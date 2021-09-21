https://uz.sputniknews.ru/20210921/shestoy-po-schetu-sostav-poezda-afrosiyob-skoro-pribudet-v-tashkent-20592960.html
Шестой по счету состав поезда Afrosiyob скоро прибудет в Ташкент
Шестой по счету состав поезда Afrosiyob скоро прибудет в Ташкент
Узбекистан закупил очередной состав Afrosiyob, который совсем скоро встанет на рельсы. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T20:11+0500
2021-09-21T20:11+0500
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видео
мультимедиа
поезд
afrosiyob
скоростной поезд
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Испанский экспресс от производителя Talgo с нетерпением ждут в Ташкенте - несколько дней назад он преодолел полпути и достиг Санкт-Петербурга. Сейчас направляется в столицу Узбекистана.Напомним, что первые такие высокоскоростные поезда запустили в 2011 году между Ташкентом и Самаркандом.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , видео, поезд, afrosiyob, скоростной поезд
Шестой по счету состав поезда Afrosiyob скоро прибудет в Ташкент
Узбекистан закупил очередной состав Afrosiyob, который совсем скоро встанет на рельсы.
Испанский экспресс от производителя Talgo с нетерпением ждут в Ташкенте - несколько дней назад он преодолел полпути и достиг Санкт-Петербурга. Сейчас направляется в столицу Узбекистана.
Напомним, что первые такие высокоскоростные поезда запустили в 2011 году между Ташкентом и Самаркандом.