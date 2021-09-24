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Распределять льготы между гражданами будет электронная платформа
Распределять льготы между гражданами будет электронная платформа
В эту систему уже интегрированы 18 министерств и ведомств, в том числе Минзанятости и Агентство по делам молодежи. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-24T09:59+0500
2021-09-24T10:00+0500
общество
узбекистан
минфин узбекистана
льготы
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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Информационно-вычислительный центр Министерства финансов разработал и запустил специальную электронную платформу subsidiya.mf.uz.Она обеспечивает прозрачность в распределении субсидий, компенсаций и других льгот, выплачиваемых из государственного бюджета. Это способствует предотвращению бюрократии и коррупции в процессах их назначения и предоставления. Кроме того, система предназначена для непосредственного информирования должностных лиц и граждан о возникающих проблемах.Для министерств и ведомств, не имеющих электронных платформ, созданы личные кабинеты через веб-приложение "subsidiya.mf.uz", с помощью которого они могут вводить информацию о видах субсидий и быть в курсе заявки.К настоящему моменту, электронная платформа уже связывает 18 министерств и ведомств, в том числе Министерство занятости и трудовых отношений и Агентство по делам молодежи. Продолжается работа по интеграции в электронную платформу и обеспечению доступности данной системы для всех госучреждений и организаций.В Узбекистане малоимущим гражданам, в том числе женщинам и представителям молодежи, предоставляются льготы социального характера и выплаты, направленные на повышение доходов путем вовлечения в предпринимательство.В частности, включенные в "молодежную тетрадь" имеют право на получении субсидии для запуска бизнеса. Кроме того, работодателям молодежи в возрасте до 25 лет возвращают сумму уплаченного за них социального налога. Студентам, живущим в съемном жилье, возмещаются расходы на аренду.
https://uz.sputniknews.ru/20210110/Uzbekistan-vo-vlasti-zhenschin-kak-im-budut-pomogat-i-kakie-lgoty-utverdyat-15752802.html
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узбекистан, минфин узбекистана, льготы

Распределять льготы между гражданами будет электронная платформа

09:59 24.09.2021 (обновлено: 10:00 24.09.2021)
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© Pixabay / Nattanan KanchanapratЗеленые ростки
Зеленые ростки - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2021
© Pixabay / Nattanan Kanchanaprat
В эту систему уже интегрированы 18 министерств и ведомств, в том числе Минзанятости и Агентство по делам молодежи.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Информационно-вычислительный центр Министерства финансов разработал и запустил специальную электронную платформу subsidiya.mf.uz.
Она обеспечивает прозрачность в распределении субсидий, компенсаций и других льгот, выплачиваемых из государственного бюджета.
Это способствует предотвращению бюрократии и коррупции в процессах их назначения и предоставления. Кроме того, система предназначена для непосредственного информирования должностных лиц и граждан о возникающих проблемах.
Платформа охватывает данные о процессе получения 83 видов субсидий. В частности, граждане и предприниматели могут узнать, на основании какого нормативно-правового акта делается выплата и каковы условия ее предоставления.
Для министерств и ведомств, не имеющих электронных платформ, созданы личные кабинеты через веб-приложение "subsidiya.mf.uz", с помощью которого они могут вводить информацию о видах субсидий и быть в курсе заявки.
К настоящему моменту, электронная платформа уже связывает 18 министерств и ведомств, в том числе Министерство занятости и трудовых отношений и Агентство по делам молодежи. Продолжается работа по интеграции в электронную платформу и обеспечению доступности данной системы для всех госучреждений и организаций.
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В Узбекистане малоимущим гражданам, в том числе женщинам и представителям молодежи, предоставляются льготы социального характера и выплаты, направленные на повышение доходов путем вовлечения в предпринимательство.
В частности, включенные в "молодежную тетрадь" имеют право на получении субсидии для запуска бизнеса. Кроме того, работодателям молодежи в возрасте до 25 лет возвращают сумму уплаченного за них социального налога.
Студентам, живущим в съемном жилье, возмещаются расходы на аренду.
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