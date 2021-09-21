https://uz.sputniknews.ru/20210921/znak-otlichiya-sotrudniki-dps-tashkenta-i-tashoblasti-pereodelis-v-novuyu-formu-20592059.html

Знак отличия: сотрудники ДПС Ташкента и Ташобласти переоделись в новую форму

Знак отличия: сотрудники ДПС Ташкента и Ташобласти переоделись в новую форму

В Узбекистане утвердили новую форму для инспекторов ДПС, проходящих службу в столице и Ташобласти. Теперь обмундирование сотрудников ГУБДД отличается... 21.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-21T19:32+0500

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Столичных и областных инспекторов ДПС ожидают обновки - утвержден окончательный вариант новой формы. Совсем скоро сотрудники службы появятся на дорогах в обновленном виде.В МВД Узбекистана представили зимний и летний варианты формы.

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мультимедиа , форма, дпс, инфографика