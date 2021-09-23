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https://uz.sputniknews.ru/20210923/metro-tashkenta-zakroyut-na-profilaktiku-20623642.html
Участок метро Ташкента закроют на профилактику
Участок метро Ташкента закроют на профилактику
Доступ в метрополитен будет закрыт для пассажиров в ночь с 25 на 26 сентября. 23.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-23T15:13+0500
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общество
узбекистан
ташкент
метро
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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Участок Алмазар-Сергели Ташкентского метрополитена закроют на профилактику, сообщила администрация столичного метро.Движение на участке будет закрыто с 21:00 25 сентября до 7:00 26 сентября "в связи с проведением профилактических работ". Для удобства пассажиров, по маршруту будут пущены бесплатные автобусы, сообщает "Тошкент метрополитени".За последние дни дважды сообщалось о неисправностях в столичной "подземке". Так, 20 сентября пассажиров высадили из одного из поездов в связи с неисправностью системы воздухораспределения состава, а 22 сентября у поезда не закрывалась дверь.Между тем, в ташкентском метрополитене наряду со старыми составами начали курсировать новые поезда и вагоны, изготовленные на подмосковном заводе "Метровагонмаш".
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узбекистан, ташкент, метро

Участок метро Ташкента закроют на профилактику

15:13 23.09.2021 (обновлено: 17:35 23.09.2021)
1421
© Пресс-служба "Трансмашхолдинг"Вагон метро Ташкента
Вагон метро Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2021
© Пресс-служба "Трансмашхолдинг"
Доступ в метрополитен будет закрыт для пассажиров в ночь с 25 на 26 сентября.
ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Участок Алмазар-Сергели Ташкентского метрополитена закроют на профилактику, сообщила администрация столичного метро.
Движение на участке будет закрыто с 21:00 25 сентября до 7:00 26 сентября "в связи с проведением профилактических работ". Для удобства пассажиров, по маршруту будут пущены бесплатные автобусы, сообщает "Тошкент метрополитени".
© Администрация УП "Тошкент метрополитени"25 сентября будет закрыт отрезок метро в Ташкенте
25 сентября будет закрыт отрезок метро в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2021
25 сентября будет закрыт отрезок метро в Ташкенте
© Администрация УП "Тошкент метрополитени"
За последние дни дважды сообщалось о неисправностях в столичной "подземке". Так, 20 сентября пассажиров высадили из одного из поездов в связи с неисправностью системы воздухораспределения состава, а 22 сентября у поезда не закрывалась дверь.
Между тем, в ташкентском метрополитене наряду со старыми составами начали курсировать новые поезда и вагоны, изготовленные на подмосковном заводе "Метровагонмаш".
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