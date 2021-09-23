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"Мирная миссия 2021": антитеррористические учения стран-членов ШОС - яркие кадры
"Мирная миссия 2021": антитеррористические учения стран-членов ШОС - яркие кадры
Военные РФ, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Беларуси прибыли на учения ШОС "Мирная миссия - 2021" в Оренбургскую... 23.09.2021, Sputnik Узбекистан
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фото, мультимедиа , узбекистан, шос, военные учения

"Мирная миссия 2021": антитеррористические учения стран-членов ШОС - яркие кадры

19:54 23.09.2021
246
Военные РФ, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Беларуси прибыли на учения ШОС "Мирная миссия - 2021" в Оренбургскую область. В маневрах задействованы истребители Су-34, штурмовики Су-25 от России и Казахстана, вертолеты Ми-8.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс "Бук-М2" на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
ЗРК Бук-М2 на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений стран – членов ШОС Мирная миссия 2021 - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexey Kudenko
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Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2" на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат "Мерлин" на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
БПЛА Мерлин на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений стран – членов ШОС Мирная миссия 2021 - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexey Kudenko
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Беспилотный летательный аппарат "Мерлин" на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений стран – членов ШОС Мирная миссия 2021 - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexey Kudenko
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанк

Государственные флаги во время антитеррористических учений стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.

Государственные флаги во время антитеррористических учений стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) &quot;Мирная миссия – 2021&quot; на полигоне &quot;Донгузский&quot; в Оренбургской области. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexey Kudenko
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Государственные флаги во время антитеррористических учений стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.

© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 на антитеррористических учениях стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
Танк Т-72Б3 на антитеррористических учения стран – членов ШОС Мирная миссия 2021 - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexey Kudenko
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Танк Т-72Б3 на антитеррористических учениях стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-24 на антитеррористических учениях стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
Вертолеты Ми-24 на антитеррористических учениях стран – членов ШОС Мирная миссия 2021 - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexey Kudenko
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Вертолеты Ми-24 на антитеррористических учениях стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
Военнослужащий на Антитеррористических учениях стран – членов ШОС Мирная миссия 2021 - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexey Kudenko
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Военнослужащий на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанк

В ходе учений задействованы истребители-бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25 от российской и казахской стороны, вертолеты Ми-8.

В ходе учений задействованы истребители-бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25 от российской и казахской стороны, вертолеты Ми-8. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexey Kudenko
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В ходе учений задействованы истребители-бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25 от российской и казахской стороны, вертолеты Ми-8.

© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкВыставка военной техники в рамках антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
Антитеррористические учения стран – членов ШОС Мирная миссия 2021 - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexey Kudenko
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Выставка военной техники в рамках антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
Антитеррористические учения стран – членов ШОС Мирная миссия 2021 - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik / Alexey Kudenko
/
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Военнослужащие на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на антитеррористических учениях стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
Антитеррористические учения стран – членов ШОС Мирная миссия 2021 - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Alexey Kudenko
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Военнослужащие на антитеррористических учениях стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкВоеннослужащие десантируются на антитеррористических учениях стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
Антитеррористические учения стран – членов ШОС Мирная миссия 2021 - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik / Alexey Kudenko
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Военнослужащие десантируются на антитеррористических учениях стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области.
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