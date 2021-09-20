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На острове Пальма произошло извержение вулкана — видео
На острове Пальма произошло извержение вулкана — видео
По данным Гражданской гвардии, местные власти планируют эвакуировать от пяти до десяти тысяч человек. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-20T19:14+0500
2021-09-20T19:17+0500
в мире
эвакуация
вулкан
извержение
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. На канарском острове Пальма произошел выброс вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо, передает РИА Новости.По данным Гражданской гвардии, местные власти планируют эвакуировать от пяти до десяти тысяч человек. Отмечается, что извержение вулкана может продолжаться недели или месяцы. В настоящее время скопилось большое количество лавы, которая уже подступила к жилым массивам: затронуты от 80 до 100 строений. Раскаленная шестиметровая масса не приведет к человеческим жертвам, но может снести все на своем пути, подчеркнули в ведомстве. В 1971 году на Пальме извергался вулкан Тенегия. В 1949-м произошли выбросы горячей лавы из вулкана Сан-Хуан.
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эвакуация, вулкан, извержение

На острове Пальма произошло извержение вулкана — видео

19:14 20.09.2021 (обновлено: 19:17 20.09.2021)
410
© REUTERS / Antonio ParrinelloИзвержение вулкана Этна, Италия
Извержение вулкана Этна, Италия - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2021
© REUTERS / Antonio Parrinello
По данным Гражданской гвардии, местные власти планируют эвакуировать от пяти до десяти тысяч человек.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. На канарском острове Пальма произошел выброс вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо, передает РИА Новости.
По данным Гражданской гвардии, местные власти планируют эвакуировать от пяти до десяти тысяч человек.
Отмечается, что извержение вулкана может продолжаться недели или месяцы. В настоящее время скопилось большое количество лавы, которая уже подступила к жилым массивам: затронуты от 80 до 100 строений. Раскаленная шестиметровая масса не приведет к человеческим жертвам, но может снести все на своем пути, подчеркнули в ведомстве.
В 1971 году на Пальме извергался вулкан Тенегия. В 1949-м произошли выбросы горячей лавы из вулкана Сан-Хуан.
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