
общество
назначение
агентство государственных услуг
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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Первым заместителем директора Агентства государственных услуг назначен Нуъмон Мухаммадиев, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее он работал на должности замдиректора Агентства госуслуг.В июле 2020 года директором Агентства государственных услуг стал первый заместитель советника президента по вопросам защиты прав граждан, контроля и координации работы с обращениями Улугбек Мухаммадиев.
https://uz.sputniknews.ru/20201211/Ulugbek-Mukhammadiev-uzhe-ne-nuzhno-begat-s-kipoy-bumag-kogda-est-TsGU-15581777.html
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назначение, агентство государственных услуг

В Агентстве государственных услуг произошли кадровые изменения

17:35 17.09.2021
537
© Sputnik / Дмитрий АстаховМужчина закрывает портфель
Мужчина закрывает портфель - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Дмитрий Астахов
В госструктуре сменился первый заместитель директора. Должность занял Нуъмон Мухаммадиев.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Первым заместителем директора Агентства государственных услуг назначен Нуъмон Мухаммадиев, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее он работал на должности замдиректора Агентства госуслуг.
Работа многофункционального центра - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.12.2020
Общество
Улугбек Мухаммадиев: не нужно бегать с кипой бумаг, когда есть ЦГУ
11 декабря 2020, 16:26
208
В июле 2020 года директором Агентства государственных услуг стал первый заместитель советника президента по вопросам защиты прав граждан, контроля и координации работы с обращениями Улугбек Мухаммадиев.
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