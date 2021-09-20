Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Ближневосточная конференция клуба Валдай - Sputnik Узбекистан, 1920
Конференция клуба "Валдай"
Конференция Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия" проходит в Ташкенте: более 30 экспертов из двух стран обсуждают широкий спектр вопросов и проблем двустороннего и межрегионального взаимодействия.
https://uz.sputniknews.ru/20210920/u-onlayn-servisov-v-uzbekistane-xoroshie-perspektivy--spetsialisty-yandeks--20571399.html
У онлайн-сервисов в Узбекистане хорошие перспективы – специалисты Яндекс
У онлайн-сервисов в Узбекистане хорошие перспективы – специалисты Яндекс
Представители компании Яндекс, принимающие участие в Международном дискуссионном клубе "Валдай" в Ташкенте, рассказали об интересе к узбекскому рынку. 20.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-20T18:02+0500
2021-09-20T18:22+0500
конференция клуба "валдай"
узбекистан
яндекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1102/83/11028358_0:230:2823:1818_1920x0_80_0_0_01e0d8ba7b396740983d9a87e998f3f3.jpg
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. По словам директора по корпоративным отношениям "Яндекс GO" Александра Высоцкого, Узбекистан привлекателен для компании прежде всего с точки зрения целевой аудитории.В Узбекистане довольно качественные карты Яндекса, которыми активно пользуются как представители бизнеса, так и население. Эти карты также стали важным социальным продуктом. Например, с помощью навигации по этим картам работают службы скорой помощи. Представитель компании также добавил, что когда локализуется какой-то продукт, то появляются новые возможности для перевода. Так, карты Яндекса полностью дублируются на узбекский язык. Этим очень удобно пользоваться приезжим из Узбекистана, например, во всех городах РФ. Особенно хорошо в Узбекистане развивается сервис заказа такси – Яндекс Go. Кроме того, уточнил Александр Высоцкий, в пандемию большое развитие получил логистические тарифы Яндекс Go: доставка, грузовой. Этот сервис не только оказался востребован среди граждан, но и позволил поддержать доходы водителей, заработок которых пострадал из-за ограничений.Он также отметил, что важно развивать конкуренцию. В республике есть сильные локальные компании и продвинутые разработчики. По словам Высоцкого, опыт России показывает, что наличие открытой конкуренции, когда локальные игроки конкурируют с международными – важное условие для того, чтобы местные предприниматели и их продукты активно и качественно развивались. "Мы хотели бы видеть в Узбекистане открытую конкуренцию, предсказуемые и понятные правила игры. Компания регулярно выходит в Республике в новые города - в прошлом году это были Наманган и Фергана. И, скорее всего, это не предел. Рынок интересен не только по нашему логистическому направлению, но планы мы пока раскрывать не будем. Отмечу, что в любом сервисе самый важный элемент – это электронные цифровые карты. При их наличии здесь можно запустить любой сервис довольно быстро. У нас эти карты есть", - рассказал директор по корпоративным отношениям и связям с общественностью бизнес-группы по электронной торговле и логистическим сервисам Владимир Исаев.Несмотря на то, что целевая аудитория сервисов Яндекс – молодые люди, осваивающие цифровые технологии, в компании сообщили, что, возможно, в будущем вызвать Яндекс Go в Узбекистане также можно будет, позвонив по телефону.
https://uz.sputniknews.ru/20191213/Panoramy-Uzbekistana-teper-dostupny-v-YandeksKartakh-13003497.html
https://uz.sputniknews.ru/20200225/Vlasti-Uzbekistana-obyazhut-YandeksTaksi-otkryt-call-tsentr-dlya-passazhirov-13538466.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Анна Желиховская
Анна Желиховская
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1102/83/11028358_47:0:2776:2047_1920x0_80_0_0_9e4777bdbaddea64cc67589b05be9506.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, яндекс

У онлайн-сервисов в Узбекистане хорошие перспективы – специалисты Яндекс

18:02 20.09.2021 (обновлено: 18:22 20.09.2021)
799
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк"Яндекс" запустил новое приложение
Яндекс запустил новое приложение - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
/
Перейти в фотобанк
Анна Желиховская
Все материалы
Представители компании Яндекс, принимающие участие в Международном дискуссионном клубе "Валдай" в Ташкенте, рассказали об интересе к узбекскому рынку.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. По словам директора по корпоративным отношениям "Яндекс GO" Александра Высоцкого, Узбекистан привлекателен для компании прежде всего с точки зрения целевой аудитории.
В Узбекистане молодое население, которое умеет и стремится пользоваться современными технологиями. Это значит, что у любых онлайновых сервисов здесь хорошие перспективы. Мы видим большие инвестиции государства в образование, экономику, ее диверсификацию. Для нас Узбекистан – важный рынок. Когда здесь удалось запустить первые программные продукты, мы увидели на них большой спрос.
Александр Высоцкий
Директор по корпоративным отношениям "Яндекс GO"
В Узбекистане довольно качественные карты Яндекса, которыми активно пользуются как представители бизнеса, так и население. Эти карты также стали важным социальным продуктом. Например, с помощью навигации по этим картам работают службы скорой помощи.
Панорамы Узбекистана теперь доступны в Яндекс. Карты - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2019
Туризм
Панорамы Узбекистана теперь доступны в "Яндекс. Карты"
13 декабря 2019, 12:20
794
Представитель компании также добавил, что когда локализуется какой-то продукт, то появляются новые возможности для перевода. Так, карты Яндекса полностью дублируются на узбекский язык. Этим очень удобно пользоваться приезжим из Узбекистана, например, во всех городах РФ. Особенно хорошо в Узбекистане развивается сервис заказа такси – Яндекс Go. Кроме того, уточнил Александр Высоцкий, в пандемию большое развитие получил логистические тарифы Яндекс Go: доставка, грузовой. Этот сервис не только оказался востребован среди граждан, но и позволил поддержать доходы водителей, заработок которых пострадал из-за ограничений.
Мы готовы к выстраиванию локальных бизнес-схем, у нас есть такой опыт. Мы пойдем по этому пути, тем более что у нас есть фокусный интерес к Узбекистану.
Александр Высоцкий
Директор по корпоративным отношениям "Яндекс GO"
Он также отметил, что важно развивать конкуренцию. В республике есть сильные локальные компании и продвинутые разработчики. По словам Высоцкого, опыт России показывает, что наличие открытой конкуренции, когда локальные игроки конкурируют с международными – важное условие для того, чтобы местные предприниматели и их продукты активно и качественно развивались.
Автомобиль службы Яндекс Такси. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.02.2020
Общество
Власти Узбекистана обяжут "Яндекс.Такси" открыть call-центр для пассажиров
25 февраля 2020, 19:21
915
"Мы хотели бы видеть в Узбекистане открытую конкуренцию, предсказуемые и понятные правила игры. Компания регулярно выходит в Республике в новые города - в прошлом году это были Наманган и Фергана. И, скорее всего, это не предел. Рынок интересен не только по нашему логистическому направлению, но планы мы пока раскрывать не будем. Отмечу, что в любом сервисе самый важный элемент – это электронные цифровые карты. При их наличии здесь можно запустить любой сервис довольно быстро. У нас эти карты есть", - рассказал директор по корпоративным отношениям и связям с общественностью бизнес-группы по электронной торговле и логистическим сервисам Владимир Исаев.
Несмотря на то, что целевая аудитория сервисов Яндекс – молодые люди, осваивающие цифровые технологии, в компании сообщили, что, возможно, в будущем вызвать Яндекс Go в Узбекистане также можно будет, позвонив по телефону.
001000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:56Обнародованы результаты выборов в Госдуму РФ - ЦИК
18:02У онлайн-сервисов в Узбекистане хорошие перспективы – специалисты Яндекс
17:30Среди пострадавших и погибших во время стрельбы в Перми нет граждан Узбекистана — МИД
17:01В ДТП под Хорезмом погиб журналист издания "Халк сузи" Саиджон Махсумов
16:55Насиров: Ташкент возобновит диалог по проекту "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар"
16:15В Ташкенте не знали о встрече в Душанбе представителей "Талибана"* и сопротивления
15:54Техническая неисправность: в метро Ташкента снова остановился поезд — видео
15:41Безбородов: как Узбекистану стать "логистическим хабом" Центральной Азии — видео
15:39Узбекистан намерен сделать Афганистан экономически удобным соседом - Бордачев
15:29Узбекистан не ведет переговоров с ООН по афганским беженцам — Иргашев
15:07В Узбекистане временно приостановлены еженедельные брифинги пресс-секретаря президента
14:03Трагедия в пермском вузе: хронология событий, данные о нападавшем, погибших и раненых
13:47Россия не будет ставить страны ЦА перед геополитическом выбором — МИД РФ
13:47Ситуация стабилизируется: в Узбекистане отменили ряд ограничений, связанных с COVID
12:52К визиту Мирзиёева в Россию подготовлен серьезный пакет документов — МИД РФ
12:41РФ видит в Узбекистане верного союзника, несмотря на приостановку участия в ОДКБ
12:23Насколько Узбекистан готов к интеграции с ЕАЭС — оценил замглавы МИД РФ
11:07Арзиев о 30-летии дипотношений РФ и Узбекистана: эти связи проверены временем
10:45Европа обвиняет Россию в "экспорте холода"
10:28Власть над Россией доверена новым силам