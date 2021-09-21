https://uz.sputniknews.ru/20210921/shestoy-po-schetu-sostav-poezda-afrosiyob-skoro-pribudet-v-tashkent-20592960.html

Шестой по счету состав поезда Afrosiyob скоро прибудет в Ташкент

Шестой по счету состав поезда Afrosiyob скоро прибудет в Ташкент

Узбекистан закупил очередной состав Afrosiyob, который совсем скоро встанет на рельсы. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан

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Испанский экспресс от производителя Talgo с нетерпением ждут в Ташкенте - несколько дней назад он преодолел полпути и достиг Санкт-Петербурга. Сейчас направляется в столицу Узбекистана.Напомним, что первые такие высокоскоростные поезда запустили в 2011 году между Ташкентом и Самаркандом.

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

мультимедиа , видео, поезд, afrosiyob, скоростной поезд