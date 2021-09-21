https://uz.sputniknews.ru/20210921/migratsionnye-tsentry-saxarovo-i-putilkovo-resheno-obedinit-20589061.html
Миграционные центры Сахарово и Путилково решено объединить
Миграционные центры Сахарово и Путилково решено объединить
Пропускная способность ММЦ "Сахарово", который считается самым крупным миграционным центром в РФ, составляет 7,5 тысяч посетителей в сутки. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T17:29+0500
2021-09-21T17:29+0500
2021-09-21T18:00+0500
миграция
сахарово
трудовая миграция
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Миграционные центры в Путилково (Московская область) и Сахарово (Москва) решено объединить. С этой инициативой Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека согласились подмосковные власти. Из Путилково Единый миграционный центр перенесут в поселение Вороновское, где расположен Многофункциональный миграционный центр.Слияние двух центров не повлечет за собой тех негативных последствий для жителей близлежащих населенных пунктов, из-за которых переносят ЕМЦ из Путилково. Ранее сообщалось, что местные жители массово жаловались на недопустимое поведение со стороны мигрантов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сахарово, трудовая миграция
Миграционные центры Сахарово и Путилково решено объединить
17:29 21.09.2021 (обновлено: 18:00 21.09.2021)
Пропускная способность ММЦ "Сахарово", который считается самым крупным миграционным центром в РФ, составляет 7,5 тысяч посетителей в сутки.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
Миграционные центры в Путилково (Московская область) и Сахарово (Москва) решено объединить. С этой инициативой
Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека согласились подмосковные власти.
Из Путилково Единый миграционный центр перенесут в поселение Вороновское, где расположен Многофункциональный миграционный центр.
"Мероприятия по переезду ГБУ МО "ЕМЦ МО" в поселение Вороновское города Москвы планируется завершить до конца года", - говорится в письме заместителя председателя Правительства Московской области – руководителя главного управления региональной безопасности Московской области Романа Каратаева.
Слияние двух центров не повлечет за собой тех негативных последствий для жителей близлежащих населенных пунктов, из-за которых переносят ЕМЦ из Путилково.
Ранее сообщалось, что местные жители массово жаловались на недопустимое поведение со стороны мигрантов.