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В Карши трое мужчин подрались с правоохранителями - видео
В Карши трое мужчин подрались с правоохранителями - видео
Отмечается, что один из дебоширов находился в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушители задержаны. Ведется следствие. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-17T18:36+0500
2021-09-17T19:04+0500
происшествия
драка
карши
мвд узбекистана
хулиганство
овд
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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Карши трое мужчин оказали активное сопротивление сотрудникам патрульно-постовой службы, сообщают в МВД Узбекистана.По данным силового ведомства, инцидент произошел 16 сентября около 23.00 по местному времени. Один из правонарушителей находился в состоянии алкогольного опьянения, отметили в министерстве. Против злоумышленников возбуждено административное дело по статьям "мелкое хулиганство", "невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел", а также уголовное дело по статье "сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг". В настоящее время следствие продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20190219/Veteran-MVD-o-tom-pochemu-uzbekistantsy-vse-chasche-napadayut-na-strazhey-poryadka-10862481.html
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драка, карши, мвд узбекистана, хулиганство, овд

В Карши трое мужчин подрались с правоохранителями - видео

18:36 17.09.2021 (обновлено: 19:04 17.09.2021)
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© Sputnik / Абзал КалиевДрака
Драка - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Абзал Калиев
Отмечается, что один из дебоширов находился в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушители задержаны. Ведется следствие.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Карши трое мужчин оказали активное сопротивление сотрудникам патрульно-постовой службы, сообщают в МВД Узбекистана.
По данным силового ведомства, инцидент произошел 16 сентября около 23.00 по местному времени.
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Один из правонарушителей находился в состоянии алкогольного опьянения, отметили в министерстве.
Против злоумышленников возбуждено административное дело по статьям "мелкое хулиганство", "невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел", а также уголовное дело по статье "сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг".
В настоящее время следствие продолжается.
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