https://uz.sputniknews.ru/20210924/v-namanganskoy-oblasti-vyrastili-ogromnuyu-tykvu--foto-20638900.html

В Наманганской области вырастили огромную тыкву — фото

В Наманганской области вырастили огромную тыкву — фото

Богатый урожай удалось собрать семье фермера Ахрорбека Кучкарова. Вес самой большой бахчевой культуры достиг 71 кг, самой маленькой - 27 кг. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-24T14:44+0500

2021-09-24T14:44+0500

2021-09-24T14:47+0500

общество

наманган

урожай

тыква

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/18/20638871_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b2846f1bbaff9f24f2817f09956b9e28.jpg

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В махалле "Пахтачи" Учкурганского района Намангана местные фермеры вырастили тыкву весом 71 кг, передает издание "Народное слово"."Самая маленькая из огромных тыкв весила 27 кг, а самая большая - 71 кг", - информируется в сообщении.Семье Ахрорбека Кучкарова удалось собрать богатый урожай благодаря своему кропотливому труду и постоянной заботе о бахчевой культуре. В июле 2020-го кашкадарьинские фермеры экспортировали в Россию 19 тонн тыквы. Прямые поставки плодоовощной продукции в РФ достигли тогда $25,6 млн.

https://uz.sputniknews.ru/20191021/12588458.html

наманган

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

наманган, урожай, тыква