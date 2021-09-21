https://uz.sputniknews.ru/20210921/migratsionnye-tsentry-saxarovo-i-putilkovo-resheno-obedinit-20589061.html

Миграционные центры Сахарово и Путилково решено объединить

Миграционные центры Сахарово и Путилково решено объединить

Пропускная способность ММЦ "Сахарово", который считается самым крупным миграционным центром в РФ, составляет 7,5 тысяч посетителей в сутки. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-21T17:29+0500

2021-09-21T17:29+0500

2021-09-21T18:00+0500

миграция

сахарово

трудовая миграция

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Миграционные центры в Путилково (Московская область) и Сахарово (Москва) решено объединить. С этой инициативой Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека согласились подмосковные власти. Из Путилково Единый миграционный центр перенесут в поселение Вороновское, где расположен Многофункциональный миграционный центр.Слияние двух центров не повлечет за собой тех негативных последствий для жителей близлежащих населенных пунктов, из-за которых переносят ЕМЦ из Путилково. Ранее сообщалось, что местные жители массово жаловались на недопустимое поведение со стороны мигрантов.

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сахарово, трудовая миграция