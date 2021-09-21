https://uz.sputniknews.ru/20210921/vystuplenie-shavkata-mirziyoeva-na-76-sessii-genassamblei-oon-20594800.html
Выступление Шавката Мирзиёева на 76 сессии генассамблеи ООН — видео
Выступление Шавката Мирзиёева на 76 сессии генассамблеи ООН — видео
Президент Узбекистана выступает с видеообращением в общеполитических дебатах высокого уровня на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных... 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T21:15+0500
2021-09-21T21:15+0500
2021-09-21T22:07+0500
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Глава государства намерен представить международному сообществу свое видение актуальных вопросов региональной и глобальной повестки, роли ООН в консолидированном реагировании на современные угрозы и вызовы, а также раскрыть суть демократических реформ, осуществляемых в целях построения Нового Узбекистана.По данным пресс-службы лидера, Шавкат Мирзиёев затронет такие вопросы, как совместное преодоление социально-экономических последствий пандемии COVID-19, высыхание Аральского моря и другие.
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мультимедиа , видео
Выступление Шавката Мирзиёева на 76 сессии генассамблеи ООН — видео
21:15 21.09.2021 (обновлено: 22:07 21.09.2021)
Президент Узбекистана выступает с видеообращением в общеполитических дебатах высокого уровня на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Глава государства намерен представить международному сообществу свое видение актуальных вопросов региональной и глобальной повестки, роли ООН в консолидированном реагировании на современные угрозы и вызовы, а также раскрыть суть демократических реформ, осуществляемых в целях построения Нового Узбекистана.
По данным пресс-службы лидера, Шавкат Мирзиёев затронет такие вопросы, как совместное преодоление социально-экономических последствий пандемии COVID-19, высыхание Аральского моря и другие.