https://uz.sputniknews.ru/20210923/v-andijane-oshtrafovali-chinovnika-za-prinuditelnyy-trud-v-svoem-ogorode-20626874.html

В Андижане оштрафовали чиновника за принудительный труд в своем огороде

В Андижане оштрафовали чиновника за принудительный труд в своем огороде

Речь идет о заместителе районного хокима. Его имя не называется. Сколько человек подверглись принудительному труду не поясняется. На видео в Сети можно... 23.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-23T18:56+0500

2021-09-23T18:56+0500

2021-09-23T18:56+0500

общество

узбекистан

принудительный труд

штраф

чиновник

андижанская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/751/31/7513154_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_703861efbec89b5561a81123169ccfe8.jpg

ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Государственная инспекция по труду андижанского управления занятости оштрафовала чиновника в Бустанском районе за то, что он заставил сотрудников организации по благоустройству бесплатно работать у него в доме.По сообщениям Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана, речь идет о заместителе хокима района. Его имя ведомство не называет. Видео о данной ситуации ранее распространилось в Сети.Уточняется, что сотрудникам местно управления по благоустройству пришлось заниматься сушкой и очисткой семян сои в доме чиновника. Сколько человек подверглись принудительному труду не поясняется. На видео в Сети можно заметить как минимум целую бригаду.В результате изучения обстоятельств дела на замхокима наложен административный штраф по части первой статьи 51 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан в размере пятидесяти размеров базовой расчетной величины. Это порядка 13,5 млн сумов, или 1350 долларов.

https://uz.sputniknews.ru/20190801/Ministr-Kudbiev-razyasnil-raznitsu-mezhdu-khasharom-i-prinuditelnym-trudom-12147999.html

узбекистан

андижанская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, принудительный труд, штраф, чиновник, андижанская область