https://uz.sputniknews.ru/20210918/v-tashkente-avtoledi-sbila-chetyrexletnyuyu-devochku-20548090.html

В Ташкенте автоледи сбила четырехлетнюю девочку

В Ташкенте автоледи сбила четырехлетнюю девочку

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств". Ведется следствие. 18.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-18T18:29+0500

2021-09-18T18:29+0500

2021-09-18T18:30+0500

происшествия

ташкент

дтп

ребенок

автоледи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1c/19443715_0:909:2048:2061_1920x0_80_0_0_3b33f10b016774ceb885dd3aed719d96.jpg

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. В столице женщина сбила четырехлетнюю девочку, которую доставили в больницу с тяжелыми повреждениями, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.По данным силового ведомства, инцидент произошел рядом с детским садом №540, расположенным на улице Бешкайрагоч Учтепинского района. Отмечается, что за рулем автомобиля Spark находилась 27-летняя девушка. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств". Расследование продолжается.

https://uz.sputniknews.ru/20201127/Strashnoe-DTP-v-Tashkente-voditel-skrylsya-posle-togo-kak-nasmert-sbil-rebenka-15494660.html

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, дтп, ребенок, автоледи