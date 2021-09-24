https://uz.sputniknews.ru/20210924/v-uzbekistane-ot-vzryva-snaryada-pogib-voennoslujaschiy-20642668.html
В Узбекистане от взрыва снаряда погиб военнослужащий
В Узбекистане от взрыва снаряда погиб военнослужащий
Служащий Национальной гвардии погиб в результате взрыва снаряда на учебном полигоне в Чирчике. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-24T19:58+0500
2021-09-24T19:58+0500
2021-09-24T19:58+0500
происшествия
взрыв
узбекистан
чирчик
национальная гвардия узбекистана
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ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Военнослужащий Национальной гвардии Узбекистана, 21-летний Р. Баратов погиб в результате ЧП на учебном полигоне в Чирчике, сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры республики в своем Telegram-канале.Как следует из сообщения, информацию об инциденте распространили в видеосообщении родители погибшего. По их словам, их сын был призван в ряды Национальной гвардии в марте текущего года, а уже в августе им сообщили о гибели молодого человека и доставили его тело.Генеральная прокуратура провела проверку и выяснила, что военнослужащий погиб 21 августа, получив тяжелые травмы при взрыве снаряда на учебном полигоне в Чирчике.Военной прокуратурой Чирчика в тот же день было возбуждено уголовное дело по статье 297 УК – нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих. Генеральный прокурор взял расследование под контроль.
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взрыв, узбекистан, чирчик, национальная гвардия узбекистана
В Узбекистане от взрыва снаряда погиб военнослужащий
Служащий Национальной гвардии погиб в результате взрыва снаряда на учебном полигоне в Чирчике.
ТАШКЕНТ, 24 сен – Sputnik
. Военнослужащий Национальной гвардии Узбекистана, 21-летний Р. Баратов погиб в результате ЧП на учебном полигоне в Чирчике, сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры республики в своем Telegram-канале
.
Как следует из сообщения, информацию об инциденте распространили в видеосообщении родители погибшего. По их словам, их сын был призван в ряды Национальной гвардии в марте текущего года, а уже в августе им сообщили о гибели молодого человека и доставили его тело.
Генеральная прокуратура провела проверку и выяснила, что военнослужащий погиб 21 августа, получив тяжелые травмы при взрыве снаряда на учебном полигоне в Чирчике.
Военной прокуратурой Чирчика в тот же день было возбуждено уголовное дело по статье 297 УК – нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих. Генеральный прокурор взял расследование под контроль.