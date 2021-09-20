https://uz.sputniknews.ru/20210920/na-ostrove-palma-proizoshlo-izverjenie-vulkana--video-20572802.html

На острове Пальма произошло извержение вулкана — видео

На острове Пальма произошло извержение вулкана — видео

По данным Гражданской гвардии, местные власти планируют эвакуировать от пяти до десяти тысяч человек. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-20T19:14+0500

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вулкан

извержение

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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. На канарском острове Пальма произошел выброс вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо, передает РИА Новости.По данным Гражданской гвардии, местные власти планируют эвакуировать от пяти до десяти тысяч человек. Отмечается, что извержение вулкана может продолжаться недели или месяцы. В настоящее время скопилось большое количество лавы, которая уже подступила к жилым массивам: затронуты от 80 до 100 строений. Раскаленная шестиметровая масса не приведет к человеческим жертвам, но может снести все на своем пути, подчеркнули в ведомстве. В 1971 году на Пальме извергался вулкан Тенегия. В 1949-м произошли выбросы горячей лавы из вулкана Сан-Хуан.

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эвакуация, вулкан, извержение