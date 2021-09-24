https://uz.sputniknews.ru/20210924/raspredelyat-lgoty-mejdu-grajdanami-budet-elektronnaya-platforma-20631976.html

Распределять льготы между гражданами будет электронная платформа

Распределять льготы между гражданами будет электронная платформа

В эту систему уже интегрированы 18 министерств и ведомств, в том числе Минзанятости и Агентство по делам молодежи. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-24T09:59+0500

2021-09-24T09:59+0500

2021-09-24T10:00+0500

общество

узбекистан

минфин узбекистана

льготы

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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Информационно-вычислительный центр Министерства финансов разработал и запустил специальную электронную платформу subsidiya.mf.uz.Она обеспечивает прозрачность в распределении субсидий, компенсаций и других льгот, выплачиваемых из государственного бюджета. Это способствует предотвращению бюрократии и коррупции в процессах их назначения и предоставления. Кроме того, система предназначена для непосредственного информирования должностных лиц и граждан о возникающих проблемах.Для министерств и ведомств, не имеющих электронных платформ, созданы личные кабинеты через веб-приложение "subsidiya.mf.uz", с помощью которого они могут вводить информацию о видах субсидий и быть в курсе заявки.К настоящему моменту, электронная платформа уже связывает 18 министерств и ведомств, в том числе Министерство занятости и трудовых отношений и Агентство по делам молодежи. Продолжается работа по интеграции в электронную платформу и обеспечению доступности данной системы для всех госучреждений и организаций.В Узбекистане малоимущим гражданам, в том числе женщинам и представителям молодежи, предоставляются льготы социального характера и выплаты, направленные на повышение доходов путем вовлечения в предпринимательство.В частности, включенные в "молодежную тетрадь" имеют право на получении субсидии для запуска бизнеса. Кроме того, работодателям молодежи в возрасте до 25 лет возвращают сумму уплаченного за них социального налога. Студентам, живущим в съемном жилье, возмещаются расходы на аренду.

https://uz.sputniknews.ru/20210110/Uzbekistan-vo-vlasti-zhenschin-kak-im-budut-pomogat-i-kakie-lgoty-utverdyat-15752802.html

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узбекистан, минфин узбекистана, льготы