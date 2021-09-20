Конференция клуба "Валдай"
Конференция Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия" проходит в Ташкенте: более 30 экспертов из двух стран обсуждают широкий спектр вопросов и проблем двустороннего и межрегионального взаимодействия.
У онлайн-сервисов в Узбекистане хорошие перспективы – специалисты Яндекс
18:02 20.09.2021 (обновлено: 18:22 20.09.2021)
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© Sputnik / Евгений Одиноков/
Представители компании Яндекс, принимающие участие в Международном дискуссионном клубе "Валдай" в Ташкенте, рассказали об интересе к узбекскому рынку.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. По словам директора по корпоративным отношениям "Яндекс GO" Александра Высоцкого, Узбекистан привлекателен для компании прежде всего с точки зрения целевой аудитории.
В Узбекистане молодое население, которое умеет и стремится пользоваться современными технологиями. Это значит, что у любых онлайновых сервисов здесь хорошие перспективы. Мы видим большие инвестиции государства в образование, экономику, ее диверсификацию. Для нас Узбекистан – важный рынок. Когда здесь удалось запустить первые программные продукты, мы увидели на них большой спрос.
В Узбекистане довольно качественные карты Яндекса, которыми активно пользуются как представители бизнеса, так и население. Эти карты также стали важным социальным продуктом. Например, с помощью навигации по этим картам работают службы скорой помощи.
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Представитель компании также добавил, что когда локализуется какой-то продукт, то появляются новые возможности для перевода. Так, карты Яндекса полностью дублируются на узбекский язык. Этим очень удобно пользоваться приезжим из Узбекистана, например, во всех городах РФ. Особенно хорошо в Узбекистане развивается сервис заказа такси – Яндекс Go. Кроме того, уточнил Александр Высоцкий, в пандемию большое развитие получил логистические тарифы Яндекс Go: доставка, грузовой. Этот сервис не только оказался востребован среди граждан, но и позволил поддержать доходы водителей, заработок которых пострадал из-за ограничений.
Мы готовы к выстраиванию локальных бизнес-схем, у нас есть такой опыт. Мы пойдем по этому пути, тем более что у нас есть фокусный интерес к Узбекистану.
Он также отметил, что важно развивать конкуренцию. В республике есть сильные локальные компании и продвинутые разработчики. По словам Высоцкого, опыт России показывает, что наличие открытой конкуренции, когда локальные игроки конкурируют с международными – важное условие для того, чтобы местные предприниматели и их продукты активно и качественно развивались.
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"Мы хотели бы видеть в Узбекистане открытую конкуренцию, предсказуемые и понятные правила игры. Компания регулярно выходит в Республике в новые города - в прошлом году это были Наманган и Фергана. И, скорее всего, это не предел. Рынок интересен не только по нашему логистическому направлению, но планы мы пока раскрывать не будем. Отмечу, что в любом сервисе самый важный элемент – это электронные цифровые карты. При их наличии здесь можно запустить любой сервис довольно быстро. У нас эти карты есть", - рассказал директор по корпоративным отношениям и связям с общественностью бизнес-группы по электронной торговле и логистическим сервисам Владимир Исаев.
Несмотря на то, что целевая аудитория сервисов Яндекс – молодые люди, осваивающие цифровые технологии, в компании сообщили, что, возможно, в будущем вызвать Яндекс Go в Узбекистане также можно будет, позвонив по телефону.