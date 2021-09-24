https://uz.sputniknews.ru/20210924/v-namanganskoy-oblasti-vyrastili-ogromnuyu-tykvu--foto-20638900.html
В Наманганской области вырастили огромную тыкву — фото
В Наманганской области вырастили огромную тыкву — фото
Богатый урожай удалось собрать семье фермера Ахрорбека Кучкарова. Вес самой большой бахчевой культуры достиг 71 кг, самой маленькой - 27 кг. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-24T14:44+0500
2021-09-24T14:44+0500
2021-09-24T14:47+0500
общество
наманган
урожай
тыква
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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В махалле "Пахтачи" Учкурганского района Намангана местные фермеры вырастили тыкву весом 71 кг, передает издание "Народное слово"."Самая маленькая из огромных тыкв весила 27 кг, а самая большая - 71 кг", - информируется в сообщении.Семье Ахрорбека Кучкарова удалось собрать богатый урожай благодаря своему кропотливому труду и постоянной заботе о бахчевой культуре. В июле 2020-го кашкадарьинские фермеры экспортировали в Россию 19 тонн тыквы. Прямые поставки плодоовощной продукции в РФ достигли тогда $25,6 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20191021/12588458.html
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наманган, урожай, тыква
В Наманганской области вырастили огромную тыкву — фото
14:44 24.09.2021 (обновлено: 14:47 24.09.2021)
Богатый урожай удалось собрать семье фермера Ахрорбека Кучкарова. Вес самой большой бахчевой культуры достиг 71 кг, самой маленькой - 27 кг.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik.
В махалле "Пахтачи" Учкурганского района Намангана местные фермеры вырастили тыкву весом 71 кг, передает
издание "Народное слово".
"Самая маленькая из огромных тыкв весила 27 кг, а самая большая - 71 кг", - информируется в сообщении.
Семье Ахрорбека Кучкарова удалось собрать богатый урожай благодаря своему кропотливому труду и постоянной заботе о бахчевой культуре.
В июле 2020-го кашкадарьинские фермеры экспортировали
в Россию 19 тонн тыквы. Прямые поставки плодоовощной продукции в РФ достигли тогда $25,6 млн.