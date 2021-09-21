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Шестой по счету состав поезда Afrosiyob скоро прибудет в Ташкент
Шестой по счету состав поезда Afrosiyob скоро прибудет в Ташкент
Узбекистан закупил очередной состав Afrosiyob, который совсем скоро встанет на рельсы. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
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Испанский экспресс от производителя Talgo с нетерпением ждут в Ташкенте - несколько дней назад он преодолел полпути и достиг Санкт-Петербурга. Сейчас направляется в столицу Узбекистана.Напомним, что первые такие высокоскоростные поезда запустили в 2011 году между Ташкентом и Самаркандом.
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Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
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info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , видео, поезд, afrosiyob, скоростной поезд

Шестой по счету состав поезда Afrosiyob скоро прибудет в Ташкент

20:11 21.09.2021
642
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Все материалы
Узбекистан закупил очередной состав Afrosiyob, который совсем скоро встанет на рельсы.
Испанский экспресс от производителя Talgo с нетерпением ждут в Ташкенте - несколько дней назад он преодолел полпути и достиг Санкт-Петербурга. Сейчас направляется в столицу Узбекистана.
Напомним, что первые такие высокоскоростные поезда запустили в 2011 году между Ташкентом и Самаркандом.
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