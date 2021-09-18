https://uz.sputniknews.ru/20210918/yaponskie-spetsialisty-razrabotayut-osobuyu-krasku-dlya-dorojnoy-razmetki-v-tashkente-20544490.html
Японские специалисты разработают особую краску для дорожной разметки в Ташкенте
Японские специалисты разработают особую краску для дорожной разметки в Ташкенте
В настоящее время эксперты внедряют новую технологию нанесения красящего пигмента на дорожное покрытие с учетом погодных условий, свойств асфальта и... 18.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-18T11:51+0500
2021-09-18T11:51+0500
2021-09-18T11:51+0500
общество
ташкент
япония
дороги
краска
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ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Эксперты из Японии разработают специальную долговечную краску для дорожной разметки в Ташкенте. Об этом стало известно в ходе встречи замхокима Шарофа Рахманова с японскими предпринимателями компании MITSUI & CO., LTD. По словам главы предприятия Мацуока Хиросукэ, в настоящее время специалисты испытывают краску на качество. Они внедряют новую технологию нанесения красящего пигмента на дорожное покрытие с учетом погодных условий, свойств асфальта и воздействия автомобильных шин, используемых в Узбекистане. Во время переговоров стороны также рассмотрели возможность запуска в столице предприятия по производству оборудования и красок для разметки проезжей части дорог.
https://uz.sputniknews.ru/20190420/Novovvedeniya-na-tashkentskikh-dorogakh--chto-oznachaet-razmetka-11299117.html
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ташкент, япония, дороги, краска
Японские специалисты разработают особую краску для дорожной разметки в Ташкенте
В настоящее время эксперты внедряют новую технологию нанесения красящего пигмента на дорожное покрытие с учетом погодных условий, свойств асфальта и воздействия автомобильных шин.
ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik.
Эксперты из Японии разработают специальную долговечную краску для дорожной разметки в Ташкенте. Об этом стало известно
в ходе встречи замхокима Шарофа Рахманова с японскими предпринимателями компании MITSUI & CO., LTD.
По словам главы предприятия Мацуока Хиросукэ, в настоящее время специалисты испытывают краску на качество. Они внедряют новую технологию нанесения красящего пигмента на дорожное покрытие с учетом погодных условий, свойств асфальта и воздействия автомобильных шин, используемых в Узбекистане.
Во время переговоров стороны также рассмотрели возможность запуска в столице предприятия по производству оборудования и красок для разметки проезжей части дорог.