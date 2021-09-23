"Мирная миссия 2021": антитеррористические учения стран-членов ШОС - яркие кадры

© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс "Бук-М2" на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
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Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2" на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат "Мерлин" на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
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Беспилотный летательный аппарат "Мерлин" на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанк
Государственные флаги во время антитеррористических учений стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
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Государственные флаги во время антитеррористических учений стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 на антитеррористических учениях стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
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Танк Т-72Б3 на антитеррористических учениях стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-24 на антитеррористических учениях стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
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Вертолеты Ми-24 на антитеррористических учениях стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
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Военнослужащий на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанк
В ходе учений задействованы истребители-бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25 от российской и казахской стороны, вертолеты Ми-8.
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В ходе учений задействованы истребители-бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25 от российской и казахской стороны, вертолеты Ми-8.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкВыставка военной техники в рамках антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
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Выставка военной техники в рамках антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
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Военнослужащие на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на антитеррористических учениях стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
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Военнослужащие на антитеррористических учениях стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкВоеннослужащие десантируются на антитеррористических учениях стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
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Военнослужащие десантируются на антитеррористических учениях стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.