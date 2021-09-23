https://uz.sputniknews.ru/20210923/v-andijane-oshtrafovali-chinovnika-za-prinuditelnyy-trud-v-svoem-ogorode-20626874.html
В Андижане оштрафовали чиновника за принудительный труд в своем огороде
В Андижане оштрафовали чиновника за принудительный труд в своем огороде
Речь идет о заместителе районного хокима. Его имя не называется. Сколько человек подверглись принудительному труду не поясняется. На видео в Сети можно... 23.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-23T18:56+0500
2021-09-23T18:56+0500
2021-09-23T18:56+0500
общество
узбекистан
принудительный труд
штраф
чиновник
андижанская область
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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Государственная инспекция по труду андижанского управления занятости оштрафовала чиновника в Бустанском районе за то, что он заставил сотрудников организации по благоустройству бесплатно работать у него в доме.По сообщениям Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана, речь идет о заместителе хокима района. Его имя ведомство не называет. Видео о данной ситуации ранее распространилось в Сети.Уточняется, что сотрудникам местно управления по благоустройству пришлось заниматься сушкой и очисткой семян сои в доме чиновника. Сколько человек подверглись принудительному труду не поясняется. На видео в Сети можно заметить как минимум целую бригаду.В результате изучения обстоятельств дела на замхокима наложен административный штраф по части первой статьи 51 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан в размере пятидесяти размеров базовой расчетной величины. Это порядка 13,5 млн сумов, или 1350 долларов.
https://uz.sputniknews.ru/20190801/Ministr-Kudbiev-razyasnil-raznitsu-mezhdu-khasharom-i-prinuditelnym-trudom-12147999.html
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узбекистан, принудительный труд, штраф, чиновник, андижанская область
В Андижане оштрафовали чиновника за принудительный труд в своем огороде
Речь идет о заместителе районного хокима. Его имя не называется. Сколько человек подверглись принудительному труду не поясняется. На видео в Сети можно заметить целую бригаду.
ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Государственная инспекция по труду андижанского управления занятости оштрафовала чиновника в Бустанском районе за то, что он заставил сотрудников организации по благоустройству бесплатно работать у него в доме.
По сообщениям
Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана, речь идет о заместителе хокима района. Его имя ведомство не называет. Видео о данной ситуации ранее распространилось в Сети.
“Государственной инспекцией по труду андижанского управления занятости проведено исследование по сообщению в социальных сетях о том, что заместитель хокима Бустанского района Андижанской области принудительно использовал силы работников по благоустройству в своем доме” — говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудникам местно управления по благоустройству пришлось заниматься сушкой и очисткой семян сои в доме чиновника. Сколько человек подверглись принудительному труду не поясняется. На видео в Сети можно заметить как минимум целую бригаду.
В результате изучения обстоятельств дела на замхокима наложен административный штраф по части первой статьи 51 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан в размере пятидесяти размеров базовой расчетной величины. Это порядка 13,5 млн сумов, или 1350 долларов.