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Шавкат Мирзиёев посетил строящийся комплекс Джалолиддина Мангуберды
Шавкат Мирзиёев посетил строящийся комплекс Джалолиддина Мангуберды
После завершения строительства на территории комплекса высадят декоративные деревья и возведут фонтаны, а также проложат пешеходные и велосипедные дорожки. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T17:55+0500
2021-09-22T17:55+0500
2021-09-22T17:55+0500
общество
шавкат мирзиёев
ургенч
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством комплекса Джалолиддина Мангуберды в Ургенче, сообщает пресс-служба президента.Лидер Узбекистана поручил обогатить содержание культурного объекта и создать на его территории лучшие условия.Президент предложил разместить вдоль аллеи таблички с информацией о битвах и подвигах Джалолиддина Мангуберды.Отмечается, что после завершения строительства территория комплекса будет максимально благоустроена. Здесь планируется высадить декоративные деревья и возвести фонтаны, а также проложить пешеходные и велосипедные дорожки.В настоящее время на объекте проводятся работы по закладыванию фундамента монумента. Уже изготовлен бронзовый памятник высотой почти 25 метров. Он представлен в образе полководца, сидящего на коне и держащего меч.
ургенч
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шавкат мирзиёев, ургенч
Шавкат Мирзиёев посетил строящийся комплекс Джалолиддина Мангуберды
После завершения строительства на территории комплекса высадят декоративные деревья и возведут фонтаны, а также проложат пешеходные и велосипедные дорожки.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
Глава государства Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством комплекса Джалолиддина Мангуберды в Ургенче, сообщает
пресс-служба президента.
Лидер Узбекистана поручил обогатить содержание культурного объекта и создать на его территории лучшие условия.
Необходимо сделать так, чтобы посетители могли не только прогуляться, отдохнуть, но и получить четкое представление о жизни и деятельности Мангуберды, вдохновиться этим.
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Президент предложил разместить вдоль аллеи таблички с информацией о битвах и подвигах Джалолиддина Мангуберды.
Отмечается, что после завершения строительства территория комплекса будет максимально благоустроена. Здесь планируется высадить декоративные деревья и возвести фонтаны, а также проложить пешеходные и велосипедные дорожки.
В настоящее время на объекте проводятся работы по закладыванию фундамента монумента. Уже изготовлен бронзовый памятник высотой почти 25 метров. Он представлен в образе полководца, сидящего на коне и держащего меч.