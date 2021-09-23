https://uz.sputniknews.ru/20210923/lavrov-shutkoy-o-nato-utixomiril-jurnalistov-v-ssha--video-20622958.html

Лавров шуткой про РФ и НАТО утихомирил американских журналистов— видео

Лавров шуткой про РФ и НАТО утихомирил американских журналистов— видео

Лавров развеселил генсека НАТО и представителей американской прессы острой шуткой. 23.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-23T14:19+0500

2021-09-23T14:19+0500

2021-09-23T14:20+0500

видео

мультимедиа

сергей лавров

мид рф

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/17/20622691_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_21eae74f456cc20058c132b433c1eac9.jpg

Ситуация произошла накануне в Нью-Йорке на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН.Глава МИД РФ встречался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В какой-то момент журналисты операторы и фотографы начали толкаться в попытке подобраться как можно ближе к столу переговоров.Шутка ушла разошлась по Сети. Все присутствовавшие на переговорах тоже оценили остроумие российского министра.Как это было, смотрите в видео.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа , сергей лавров, мид рф, нато, видео