https://uz.sputniknews.ru/20210924/v-uzbekistane-otkroyut-sportklub-professionalnyx-velosipedistov-20641800.html

В Узбекистане откроют спортклуб профессиональных велосипедистов

В Узбекистане откроют спортклуб профессиональных велосипедистов

С разрешения Центрального банка новая организация сможет иметь банковские расчетные счета для своих представительств за рубежом. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-24T18:32+0500

2021-09-24T18:32+0500

2021-09-24T18:33+0500

общество

постановление

федерация велоспорта узбекистана

велоспорт

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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В Узбекистане создадут спортивный клуб профессиональных велосипедистов при Федерации велоспорта республики. Об этом стало известно из постановления президента "О комплексных мерах по развитию велоспорта".Согласно документу, клуб будет наделен правом выдавать лицензии спортсменам для их участия в Олимпийских и Паралимпийских, Азиатских и Параазиатских играх на основании результатов, полученных в престижных международных соревнованиях по всем видам велоспорта.Кроме того, новая организация сможет предпринимать необходимые меры для популяризации и развития всех видов велоспорта в регионах республики.К тому же клуб станет принимать активное участие в улучшении позиции национального бренда Uzbekistan в международном рейтинге NationBrands через участие в международных соревнованиях.Помимо этого, учреждение начнет привлекать частные клубы по видам велоспорта к участию в международных соревнованиях, а также оказывать им содействие в организационной и практической помощи.С разрешения Центрального банка клуб сможет иметь банковские расчетные счета для своих представительств за рубежом. Практическую и организационную помощь в открытии обособленных подразделений клуба в странах мира будут оказывать Министерство юстиции совместно с Министерством иностранных дел республики.

https://uz.sputniknews.ru/20201230/Kak-budut-razvivat-velosport-v-Uzbekistane--5-shagov-15707201.html

https://uz.sputniknews.ru/20200603/Kruti-pedali-yarkie-momenty-iz-zhizni-velomanov-Uzbekistana--video-14282379.html

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постановление, федерация велоспорта узбекистана, велоспорт