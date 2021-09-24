https://uz.sputniknews.ru/20210924/mirziyoev-uzbekistan-i-tadjikistan-ubrali-miny-v-prigranichnyx-zonax-za-15-goda-20641107.html

Мирзиёев: Узбекистан и Таджикистан убрали мины в приграничных зонах за 1,5 года

Мирзиёев: Узбекистан и Таджикистан убрали мины в приграничных зонах за 1,5 года

Об этом глава государства сообщил во время встречи с избирателями в рамках агитационной кампании перед выборами президента. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-24T17:41+0500

2021-09-24T17:41+0500

2021-09-24T17:49+0500

общество

узбекистан

таджикистан

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан за полтора года убрали мины на приграничных территориях, заявил глава государства Шавкат Мирзиёев на встрече с избирателями в рамках агитационной кампании перед выборами президента, передает РИА Новости.Инженерные заграждения и мины на узбекско-таджикской границе установили еще в 2001–2002 годах. В Ташкенте объясняли такие действия желанием защитить свою территорию от боевиков незаконных вооруженных формирований. Однако в данной местности неоднократно происходили случаи подрыва мирных граждан. Из-за сложившейся ситуации, в марте 2018 года узбекистанские и таджикистанские власти пришли к решению создать рабочую группу, чтобы обезвредить от мин приграничные территории двух стран.Этот шаг нужно было сделать, чтобы народы двух стран могли ездить друг к другу, отметил президент. "Мин не должно быть. Мы соседи", - добавил глава государства.Протяженность узбекско-таджикской госграницы достигает свыше 1,33 тысячи километров. После распада Советского Союза около 20% линии государственной границы между Узбекистаном и Таджикистаном оставались неделимитированной. В марте 2018 года президенты двух стран подписали договор об отдельных участках узбекско-таджикской границы. В январе 2020 года двусторонняя комиссия приступила к обсуждению демаркации границы между двумя государствами.В Узбекистане 20 сентября стартовала агитационная предвыборная кампания кандидатов в президенты республики.Президентские выборы пройдут в стране 24 октября. Избирательная кампания началась 23 июля. Своих кандидатов зарегистрировали в ЦИК все пять официально действующих в стране партий.Шавкат Мирзиёев зарегистрирован от УзЛиДеП. Его соперниками стали лидеры партий: "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") — Алишер Кадыров , "Адолат" ("Справедливость") — Бахром Абдухалимов, Экопартии — Нарзулло Обломурадов, а также зампредседателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Максуда Варисова.

https://uz.sputniknews.ru/20210131/V-Dushanbe-zavershilis-peregovory-po-demarkatsii-uzbeksko-tadzhikskoy-granitsy-15907364.html

https://uz.sputniknews.ru/20180311/Mirzieev-tajikistan-vizit-itogi-7684990.html

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узбекистан, таджикистан, шавкат мирзиёев