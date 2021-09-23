https://uz.sputniknews.ru/20210923/lavrov-shutkoy-o-nato-utixomiril-jurnalistov-v-ssha--video-20622958.html
Лавров шуткой про РФ и НАТО утихомирил американских журналистов— видео
Лавров шуткой про РФ и НАТО утихомирил американских журналистов— видео
Лавров развеселил генсека НАТО и представителей американской прессы острой шуткой. 23.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-23T14:19+0500
2021-09-23T14:19+0500
2021-09-23T14:20+0500
видео
мультимедиа
сергей лавров
мид рф
нато
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Ситуация произошла накануне в Нью-Йорке на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН.Глава МИД РФ встречался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В какой-то момент журналисты операторы и фотографы начали толкаться в попытке подобраться как можно ближе к столу переговоров.Шутка ушла разошлась по Сети. Все присутствовавшие на переговорах тоже оценили остроумие российского министра.Как это было, смотрите в видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , сергей лавров, мид рф, нато, видео
Лавров шуткой про РФ и НАТО утихомирил американских журналистов— видео
14:19 23.09.2021 (обновлено: 14:20 23.09.2021)
Лавров развеселил генсека НАТО и представителей американской прессы острой шуткой.
Ситуация произошла накануне в Нью-Йорке на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН.
Глава МИД РФ встречался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
В какой-то момент журналисты операторы и фотографы начали толкаться в попытке подобраться как можно ближе к столу переговоров.
"Ребята, можете не испытывать удачу. Россия не собирается вступать в НАТО", — пошутил Лавров.
Шутка ушла разошлась по Сети. Все присутствовавшие на переговорах тоже оценили остроумие российского министра.
Как это было, смотрите в видео.