https://uz.sputniknews.ru/20210924/karakalpakskie-siloviki-vzyskali-lishnix-shtrafov-na-5-millionov-sumov-20641651.html

Каракалпакские силовики взыскали "лишних" штрафов на 5 миллионов сумов

Каракалпакские силовики взыскали "лишних" штрафов на 5 миллионов сумов

Омбудсмен Каракалпакстана совместно с Управлением по правам человека Минюста проверили миграционные органы региона. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-24T18:16+0500

2021-09-24T18:16+0500

2021-09-24T18:16+0500

общество

каракалпакстан

узбекистан

штраф

омбудсмен

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ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) в Республике Каракалпакстан совместно с Управлением по правам человека Минюста республики проверил работу отделов миграции и регистрации гражданства районных УВД.По итогам проверки документов за период с января 2020 года по июль 2021 года выявлен ряд нарушений. К примеру, миграционные отделы Канлыкульского, Ходжайлинского, Элликкалинского и Тахтакорского районов не ответили на обращения физических лиц в 281 случае, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека Олий Мажилиса.Кроме того, в 29 случаях не были соблюдены требования законодательства при оформлении протоколов, в 19 случаях правонарушителям не были разъяснены их права и обязанности, и это не было отражено в протоколах.В ряде районных (городских) управлений отсутствует практика рассмотрения дел об административных правонарушениях и составления соответствующих отчетов. В 68 случаях на граждан налагались штрафы без соблюдения установленной процедуры. Кроме того, чиновники незаконно назначали гражданам повышенные штрафы. Так, в 157 случаях нарушителям назначили максимальное наказание – в среднем, по 33-35 тысяч сумов, хотя в их случаях сумма должна была быть меньше. Общая сумма "лишних" штрафов составила около 5 миллионов сумов.Еще в 13 случаях документы на принудительное взыскание штрафов из заработной платы или стипендии нарушителя не были направлены в соответствующие органы или направлены с опозданием.

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каракалпакстан, узбекистан, штраф, омбудсмен