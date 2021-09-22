https://uz.sputniknews.ru/20210922/rukovodstvo-i-tri-igroka-fk-surxan-vremenno-otstraneny-ot-futbolnoy-deyatelnosti--afu-20597514.html

Руководство и три игрока ФК "Сурхан" временно отстранены от футбольной деятельности — АФУ

Руководство и три игрока ФК "Сурхан" временно отстранены от футбольной деятельности — АФУ

Дело о возникновении конфликта между капитаном команды и двумя экс-игроками футбольного клуба расследуется правоохранительными органами. В настоящее время... 22.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-22T09:33+0500

2021-09-22T09:33+0500

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общество

конфликт

футбол

футболист

ассоциация футбола узбекистана

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Ассоциация футбола Узбекистана на время отстранила руководство и трех игроков клуба "Сурхан" от профессиональной деятельности после проведения спецсовещания, сообщает пресс-служба АФУ.По данным спортивного ведомства, сейчас дело о возникновении конфликта между капитаном команды и двумя экс-футболистами ФК "Сурхан" расследуется правоохранительными органами. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.Отмечается, что до выяснения ситуации АФУ отстранила от работы гендиректора футбольного клуба "Сурхан" Азамата Абдурахманова, спортивного директора Абдумаджида Тоирова, а также игроков Асрора Гафурова, Жавохира Эсонкулова и Акрома Ходжаева. Ранее между капитаном команды и экс-футболистами ФК "Сурхан" произошел конфликт по причине якобы невыплат денежных средств согласно контракту. Как заявили в ГУВД Ташкента, сама драка возникла из-за оскорбительных слов, нанесенных бывшими игроки команды на стену здания в адрес руководителя.

https://uz.sputniknews.ru/20201202/UVD-Ferganskoy-oblasti-uchastniki-draki-na-futbolnom-pole-zaderzhany-15517980.html

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конфликт, футбол, футболист, ассоциация футбола узбекистана