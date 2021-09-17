https://uz.sputniknews.ru/20210917/v-agentstve-gosudarstvennyx-uslug-proizoshli-kadrovye-izmeneniya--20539127.html
В Агентстве государственных услуг произошли кадровые изменения
В Агентстве государственных услуг произошли кадровые изменения
В госструктуре сменился первый заместитель директора. Должность занял Нуъмон Мухаммадиев. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-17T17:35+0500
2021-09-17T17:35+0500
2021-09-17T17:35+0500
общество
назначение
агентство государственных услуг
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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Первым заместителем директора Агентства государственных услуг назначен Нуъмон Мухаммадиев, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее он работал на должности замдиректора Агентства госуслуг.В июле 2020 года директором Агентства государственных услуг стал первый заместитель советника президента по вопросам защиты прав граждан, контроля и координации работы с обращениями Улугбек Мухаммадиев.
https://uz.sputniknews.ru/20201211/Ulugbek-Mukhammadiev-uzhe-ne-nuzhno-begat-s-kipoy-bumag-kogda-est-TsGU-15581777.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
назначение, агентство государственных услуг
В Агентстве государственных услуг произошли кадровые изменения
В госструктуре сменился первый заместитель директора. Должность занял Нуъмон Мухаммадиев.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik.
Первым заместителем директора Агентства государственных услуг назначен Нуъмон Мухаммадиев, сообщили
в пресс-службе ведомства.
Ранее он работал на должности замдиректора Агентства госуслуг.
В июле 2020 года директором Агентства государственных услуг стал
первый заместитель советника президента по вопросам защиты прав граждан, контроля и координации работы с обращениями Улугбек Мухаммадиев.