У онлайн-сервисов в Узбекистане хорошие перспективы – специалисты Яндекс

Представители компании Яндекс, принимающие участие в Международном дискуссионном клубе "Валдай" в Ташкенте, рассказали об интересе к узбекскому рынку. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. По словам директора по корпоративным отношениям "Яндекс GO" Александра Высоцкого, Узбекистан привлекателен для компании прежде всего с точки зрения целевой аудитории.В Узбекистане довольно качественные карты Яндекса, которыми активно пользуются как представители бизнеса, так и население. Эти карты также стали важным социальным продуктом. Например, с помощью навигации по этим картам работают службы скорой помощи. Представитель компании также добавил, что когда локализуется какой-то продукт, то появляются новые возможности для перевода. Так, карты Яндекса полностью дублируются на узбекский язык. Этим очень удобно пользоваться приезжим из Узбекистана, например, во всех городах РФ. Особенно хорошо в Узбекистане развивается сервис заказа такси – Яндекс Go. Кроме того, уточнил Александр Высоцкий, в пандемию большое развитие получил логистические тарифы Яндекс Go: доставка, грузовой. Этот сервис не только оказался востребован среди граждан, но и позволил поддержать доходы водителей, заработок которых пострадал из-за ограничений.Он также отметил, что важно развивать конкуренцию. В республике есть сильные локальные компании и продвинутые разработчики. По словам Высоцкого, опыт России показывает, что наличие открытой конкуренции, когда локальные игроки конкурируют с международными – важное условие для того, чтобы местные предприниматели и их продукты активно и качественно развивались. "Мы хотели бы видеть в Узбекистане открытую конкуренцию, предсказуемые и понятные правила игры. Компания регулярно выходит в Республике в новые города - в прошлом году это были Наманган и Фергана. И, скорее всего, это не предел. Рынок интересен не только по нашему логистическому направлению, но планы мы пока раскрывать не будем. Отмечу, что в любом сервисе самый важный элемент – это электронные цифровые карты. При их наличии здесь можно запустить любой сервис довольно быстро. У нас эти карты есть", - рассказал директор по корпоративным отношениям и связям с общественностью бизнес-группы по электронной торговле и логистическим сервисам Владимир Исаев.Несмотря на то, что целевая аудитория сервисов Яндекс – молодые люди, осваивающие цифровые технологии, в компании сообщили, что, возможно, в будущем вызвать Яндекс Go в Узбекистане также можно будет, позвонив по телефону.

