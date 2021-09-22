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В Ташкенте разыскивают мужчину, пристававшего к подростку в метро
В Ташкенте разыскивают мужчину, пристававшего к подростку в метро
Инцидент произошел 18 сентября приблизительно в 17.00 на станции метро “Алмазар”. МВД просит жителей помочь найти этого человека. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T14:22+0500
2021-09-22T14:22+0500
происшествия
узбекистан
ташкент
мвд
метро
транспорт
розыск
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Столичные правоохранители изучают обстоятельства дела, касающегося распространенного в СМИ видео, где неизвестный мужчина пристает к подростку в столичном метрополитене.Как сообщает главное управление по обеспечению безопасности на транспорте МВД, инцидент произошел 18 сентября приблизительно в 17.00 на станции метро “Алмазар”. По данному факту проводятся соответствующие проверки, устанавливается личность подозреваемого.Вместе с тем, МВД обратилось к жителям с просьбой помочь в этом деле. Там попросили всех, кто владеет какой-либо информацией об этом человеке, незамедлительно сообщить по номеру 102 или в ближайший отдел внутренних дел.Накануне местное издание “Подробно.uz” опубликовало видео, которое предоставила редакции мать девочки. По ее словам, неизвестный мужчина гладил ее 13-летнюю дочь прилюдно по спине. Девочка испугалась, но сделала короткое видео, где запечатлено лицо мужчины. Женщина попросила органы отыскать этого человека.
https://uz.sputniknews.ru/20210307/Pristaval-k-10-letnemu-malchiku-v-Tashkente-razyskivayut-taksista-pedofila-16145540.html
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узбекистан, ташкент, мвд, метро, транспорт, розыск

В Ташкенте разыскивают мужчину, пристававшего к подростку в метро

14:22 22.09.2021
250
© Sputnik / Рамиз БахтияровУказатели станций сергелийской линии Ташкентского метрополитена
Указатели станций сергелийской линии Ташкентского метрополитена - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Инцидент произошел 18 сентября приблизительно в 17.00 на станции метро “Алмазар”. МВД просит жителей помочь найти этого человека.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Столичные правоохранители изучают обстоятельства дела, касающегося распространенного в СМИ видео, где неизвестный мужчина пристает к подростку в столичном метрополитене.
Как сообщает главное управление по обеспечению безопасности на транспорте МВД, инцидент произошел 18 сентября приблизительно в 17.00 на станции метро “Алмазар”. По данному факту проводятся соответствующие проверки, устанавливается личность подозреваемого.
“В настоящее время проводится работа по изучению направления движения неизвестного мужчины и установление его личности посредством устройств видеонаблюдения”, — говорится в сообщении.
Вместе с тем, МВД обратилось к жителям с просьбой помочь в этом деле. Там попросили всех, кто владеет какой-либо информацией об этом человеке, незамедлительно сообщить по номеру 102 или в ближайший отдел внутренних дел.
Накануне местное издание “Подробно.uz” опубликовало видео, которое предоставила редакции мать девочки. По ее словам, неизвестный мужчина гладил ее 13-летнюю дочь прилюдно по спине. Девочка испугалась, но сделала короткое видео, где запечатлено лицо мужчины. Женщина попросила органы отыскать этого человека.
Вывеска такси, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.03.2021
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Приставал к 10-летнему мальчику: в Ташкенте разыскивают таксиста-педофила
7 марта, 11:05
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