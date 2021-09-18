https://uz.sputniknews.ru/20210918/banket-v-chest-prezidentov-kak-raxmon-vstrechal-glav-gosudarstv--chlenov-odkb-i-shos-20547180.html

Банкет в честь президентов: как Рахмон встречал глав государств — членов ОДКБ и ШОС

Банкет в честь президентов: как Рахмон встречал глав государств — членов ОДКБ и ШОС

В рамках встречи была организована выставка сельскохозяйственной продукции и национальных блюд, представленных в особом стиле. 18.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-18T16:52+0500

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Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон организовал неофициальный банкет в честь глав государств — членов ОДКБ и ШОС, а также почетных гостей мероприятий."Банкет из-за теплой дружеской атмосферы превратился в вечер дружбы", - пишет пресс-служба главы РТ. В резиденции правительства Рахмон отправился на вечернюю прогулку вместе с президентами нескольких государств: Узбекистана — Шавкатом Мирзиёевым, Казахстана — Касымом-Жомартом Токаевым, Кыргызстана — Садыром Жапаровым, Беларуси — Александром Лукашенко, а также премьер-министрами Армении и Пакистана — Николом Пашиняном и Имран Ханом соответственно. В рамках встречи была организована выставка сельскохозяйственной продукции и национальных блюд, представленных в особом стиле. Хотите увидеть арбузные фонтаны, виноградные горы и лимонно-яблочные берега? Тогда смотрите наше видео.

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