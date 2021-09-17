https://uz.sputniknews.ru/20210917/v-karshi-troe-mujchin-podralis-s-pravooxranitelyami-20540461.html
В Карши трое мужчин подрались с правоохранителями - видео
В Карши трое мужчин подрались с правоохранителями - видео
Отмечается, что один из дебоширов находился в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушители задержаны. Ведется следствие. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-17T18:36+0500
2021-09-17T18:36+0500
2021-09-17T19:04+0500
происшествия
драка
карши
мвд узбекистана
хулиганство
овд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/02/20343803_25:0:1275:703_1920x0_80_0_0_08aad1e2daeb5516646141eca2f292c3.jpg
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Карши трое мужчин оказали активное сопротивление сотрудникам патрульно-постовой службы, сообщают в МВД Узбекистана.По данным силового ведомства, инцидент произошел 16 сентября около 23.00 по местному времени. Один из правонарушителей находился в состоянии алкогольного опьянения, отметили в министерстве. Против злоумышленников возбуждено административное дело по статьям "мелкое хулиганство", "невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел", а также уголовное дело по статье "сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг". В настоящее время следствие продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20190219/Veteran-MVD-o-tom-pochemu-uzbekistantsy-vse-chasche-napadayut-na-strazhey-poryadka-10862481.html
карши
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/02/20343803_182:0:1119:703_1920x0_80_0_0_d9f9b12d646b5bf174715d81576ce67e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
драка, карши, мвд узбекистана, хулиганство, овд
В Карши трое мужчин подрались с правоохранителями - видео
18:36 17.09.2021 (обновлено: 19:04 17.09.2021)
Отмечается, что один из дебоширов находился в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушители задержаны. Ведется следствие.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik.
В Карши трое мужчин оказали активное сопротивление сотрудникам патрульно-постовой службы, сообщают
в МВД Узбекистана.
По данным силового ведомства, инцидент произошел 16 сентября около 23.00 по местному времени.
Один из правонарушителей находился в состоянии алкогольного опьянения, отметили в министерстве.
Против злоумышленников возбуждено административное дело по статьям "мелкое хулиганство", "невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел", а также уголовное дело по статье "сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг".
В настоящее время следствие продолжается.