https://uz.sputniknews.ru/20210917/v-karshi-troe-mujchin-podralis-s-pravooxranitelyami-20540461.html

В Карши трое мужчин подрались с правоохранителями - видео

В Карши трое мужчин подрались с правоохранителями - видео

Отмечается, что один из дебоширов находился в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушители задержаны. Ведется следствие. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-17T18:36+0500

2021-09-17T18:36+0500

2021-09-17T19:04+0500

происшествия

драка

карши

мвд узбекистана

хулиганство

овд

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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Карши трое мужчин оказали активное сопротивление сотрудникам патрульно-постовой службы, сообщают в МВД Узбекистана.По данным силового ведомства, инцидент произошел 16 сентября около 23.00 по местному времени. Один из правонарушителей находился в состоянии алкогольного опьянения, отметили в министерстве. Против злоумышленников возбуждено административное дело по статьям "мелкое хулиганство", "невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел", а также уголовное дело по статье "сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг". В настоящее время следствие продолжается.

https://uz.sputniknews.ru/20190219/Veteran-MVD-o-tom-pochemu-uzbekistantsy-vse-chasche-napadayut-na-strazhey-poryadka-10862481.html

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драка, карши, мвд узбекистана, хулиганство, овд