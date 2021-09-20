https://uz.sputniknews.ru/20210920/situatsiyu-v-afganistane-obsudyat-na-konferentsii-kluba-valday-v-tashkente-20560988.html
Ситуацию в Афганистане обсудят на конференции клуба "Валдай" в Ташкенте
Ситуацию в Афганистане обсудят на конференции клуба "Валдай" в Ташкенте
Это уже вторая конференция, которую Валдайский клуб проводит в Узбекистане — в ноябре 2019-го в Самарканде при сотрудничестве с ИСМИ состоялась... 20.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-20T08:51+0500
2021-09-20T08:51+0500
2021-09-20T08:51+0500
политика
ташкент
афганистан
дискуссионный клуб "валдай"
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ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Конференция Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия" пройдет в Ташкенте 20 сентября: более 30 экспертов из двух стран обсудят широкий спектр вопросов и проблем двустороннего и межрегионального взаимодействия. Одна из центральных тем на повестке — ситуация в Афганистане.Отмечается, что в рамках мероприятия "и журналисты, и широкая аудитория смогут услышать из первых уст наиболее авторитетные оценки российских и узбекских экспертов по ситуации в Афганистане". В конференции, организуемой в партнерстве с институтом стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана, примут участие более 30 ведущих экспертов двух стран.Среди участников мероприятия — замглавы МИД РФ Андрей Руденко, первый замглавы МИД Узбекистана Фарход Арзиев. Среди ведущих сессий — первый заместитель спикера законодательной палаты Олий Мажлиса РУз Акмаль Саидов и первый зампредседателя Сената Узбекистана Садык Сафаев. На двух других сессиях будут обсуждаться вопросы региональной безопасности, а также международной торговли и интеграции в Центральной Евразии.По данным организаторов, в рамках конференции Валдайский клуб представит новый доклад "Железный каркас Евразии: достижения, проблемы и перспективы континентальной связанности", подготовленный при содействии ИСМИ и посвященный транспортно-логистическим вопросам в Евразии с упором на развитие железнодорожного сообщения.Отметим, что это уже вторая конференция, которую "Валдай" проводит в Узбекистане — в ноябре 2019-го в Самарканде при сотрудничестве с ИСМИ состоялась Центральноазиатская конференция клуба. В конце 2021 года клуб "Валдай" планирует выпустить доклад о российской политике на постсоветском пространстве за последние 30 лет, конференция в Ташкенте "послужит одним из важнейших интеллектуальных источников для завершения данной работы", добавили в оргкомитете.
https://uz.sputniknews.ru/20191110/Eldor-Aripov-o-Valdae-v-takom-formate-my-ne-sobiralis-nikogda-12768675.html
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ташкент, афганистан, дискуссионный клуб "валдай"
Ситуацию в Афганистане обсудят на конференции клуба "Валдай" в Ташкенте
Это уже вторая конференция, которую Валдайский клуб проводит в Узбекистане — в ноябре 2019-го в Самарканде при сотрудничестве с ИСМИ состоялась Центральноазиатская конференция "Валдая".
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Конференция Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия" пройдет в Ташкенте 20 сентября: более 30 экспертов из двух стран обсудят широкий спектр вопросов и проблем двустороннего и межрегионального взаимодействия.
Одна из центральных тем на повестке — ситуация в Афганистане.
"Смена власти в Афганистане и дестабилизация обстановки создают новые вызовы для России и Центральной Азии. Конференция в Ташкенте — первая экспертная встреча ведущих аналитических центров России и Центральной Азии после падения проамериканского правительства в Кабуле", — говорится
в сообщении Валдайского клуба.
Отмечается, что в рамках мероприятия "и журналисты, и широкая аудитория смогут услышать из первых уст наиболее авторитетные оценки российских и узбекских экспертов по ситуации в Афганистане".
В конференции, организуемой в партнерстве с институтом стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана, примут участие более 30 ведущих экспертов двух стран.
Среди участников мероприятия — замглавы МИД РФ Андрей Руденко, первый замглавы МИД Узбекистана Фарход Арзиев. Среди ведущих сессий — первый заместитель спикера законодательной палаты Олий Мажлиса РУз Акмаль Саидов и первый зампредседателя Сената Узбекистана Садык Сафаев.
"Вопросам реформ и развития в Центральной Азии, евроазиатском регионе в целом, подходам России и Узбекистана к этой теме будет посвящена первая сессия, которая и станет смысловым ядром конференции", — отмечается в сообщении.
На двух других сессиях будут обсуждаться вопросы региональной безопасности, а также международной торговли и интеграции в Центральной Евразии.
По данным организаторов, в рамках конференции Валдайский клуб представит новый доклад "Железный каркас Евразии: достижения, проблемы и перспективы континентальной связанности", подготовленный при содействии ИСМИ и посвященный транспортно-логистическим вопросам в Евразии с упором на развитие железнодорожного сообщения.
Отметим, что это уже вторая конференция, которую "Валдай" проводит в Узбекистане — в ноябре 2019-го в Самарканде при сотрудничестве с ИСМИ состоялась Центральноазиатская конференция клуба.
В конце 2021 года клуб "Валдай" планирует выпустить доклад о российской политике на постсоветском пространстве за последние 30 лет, конференция в Ташкенте "послужит одним из важнейших интеллектуальных источников для завершения данной работы", добавили в оргкомитете.