Общество
В благодарность за мир: ветеранам ВОВ в Узбекистане вручили подарки от Минобороны РФ
20:05 22.09.2021 (обновлено: 20:36 22.09.2021)
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© Рамиз БахтияровВ благодарность за мир: ветеранам ВОВ в Узбекистане вручили подарки от Минобороны РФ
© Рамиз Бахтияров
Ветеранам вручили единовременную материальную помощь в размере 5 миллионов сумов.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В Ташкенте провели гуманитарную акцию, направленную на поддержку ветеранов Второй мировой войны и участников трудового фронта по линии Минобороны России. Внимание уделили также детям войны и узбекистанцам, кто пережил блокаду Ленинграда.
© Рамиз БахтияровВ благодарность за мир: ветеранам ВОВ в Узбекистане вручили подарки от Минобороны РФ
В благодарность за мир: ветеранам ВОВ в Узбекистане вручили подарки от Минобороны РФ
© Рамиз Бахтияров
В мероприятии, которое состоялось в Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабмине Узбекистана, принял участие военный атташе посольства РФ в республике Александр Земзеров, а также активисты татарского и башкирского культурных центров. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Ветеранам вручили единовременную материальную помощь в размере 5 миллионов сумов. На основании профильного постановления правительства РФ, подобные акции будут проводиться регулярно также и в других регионах республики.
© Рамиз БахтияровВ благодарность за мир: ветеранам ВОВ в Узбекистане вручили подарки от Минобороны РФ
В благодарность за мир: ветеранам ВОВ в Узбекистане вручили подарки от Минобороны РФ
© Рамиз Бахтияров
"Президент Узбекистана уделяет большое внимание ветеранам Второй мировой войны, заботится о сохранении памяти о подвигах героев. В России высоко ценят эти шаги. Священный долг потомков - помогать своим ветеранам. Надеюсь, что подобные акции будут проводиться на регулярной основе", - отметил Александр Земзеров.
Несколько дней назад аналогичная акция прошла в Русском культурном центре. Ближайшее такое мероприятие запланировано провести на следующей неделе в Фергане.