Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210924/karakalpakskie-siloviki-vzyskali-lishnix-shtrafov-na-5-millionov-sumov-20641651.html
Каракалпакские силовики взыскали "лишних" штрафов на 5 миллионов сумов
Каракалпакские силовики взыскали "лишних" штрафов на 5 миллионов сумов
Омбудсмен Каракалпакстана совместно с Управлением по правам человека Минюста проверили миграционные органы региона. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-24T18:16+0500
2021-09-24T18:16+0500
общество
каракалпакстан
узбекистан
штраф
омбудсмен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/13/20157996_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0a203aa3f47f78fcd8a19909664cb6bc.jpg
ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) в Республике Каракалпакстан совместно с Управлением по правам человека Минюста республики проверил работу отделов миграции и регистрации гражданства районных УВД.По итогам проверки документов за период с января 2020 года по июль 2021 года выявлен ряд нарушений. К примеру, миграционные отделы Канлыкульского, Ходжайлинского, Элликкалинского и Тахтакорского районов не ответили на обращения физических лиц в 281 случае, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека Олий Мажилиса.Кроме того, в 29 случаях не были соблюдены требования законодательства при оформлении протоколов, в 19 случаях правонарушителям не были разъяснены их права и обязанности, и это не было отражено в протоколах.В ряде районных (городских) управлений отсутствует практика рассмотрения дел об административных правонарушениях и составления соответствующих отчетов. В 68 случаях на граждан налагались штрафы без соблюдения установленной процедуры. Кроме того, чиновники незаконно назначали гражданам повышенные штрафы. Так, в 157 случаях нарушителям назначили максимальное наказание – в среднем, по 33-35 тысяч сумов, хотя в их случаях сумма должна была быть меньше. Общая сумма "лишних" штрафов составила около 5 миллионов сумов.Еще в 13 случаях документы на принудительное взыскание штрафов из заработной платы или стипендии нарушителя не были направлены в соответствующие органы или направлены с опозданием.
каракалпакстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/13/20157996_630:0:3361:2048_1920x0_80_0_0_40334ecec9f79b3678f925d6845591cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
каракалпакстан, узбекистан, штраф, омбудсмен

Каракалпакские силовики взыскали "лишних" штрафов на 5 миллионов сумов

18:16 24.09.2021
157
© SputnikУзбекские деньги, 5000 сумов
Узбекские деньги, 5000 сумов - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2021
© Sputnik
Омбудсмен Каракалпакстана совместно с Управлением по правам человека Минюста проверили миграционные органы региона.
ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) в Республике Каракалпакстан совместно с Управлением по правам человека Минюста республики проверил работу отделов миграции и регистрации гражданства районных УВД.
По итогам проверки документов за период с января 2020 года по июль 2021 года выявлен ряд нарушений. К примеру, миграционные отделы Канлыкульского, Ходжайлинского, Элликкалинского и Тахтакорского районов не ответили на обращения физических лиц в 281 случае, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека Олий Мажилиса.
Кроме того, в 29 случаях не были соблюдены требования законодательства при оформлении протоколов, в 19 случаях правонарушителям не были разъяснены их права и обязанности, и это не было отражено в протоколах.
В ряде районных (городских) управлений отсутствует практика рассмотрения дел об административных правонарушениях и составления соответствующих отчетов. В 68 случаях на граждан налагались штрафы без соблюдения установленной процедуры. Кроме того, чиновники незаконно назначали гражданам повышенные штрафы. Так, в 157 случаях нарушителям назначили максимальное наказание – в среднем, по 33-35 тысяч сумов, хотя в их случаях сумма должна была быть меньше. Общая сумма "лишних" штрафов составила около 5 миллионов сумов.
Еще в 13 случаях документы на принудительное взыскание штрафов из заработной платы или стипендии нарушителя не были направлены в соответствующие органы или направлены с опозданием.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:32В Узбекистане откроют спортклуб профессиональных велосипедистов
18:16Каракалпакские силовики взыскали "лишних" штрафов на 5 миллионов сумов
18:07Открыть для себя истинный ислам: чему обучают в женском медресе "Хадичаи Кубро"
17:41Мирзиёев: Узбекистан и Таджикистан убрали мины в приграничных зонах за 1,5 года
16:21В Узбекистане дан старт конкурсу "Кино за пять дней"
16:04Университет Герцена в Ташкенте объявил дополнительный набор
15:41Узбекистан привлечет иностранные инвестиции в размере $41,4 млрд
14:48В Ферганской области открылся детский сад
14:44В Наманганской области вырастили огромную тыкву — фото
13:51Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Ислама Каримова в Самарканде
13:09Японский дипломат назвал последнюю сверхдержаву в истории
12:57Французская компания начнет управлять системой теплоснабжения Ташкента
12:56В ШОС ответили на вопрос о признании "Талибана"*
12:25"Газпром" не хочет спасать Европу от холода бесплатно
11:59Минздрав России получил документы на регистрацию вакцины для подростков
11:21Зеленский обвинил Россию в своих преступлениях
11:03Алишер Усманов вошел в топ-3 российского рейтинга Forbes
10:48ШОС не превратится в военный блок против AUKUS — спецпредставитель президента РФ
10:33Речи о принятии Афганистана в ШОС не идет — спецпредставитель президента РФ
10:33Минвуз обнародовал результаты вступительных экзаменов в лицеи