https://uz.sputniknews.ru/20210922/poluchit-materialnuyu-pomosch-i-posobie-na-rebenka-stalo-prosche--minfin-20603182.html

Получить материальную помощь и пособие на ребенка стало проще — Минфин

Получить материальную помощь и пособие на ребенка стало проще — Минфин

Министерство финансов запустило Telegram-бот, с помощью которого узбекистанцы смогут оперативно получать необходимую информацию по выплатам. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-22T13:10+0500

2021-09-22T13:10+0500

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общество

министерство финансов

telegram

пособие

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Для упрощения процесса получения материальной помощи и пособия на ребенка, Министерство финансов запустило Telegram-бот. По информации Минфина, теперь узбекистанцы смогут оперативно получать информацию о размерах положенных им выплат и порядке подачи заявления. Также граждане смогут быстро узнавать статус рассмотрения заявки и о причинах отказа в выплатах. Чтобы воспользоваться услугой бота, претенденту необходимо ввести свой ПИНФЛ и номер телефона, указанный в заявлении на матпомощь или пособие, пояснили в министерстве. Отмечается, что в боте размещены ответы на часто задаваемые вопросы о детских пособиях и материальной помощи на двух языках — узбекском и русском.

https://uz.sputniknews.ru/20200826/Kogda-deti-iz-nuzhdayuschikhsya-semey-poluchat-materialnuyu-pomosch-v-Uzbekistane-14847058.html

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министерство финансов, telegram, пособие