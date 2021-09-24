https://uz.sputniknews.ru/20210924/v-uzbekistane-otkroyut-sportklub-professionalnyx-velosipedistov-20641800.html
В Узбекистане откроют спортклуб профессиональных велосипедистов
В Узбекистане откроют спортклуб профессиональных велосипедистов
С разрешения Центрального банка новая организация сможет иметь банковские расчетные счета для своих представительств за рубежом. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-24T18:32+0500
2021-09-24T18:32+0500
2021-09-24T18:33+0500
общество
постановление
федерация велоспорта узбекистана
велоспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/04/19095466_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_289cc1f34976ec1e30adb5b6f43d1099.jpg
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В Узбекистане создадут спортивный клуб профессиональных велосипедистов при Федерации велоспорта республики. Об этом стало известно из постановления президента "О комплексных мерах по развитию велоспорта".Согласно документу, клуб будет наделен правом выдавать лицензии спортсменам для их участия в Олимпийских и Паралимпийских, Азиатских и Параазиатских играх на основании результатов, полученных в престижных международных соревнованиях по всем видам велоспорта.Кроме того, новая организация сможет предпринимать необходимые меры для популяризации и развития всех видов велоспорта в регионах республики.К тому же клуб станет принимать активное участие в улучшении позиции национального бренда Uzbekistan в международном рейтинге NationBrands через участие в международных соревнованиях.Помимо этого, учреждение начнет привлекать частные клубы по видам велоспорта к участию в международных соревнованиях, а также оказывать им содействие в организационной и практической помощи.С разрешения Центрального банка клуб сможет иметь банковские расчетные счета для своих представительств за рубежом. Практическую и организационную помощь в открытии обособленных подразделений клуба в странах мира будут оказывать Министерство юстиции совместно с Министерством иностранных дел республики.
https://uz.sputniknews.ru/20201230/Kak-budut-razvivat-velosport-v-Uzbekistane--5-shagov-15707201.html
https://uz.sputniknews.ru/20200603/Kruti-pedali-yarkie-momenty-iz-zhizni-velomanov-Uzbekistana--video-14282379.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/04/19095466_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d0fe56a4f0d56c571ba0a3f1d382517c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
постановление, федерация велоспорта узбекистана, велоспорт
В Узбекистане откроют спортклуб профессиональных велосипедистов
18:32 24.09.2021 (обновлено: 18:33 24.09.2021)
С разрешения Центрального банка новая организация сможет иметь банковские расчетные счета для своих представительств за рубежом.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik.
В Узбекистане создадут спортивный клуб профессиональных велосипедистов при Федерации велоспорта республики. Об этом стало известно из постановления
президента "О комплексных мерах по развитию велоспорта".
Согласно документу, клуб будет наделен правом выдавать лицензии спортсменам для их участия в Олимпийских и Паралимпийских, Азиатских и Параазиатских играх на основании результатов, полученных в престижных международных соревнованиях по всем видам велоспорта.
Кроме того, новая организация сможет предпринимать необходимые меры для популяризации и развития всех видов велоспорта в регионах республики.
К тому же клуб станет принимать активное участие в улучшении позиции национального бренда Uzbekistan в международном рейтинге NationBrands через участие в международных соревнованиях.
Помимо этого, учреждение начнет привлекать частные клубы по видам велоспорта к участию в международных соревнованиях, а также оказывать им содействие в организационной и практической помощи.
С разрешения Центрального банка клуб сможет иметь банковские расчетные счета для своих представительств за рубежом.
Практическую и организационную помощь в открытии обособленных подразделений клуба в странах мира будут оказывать Министерство юстиции совместно с Министерством иностранных дел республики.