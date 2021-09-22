https://uz.sputniknews.ru/20210922/shavkat-mirziyoev-posetil-stroyaschiysya-kompleks-djaloliddina-manguberdy--20609613.html

Шавкат Мирзиёев посетил строящийся комплекс Джалолиддина Мангуберды

Шавкат Мирзиёев посетил строящийся комплекс Джалолиддина Мангуберды

После завершения строительства на территории комплекса высадят декоративные деревья и возведут фонтаны, а также проложат пешеходные и велосипедные дорожки. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-22T17:55+0500

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общество

шавкат мирзиёев

ургенч

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством комплекса Джалолиддина Мангуберды в Ургенче, сообщает пресс-служба президента.Лидер Узбекистана поручил обогатить содержание культурного объекта и создать на его территории лучшие условия.Президент предложил разместить вдоль аллеи таблички с информацией о битвах и подвигах Джалолиддина Мангуберды.Отмечается, что после завершения строительства территория комплекса будет максимально благоустроена. Здесь планируется высадить декоративные деревья и возвести фонтаны, а также проложить пешеходные и велосипедные дорожки.В настоящее время на объекте проводятся работы по закладыванию фундамента монумента. Уже изготовлен бронзовый памятник высотой почти 25 метров. Он представлен в образе полководца, сидящего на коне и держащего меч.

ургенч

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шавкат мирзиёев, ургенч