https://uz.sputniknews.ru/20210918/yaponskie-spetsialisty-razrabotayut-osobuyu-krasku-dlya-dorojnoy-razmetki-v-tashkente-20544490.html

Японские специалисты разработают особую краску для дорожной разметки в Ташкенте

Японские специалисты разработают особую краску для дорожной разметки в Ташкенте

В настоящее время эксперты внедряют новую технологию нанесения красящего пигмента на дорожное покрытие с учетом погодных условий, свойств асфальта и... 18.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-18T11:51+0500

2021-09-18T11:51+0500

2021-09-18T11:51+0500

общество

ташкент

япония

дороги

краска

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ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Эксперты из Японии разработают специальную долговечную краску для дорожной разметки в Ташкенте. Об этом стало известно в ходе встречи замхокима Шарофа Рахманова с японскими предпринимателями компании MITSUI & CO., LTD. По словам главы предприятия Мацуока Хиросукэ, в настоящее время специалисты испытывают краску на качество. Они внедряют новую технологию нанесения красящего пигмента на дорожное покрытие с учетом погодных условий, свойств асфальта и воздействия автомобильных шин, используемых в Узбекистане. Во время переговоров стороны также рассмотрели возможность запуска в столице предприятия по производству оборудования и красок для разметки проезжей части дорог.

https://uz.sputniknews.ru/20190420/Novovvedeniya-na-tashkentskikh-dorogakh--chto-oznachaet-razmetka-11299117.html

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ташкент, япония, дороги, краска