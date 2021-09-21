https://uz.sputniknews.ru/20210921/tsentrobank-utverdil-poryadok-prodaji-dragotsennyx-i-pamyatnyx-monet-20578701.html

Центробанк утвердил порядок продажи драгоценных и памятных монет

Центробанк утвердил порядок продажи драгоценных и памятных монет

Иностранцам разрешено покупать памятные монеты в режиме онлайн через сайт ЦБ или другого банка, не приезжая в Узбекистан. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-21T10:50+0500

2021-09-21T10:50+0500

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Центральный банк Узбекистана разработал порядок изготовления, продажи и обратного выкупа памятных денежных знаков.Драгоценные монеты находятся в обращении и могут выступать как средством платежа, так и в качестве объектов нумизматики, коллекционирования. В случае инвестирования или сбережения, они оцениваются выше номинальной стоимости.При этом стоимость продажи и обратного выкупа памятных денежных знаков публикуется в СМИ и на официальном сайте ЦБ. Там же размещается информация о подразделениях ЦБ и банках, где можно приобрести или продать особенные монеты.Цена продажи памятных денежных знаков из драгметаллов определяется ЦБ не реже одного раза в неделю на основе стоимости самих драгоценных металлов и маржи, утвержденной правлением ЦБ.Приезжать в Узбекистан не обязательноИностранным гражданам разрешено покупать эксклюзивные монеты онлайн через официальный сайт ЦБ или соответствующего банка, не приезжая в Узбекистан.На сайте банка размещается информация об эквиваленте цены в иностранной валюте с учетом обменного курса и стоимости доставки. После поступления платежа от иностранного покупателя на счет банка памятные монеты отправят по почте.Подлинность подтверждается сертификатомПамятные денежные знаки из драгоценных металлов выпускаются в обращение вместе с сертификатом подлинности, подтверждающим их технические характеристики.Памятные монеты выпускаются в обращение с сертификатом подлинности, подтверждающим их технические характеристики. Монеты изготовлены качеством PROOF.Цены различаются в зависимости от веса и диаметра. Например, монеты номиналом 50 тысяч сумов весом 20 граммов и диаметром 33 миллиметров 9 августа стоили 12,77 миллиона сумов. Монеты номиналом 100 тысяч сумов весом 31,1 грамма и диаметром 38 миллиметров — 19,86 миллиона сумов.

https://uz.sputniknews.ru/20200926/Fizlitsam-pozvolili-vyvozit-iz-Uzbekistana-mernye-slitki-i-dragotsennye-monety-15059838.html

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