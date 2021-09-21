https://uz.sputniknews.ru/20210921/zaderjany-dva-sotrudnika-prokuratury--oni-trebovali-dengi-za-izmenenie-prigovorov-20579582.html
Задержаны два сотрудника прокуратуры — они требовали деньги за изменение приговоров
Задержаны два сотрудника прокуратуры — они требовали деньги за изменение приговоров
Правонарушители были выявлены в Джизакской и Самаркандской областях. В настоящее время злоумышленники задержаны. Ведется следствие. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T11:06+0500
2021-09-21T11:06+0500
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общество
прокурор
уголовное дело
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. В Джизаке задержан сотрудник прокуратуры, требовавший деньги за изменение приговора. Об этом стало известно из сюжета телеканала "Узбекистан 24".Отмечается, что прокурор одного из районов Джизакской области потребовал у главы строительной компании $2 тысячи за то, чтобы его не заключили под стражу и снизили сумму выявленной в фирме недостачи. Сотрудник правоохранительных органов получил в виде аванса $1200. Во время передачи оставшейся суммы он был задержан с поличным в своем служебном кабинете.Аналогичная ситуация произошла и в Самаркандской области. Зампрокурора одного из районов внес протест для изменения наказания в отношении руководителя местного фермерского хозяйства. Он в корыстных целях планировал заменить трехлетнее ограничение свободны виновного на более тяжкое. За оставление в силе приговора в апелляционном процессе суда он потребовал $10 тысяч. Во время оперативного мероприятия был задержан его посредник. Позже он дал показания против зампрокурора, предъявив вещественные доказательства.
https://uz.sputniknews.ru/20180620/Zaderzhan-byvshiy-pervyy-zamestitel-prokurora-Tashkenta-Miraglam-Mirzaev-8607905.html
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прокурор, уголовное дело
Задержаны два сотрудника прокуратуры — они требовали деньги за изменение приговоров
11:06 21.09.2021 (обновлено: 11:10 21.09.2021)
Правонарушители были выявлены в Джизакской и Самаркандской областях. В настоящее время злоумышленники задержаны. Ведется следствие.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
В Джизаке задержан сотрудник прокуратуры, требовавший деньги за изменение приговора. Об этом стало известно из сюжета
телеканала "Узбекистан 24".
Отмечается, что прокурор одного из районов Джизакской области потребовал у главы строительной компании $2 тысячи за то, чтобы его не заключили под стражу и снизили сумму выявленной в фирме недостачи.
Сотрудник правоохранительных органов получил в виде аванса $1200. Во время передачи оставшейся суммы он был задержан с поличным в своем служебном кабинете.
Аналогичная ситуация произошла и в Самаркандской области. Зампрокурора одного из районов внес протест для изменения наказания в отношении руководителя местного фермерского хозяйства. Он в корыстных целях планировал заменить трехлетнее ограничение свободны виновного на более тяжкое. За оставление в силе приговора в апелляционном процессе суда он потребовал $10 тысяч.
Во время оперативного мероприятия был задержан его посредник. Позже он дал показания против зампрокурора, предъявив вещественные доказательства.