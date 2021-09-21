https://uz.sputniknews.ru/20210921/mdo-peredadut-uzbekistanskie-multfilmy-dostavlennye-iz--gosfilmofonda-rossii-20588419.html
МДО передадут узбекистанские мультфильмы, доставленные из Госфильмофонда России
МДО передадут узбекистанские мультфильмы, доставленные из Госфильмофонда России
Торжественная церемония вручения пройдет в рамках международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути". 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T16:58+0500
2021-09-21T16:58+0500
2021-09-21T16:58+0500
культура
мультфильм
министерство народного образования узбекистана
госфильмфонд
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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Привезенные из Госфильмофонда РФ узбекистанские мультфильмы будут переданы Министерству дошкольного образования в рамках международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", сообщили корреспонденту Sputnik в Агентстве кинематографии. К тому же во время масштабного мероприятия пройдет специальная акция, приуроченная к запланированному открытию в республике школы аниматоров. Ожидается, что в ней будут проводить занятия известные мультипликаторы. Кроме этого, в ходе кинофестиваля Узбекистан примет участие в международном анимационном проекте по подготовке мультфильма о детях с ограниченными возможностями.
https://uz.sputniknews.ru/20201028/Eto-smotrel-kajdiy-samie-popularnie-multfilmi-photo-15275677.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультфильм, министерство народного образования узбекистана, госфильмфонд
МДО передадут узбекистанские мультфильмы, доставленные из Госфильмофонда России
Торжественная церемония вручения пройдет в рамках международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути".
ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Привезенные из Госфильмофонда РФ узбекистанские мультфильмы будут переданы Министерству дошкольного образования в рамках международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", сообщили корреспонденту Sputnik в Агентстве кинематографии.
К тому же во время масштабного мероприятия пройдет специальная акция, приуроченная к запланированному открытию в республике школы аниматоров. Ожидается, что в ней будут проводить занятия известные мультипликаторы.
Кроме этого, в ходе кинофестиваля Узбекистан примет участие в международном анимационном проекте по подготовке мультфильма о детях с ограниченными возможностями.