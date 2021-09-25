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На Сочи вновь обрушился сильнейший ливень: улицы превратились в реки
На Сочи вновь обрушился сильнейший ливень: улицы превратились в реки
Власти Сочи предупреждают граждан, желающих передвигаться на автомобиле, о сильных ливнях 25.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-25T18:47+0500
2021-09-25T18:47+0500
в мире
сочи
затопление
ливень
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ТАШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Российский город Сочи снова оказался во власти непогоды. Ливневые дожди затопили часть Лазаревского района, местные власти даже были вынуждены перекрыть федеральную трассу, передает РИА Новости.Дожди начались накануне, 24 сентября. В результате уровень воды в реке Буу резко поднялся, перекрыв участок федеральной трассы "Джубга - Сочи" через села Лоо, Вардане и Буу.Горожанам рекомендовали временно оставаться дома.В середине субботы движение поездов, прерванное из-за непогоды, восстановлено, сообщили РЖД по Краснодарскому краю.
https://uz.sputniknews.ru/20200210/Fevralskiy-liven-prevratil-dorogi-Tashkenta-v-reki--video-13434433.html
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Затопленные дороги: последствия ливней в Сочи
Затопленные дороги: последствия ливней в Сочи
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сочи, затопление, ливень

На Сочи вновь обрушился сильнейший ливень: улицы превратились в реки

18:47 25.09.2021
2869
© RIA Novosti
Власти Сочи предупреждают граждан, желающих передвигаться на автомобиле, о сильных ливнях
ТАШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Российский город Сочи снова оказался во власти непогоды. Ливневые дожди затопили часть Лазаревского района, местные власти даже были вынуждены перекрыть федеральную трассу, передает РИА Новости.
Дожди начались накануне, 24 сентября. В результате уровень воды в реке Буу резко поднялся, перекрыв участок федеральной трассы "Джубга - Сочи" через села Лоо, Вардане и Буу.
Горожанам рекомендовали временно оставаться дома.
В середине субботы движение поездов, прерванное из-за непогоды, восстановлено, сообщили РЖД по Краснодарскому краю.
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