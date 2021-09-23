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Военные Узбекистана принимают участие в антитеррористических учениях ШОС
Военные Узбекистана принимают участие в антитеррористических учениях ШОС
Военнослужащие отработают возможности противодействия приемам, которые используют международные террористические организации, борьбы с беспилотными... 23.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-23T20:14+0500
2021-09-23T20:14+0500
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шос
военные учения
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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Почти 3,5 тысяч военных из стран-членов ШОС принимают участие в антитеррористических учениях "Мирная миссия – 2021" на полигоне Донгуз в Оренбургской области."Выполнение учебно-боевых задач в ходе учения "Мирная миссия-2021" осуществляется с учетом развития военно-политической обстановки в центральноазиатском регионе. Подразделения отработают способы противодействия новым тактическим приемам, которые используют международные террористические организации, борьбы с беспилотными летательными аппаратами, предотвращения атак с использованием химического и биологического оружия," - говорится на сайте ЦВО Минобороны РФ.В маневрах задействовано 600 единиц вооружения, военной и специальной техники.
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министерство обороны узбекистана, шос, военные учения

Военные Узбекистана принимают участие в антитеррористических учениях ШОС

20:14 23.09.2021
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© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкАнтитеррористические учения стран – членов ШОС "Мирная миссия 2021"
Антитеррористические учения стран – членов ШОС Мирная миссия 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2021
© Sputnik / Alexey Kudenko
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Военнослужащие отработают возможности противодействия приемам, которые используют международные террористические организации, борьбы с беспилотными летательными аппаратами, предотвращения атак с использованием химического и биологического оружия.
ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Почти 3,5 тысяч военных из стран-членов ШОС принимают участие в антитеррористических учениях "Мирная миссия – 2021" на полигоне Донгуз в Оренбургской области.
"Выполнение учебно-боевых задач в ходе учения "Мирная миссия-2021" осуществляется с учетом развития военно-политической обстановки в центральноазиатском регионе. Подразделения отработают способы противодействия новым тактическим приемам, которые используют международные террористические организации, борьбы с беспилотными летательными аппаратами, предотвращения атак с использованием химического и биологического оружия," - говорится на сайте ЦВО Минобороны РФ.
В маневрах задействовано 600 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Для справки:

Совместные антитеррористические учения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия" проводятся раз в два года с момента создания организации в 2001 году.

Первое из них состоялось в августе 2003 года на территории Казахстана и Китая.

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