https://uz.sputniknews.ru/20210921/tsentrobank-utverdil-poryadok-prodaji-dragotsennyx-i-pamyatnyx-monet-20578701.html
Центробанк утвердил порядок продажи драгоценных и памятных монет
Центробанк утвердил порядок продажи драгоценных и памятных монет
Иностранцам разрешено покупать памятные монеты в режиме онлайн через сайт ЦБ или другого банка, не приезжая в Узбекистан. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T10:50+0500
2021-09-21T10:50+0500
2021-09-21T11:00+0500
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Центральный банк Узбекистана разработал порядок изготовления, продажи и обратного выкупа памятных денежных знаков.Драгоценные монеты находятся в обращении и могут выступать как средством платежа, так и в качестве объектов нумизматики, коллекционирования. В случае инвестирования или сбережения, они оцениваются выше номинальной стоимости.При этом стоимость продажи и обратного выкупа памятных денежных знаков публикуется в СМИ и на официальном сайте ЦБ. Там же размещается информация о подразделениях ЦБ и банках, где можно приобрести или продать особенные монеты.Цена продажи памятных денежных знаков из драгметаллов определяется ЦБ не реже одного раза в неделю на основе стоимости самих драгоценных металлов и маржи, утвержденной правлением ЦБ.Приезжать в Узбекистан не обязательноИностранным гражданам разрешено покупать эксклюзивные монеты онлайн через официальный сайт ЦБ или соответствующего банка, не приезжая в Узбекистан.На сайте банка размещается информация об эквиваленте цены в иностранной валюте с учетом обменного курса и стоимости доставки. После поступления платежа от иностранного покупателя на счет банка памятные монеты отправят по почте.Подлинность подтверждается сертификатомПамятные денежные знаки из драгоценных металлов выпускаются в обращение вместе с сертификатом подлинности, подтверждающим их технические характеристики.Памятные монеты выпускаются в обращение с сертификатом подлинности, подтверждающим их технические характеристики. Монеты изготовлены качеством PROOF.Цены различаются в зависимости от веса и диаметра. Например, монеты номиналом 50 тысяч сумов весом 20 граммов и диаметром 33 миллиметров 9 августа стоили 12,77 миллиона сумов. Монеты номиналом 100 тысяч сумов весом 31,1 грамма и диаметром 38 миллиметров — 19,86 миллиона сумов.
https://uz.sputniknews.ru/20200926/Fizlitsam-pozvolili-vyvozit-iz-Uzbekistana-mernye-slitki-i-dragotsennye-monety-15059838.html
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узбекистан, деньги, цб, монеты
Центробанк утвердил порядок продажи драгоценных и памятных монет
10:50 21.09.2021 (обновлено: 11:00 21.09.2021)
Иностранцам разрешено покупать памятные монеты в режиме онлайн через сайт ЦБ или другого банка, не приезжая в Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
Центральный банк Узбекистана разработал
порядок изготовления, продажи и обратного выкупа памятных денежных знаков.
Драгоценные монеты находятся в обращении и могут выступать как средством платежа, так и в качестве объектов нумизматики, коллекционирования. В случае инвестирования или сбережения, они оцениваются выше номинальной стоимости.
При этом стоимость продажи и обратного выкупа памятных денежных знаков публикуется в СМИ и на официальном сайте ЦБ. Там же размещается информация о подразделениях ЦБ и банках, где можно приобрести или продать особенные монеты.
Цена продажи памятных денежных знаков из драгметаллов определяется ЦБ не реже одного раза в неделю на основе стоимости самих драгоценных металлов и маржи, утвержденной правлением ЦБ.
Приезжать в Узбекистан не обязательно
Иностранным гражданам разрешено покупать эксклюзивные монеты онлайн через официальный сайт ЦБ или соответствующего банка, не приезжая в Узбекистан.
На сайте банка размещается информация об эквиваленте цены в иностранной валюте с учетом обменного курса и стоимости доставки. После поступления платежа от иностранного покупателя на счет банка памятные монеты отправят по почте.
Подлинность подтверждается сертификатом
Памятные денежные знаки из драгоценных металлов выпускаются в обращение вместе с сертификатом подлинности, подтверждающим их технические характеристики.
Памятные монеты выпускаются в обращение с сертификатом подлинности, подтверждающим их технические характеристики. Монеты изготовлены качеством PROOF.
Цены различаются в зависимости от веса и диаметра. Например, монеты номиналом 50 тысяч сумов весом 20 граммов и диаметром 33 миллиметров 9 августа стоили 12,77 миллиона сумов.
Монеты номиналом 100 тысяч сумов весом 31,1 грамма и диаметром 38 миллиметров — 19,86 миллиона сумов.