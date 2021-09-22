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Получить материальную помощь и пособие на ребенка стало проще — Минфин
Получить материальную помощь и пособие на ребенка стало проще — Минфин
Министерство финансов запустило Telegram-бот, с помощью которого узбекистанцы смогут оперативно получать необходимую информацию по выплатам. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T13:10+0500
2021-09-22T13:40+0500
общество
министерство финансов
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пособие
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Для упрощения процесса получения материальной помощи и пособия на ребенка, Министерство финансов запустило Telegram-бот. По информации Минфина, теперь узбекистанцы смогут оперативно получать информацию о размерах положенных им выплат и порядке подачи заявления. Также граждане смогут быстро узнавать статус рассмотрения заявки и о причинах отказа в выплатах. Чтобы воспользоваться услугой бота, претенденту необходимо ввести свой ПИНФЛ и номер телефона, указанный в заявлении на матпомощь или пособие, пояснили в министерстве. Отмечается, что в боте размещены ответы на часто задаваемые вопросы о детских пособиях и материальной помощи на двух языках — узбекском и русском.
https://uz.sputniknews.ru/20200826/Kogda-deti-iz-nuzhdayuschikhsya-semey-poluchat-materialnuyu-pomosch-v-Uzbekistane-14847058.html
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министерство финансов, telegram, пособие

Получить материальную помощь и пособие на ребенка стало проще — Минфин

13:10 22.09.2021 (обновлено: 13:40 22.09.2021)
491
© Sputnik / Рамиз БахтияровНациональная валюта Узбекистана — сум
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Министерство финансов запустило Telegram-бот, с помощью которого узбекистанцы смогут оперативно получать необходимую информацию по выплатам.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Для упрощения процесса получения материальной помощи и пособия на ребенка, Министерство финансов запустило Telegram-бот.
По информации Минфина, теперь узбекистанцы смогут оперативно получать информацию о размерах положенных им выплат и порядке подачи заявления.
Также граждане смогут быстро узнавать статус рассмотрения заявки и о причинах отказа в выплатах.
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Когда дети из нуждающихся семей получат материальную помощь в Узбекистане
26 августа 2020, 20:29
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Чтобы воспользоваться услугой бота, претенденту необходимо ввести свой ПИНФЛ и номер телефона, указанный в заявлении на матпомощь или пособие, пояснили в министерстве.
Отмечается, что в боте размещены ответы на часто задаваемые вопросы о детских пособиях и материальной помощи на двух языках — узбекском и русском.
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