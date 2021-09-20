https://uz.sputniknews.ru/20210920/medsestram-razreshat-rabotat-v-kachestve-samozanyatyx-20573825.html

Медсестрам разрешат работать в качестве самозанятых

Медсестрам разрешат работать в качестве самозанятых

Самостоятельная медицинская сестра при выполнении своей работы несет персональную ответственность за свои действия или бездействия. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-20T20:10+0500

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общество

документы

кабинет министров узбекистана

медсестра

самозанятые

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В Узбекистане медицинские сестры смогут работать в качестве самозанятых. Об этом стало известно из положения о порядке осуществления деятельности "Сестринское дело", утвержденного Кабинетом министров. Согласно документу, данное решение вступит в силу с 1 января будущего года. Как стать самозанятой медсестройПрежде всего потенциальной претендентке необходимо иметь высшее сестринское образование или среднее медицинское образование по специальностям: сестринское дело, лечебное дело, акушерство. В качестве самозанятой она может зарегистрироваться через специальное мобильное приложение или в личном кабинете налогоплательщика на портале Mysoliq, либо в органе налоговой службы по месту жительства. Для этого ей понадобится справка, на основании которой она сможет пройти регистрацию в информационной системе Минздрава. Отмечается, что после заполнения анкеты медсестре автоматически оформят сертификат, позволяющий заниматься данной деятельностью.Права независимой медсестры Самостоятельная медицинская сестра при выполнении своей работы несет персональную ответственность за свои действия или бездействия.В соответствии с положением, ей не разрешается проводить медпроцедуры с использованием предметов медицинского назначения, требующих стерилизации.Также медсестра не имеет права оценивать состояние теста для выявления побочных эффектов при приеме лекарств.В Узбекистане стать самозанятым по 68 видам деятельности можно с 1 июля 2020 года. Доходы самозанятых лиц не облагаются налогом, но для учета стажа работы раз в год уплачивается социальный налог в размере одной базовой расчетной величины (с 1 сентября 270 тысяч сумов).По данным Государственного налогового комитета, на начало мая в стране было зарегистрировано более 791 тысяч самозанятых.

https://uz.sputniknews.ru/20201228/Kak-stat-samozanyatym-v-Uzbekistane---instruktsiya-15689477.html

https://uz.sputniknews.ru/20201227/Utverzhdeny-osobennosti-trudovoy-deyatelnosti-samozanyatykh-grazhdan--GNK-15686519.html

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документы, кабинет министров узбекистана, медсестра, самозанятые