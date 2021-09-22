https://uz.sputniknews.ru/20210922/terminator-9-pevets-shoxruxxon-podelilsya-s-poklonnikami-zagadochnym-video-20605102.html

"Терминатор 9": певец Шохруххон поделился с поклонниками загадочным видео

"Терминатор 9": певец Шохруххон поделился с поклонниками загадочным видео

Ролик уже набрало свыше 133 тысяч просмотров. В комментариях пользователи активно обсуждают актерское мастерство звезды узбекской эстрады. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-22T14:31+0500

2021-09-22T14:31+0500

2021-09-22T14:31+0500

общество

узбекистан

шоу-бизнес

шохруххон

певец

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Известный в Узбекистане певец Шохруххон опубликовал на своей официальной странице в Instagram отрывок из видеоролика и оставил только небольшую подпись к нему — "Терминатор 9". Возможно, таким образом артист решил поделиться с фанатами информацией о своем новом клипе, где он сыграет роль Терминатора. Пока у поклонников остаются лишь только догадки. На видео Шохруххон и неизвестная девушка стоят словно застывшие восковые фигуры. В первые секунды просмотра создается впечатление, что это действительно скульптуры. Однако затем певец начинает моргать и двигать рукой. За ним вслед оживает и таинственная незнакомка.Ролик уже набрал свыше 133 тысяч просмотров. В комментариях пользователи активно обсуждают актерское мастерство двух персонажей. Ранее Шохруххон резко сменил свой имидж, опубликовав в Instagram свою фотографию с густой бородой и в деловом костюме. Многим поклонникам понравился его новый образ, но нашлись и критики, которые осудили звезду узбекской эстрады за новый образ.

https://uz.sputniknews.ru/20210830/zvezda-uzbekskoy-estrady-shoxruxxon-ispolnil-svoyu-detskuyu-mechtu--video-20295821.html

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