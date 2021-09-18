https://uz.sputniknews.ru/20210918/v-tashkente-avtoledi-sbila-chetyrexletnyuyu-devochku-20548090.html
В Ташкенте автоледи сбила четырехлетнюю девочку
В Ташкенте автоледи сбила четырехлетнюю девочку
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств". Ведется следствие. 18.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-18T18:29+0500
2021-09-18T18:29+0500
2021-09-18T18:30+0500
происшествия
ташкент
дтп
ребенок
автоледи
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ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. В столице женщина сбила четырехлетнюю девочку, которую доставили в больницу с тяжелыми повреждениями, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.По данным силового ведомства, инцидент произошел рядом с детским садом №540, расположенным на улице Бешкайрагоч Учтепинского района. Отмечается, что за рулем автомобиля Spark находилась 27-летняя девушка. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств". Расследование продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20201127/Strashnoe-DTP-v-Tashkente-voditel-skrylsya-posle-togo-kak-nasmert-sbil-rebenka-15494660.html
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ташкент, дтп, ребенок, автоледи
В Ташкенте автоледи сбила четырехлетнюю девочку
18:29 18.09.2021 (обновлено: 18:30 18.09.2021)
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств". Ведется следствие.
ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik.
В столице женщина сбила четырехлетнюю девочку, которую доставили в больницу с тяжелыми повреждениями, сообщает
пресс-служба ГУВД Ташкента.
По данным силового ведомства, инцидент произошел рядом с детским садом №540, расположенным на улице Бешкайрагоч Учтепинского района.
Отмечается, что за рулем автомобиля Spark находилась 27-летняя девушка.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств". Расследование продолжается.