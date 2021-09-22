https://uz.sputniknews.ru/20210922/v-tashkente-razyskivayut-mujchinu-pristavavshego-k-podrostku-v-metro-20604252.html

В Ташкенте разыскивают мужчину, пристававшего к подростку в метро

В Ташкенте разыскивают мужчину, пристававшего к подростку в метро

Инцидент произошел 18 сентября приблизительно в 17.00 на станции метро “Алмазар”. МВД просит жителей помочь найти этого человека. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-22T14:22+0500

2021-09-22T14:22+0500

2021-09-22T14:22+0500

происшествия

узбекистан

ташкент

мвд

метро

транспорт

розыск

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Столичные правоохранители изучают обстоятельства дела, касающегося распространенного в СМИ видео, где неизвестный мужчина пристает к подростку в столичном метрополитене.Как сообщает главное управление по обеспечению безопасности на транспорте МВД, инцидент произошел 18 сентября приблизительно в 17.00 на станции метро “Алмазар”. По данному факту проводятся соответствующие проверки, устанавливается личность подозреваемого.Вместе с тем, МВД обратилось к жителям с просьбой помочь в этом деле. Там попросили всех, кто владеет какой-либо информацией об этом человеке, незамедлительно сообщить по номеру 102 или в ближайший отдел внутренних дел.Накануне местное издание “Подробно.uz” опубликовало видео, которое предоставила редакции мать девочки. По ее словам, неизвестный мужчина гладил ее 13-летнюю дочь прилюдно по спине. Девочка испугалась, но сделала короткое видео, где запечатлено лицо мужчины. Женщина попросила органы отыскать этого человека.

https://uz.sputniknews.ru/20210307/Pristaval-k-10-letnemu-malchiku-v-Tashkente-razyskivayut-taksista-pedofila-16145540.html

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узбекистан, ташкент, мвд, метро, транспорт, розыск