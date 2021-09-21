https://uz.sputniknews.ru/20210921/mdo-peredadut-uzbekistanskie-multfilmy-dostavlennye-iz--gosfilmofonda-rossii-20588419.html

МДО передадут узбекистанские мультфильмы, доставленные из Госфильмофонда России

МДО передадут узбекистанские мультфильмы, доставленные из Госфильмофонда России

Торжественная церемония вручения пройдет в рамках международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути". 21.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-21T16:58+0500

2021-09-21T16:58+0500

2021-09-21T16:58+0500

культура

мультфильм

министерство народного образования узбекистана

госфильмфонд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/498/16/4981608_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_cf123e7ece7a4a8f4d9ba56f95230237.jpg

ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Привезенные из Госфильмофонда РФ узбекистанские мультфильмы будут переданы Министерству дошкольного образования в рамках международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", сообщили корреспонденту Sputnik в Агентстве кинематографии. К тому же во время масштабного мероприятия пройдет специальная акция, приуроченная к запланированному открытию в республике школы аниматоров. Ожидается, что в ней будут проводить занятия известные мультипликаторы. Кроме этого, в ходе кинофестиваля Узбекистан примет участие в международном анимационном проекте по подготовке мультфильма о детях с ограниченными возможностями.

https://uz.sputniknews.ru/20201028/Eto-smotrel-kajdiy-samie-popularnie-multfilmi-photo-15275677.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультфильм, министерство народного образования узбекистана, госфильмфонд