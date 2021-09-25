https://uz.sputniknews.ru/20210925/status-neplatejesposobnosti-mogut-prisvoit-doljnikam-fizlitsam-20647222.html
Статус неплатежеспособности могут присвоить должникам-физлицам
Статус неплатежеспособности могут присвоить должникам-физлицам
Планируется установить требования, предупреждающие неправомерные действия юридического или физического лица, в том числе освобождение от задолженности... 25.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-25T16:16+0500
2021-09-25T16:16+0500
2021-09-25T16:16+0500
экономика
законопроект
сенат олий мажлиса узбекистана
банкротство
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ТАШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Законодательная экспертиза показала – действующие нормы и существующие процедуры в вопросах вывода экономически несостоятельных предприятий и субъектов предпринимательства из состояния финансового кризиса, не дают достаточного эффекта. В этой связи было решено подготовить документ, который будет включать в себя законные решения всех спорных ситуаций, связанных с неплатежеспособностью предприятий. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали в пресс-службе Сената Олий Мажлиса.Вместо действующего закона "О банкротстве" разработан законопроект "О неплатежеспособности" в новой редакции. Пока он находится в процессе обсуждения - на заседании комитета Верхней палаты парламента по вопросам бюджета и экономических реформ поговорили о возможных рисках и двусмысленных толкованиях проекта.Документ включает в себя нормы улучшения деловой среды и повышения показателя "Разрешение неплатежеспособности", согласно отчету Всемирного банка. Законопроект подразумевает также введение практики предоставления статуса неплатежеспособности не только индивидуальному предпринимателю, но и физическому лицу и устанавливается порядок погашения задолженности в рассрочку.Для восстановления платежеспособности должника необходимо привлечение средств банков и других финансовых организаций.Вводятся требования о взыскании в субсидиарном или солидарном порядке заемных средств, непогашенных из-за нехватки имущества и приведших к банкротству из-за неправомерных действий должника.В случае одобрения проекта, будут установлены требования, предупреждающие неправомерные действия юридического или физического лица, в том числе освобождение от задолженности мошенническим способом.
https://uz.sputniknews.ru/20200916/Krizisnyy-tsentr-v-Tashkente-okazalsya-na-grani-bankrotstva-v-period-pandemii-14985527.html
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законопроект, сенат олий мажлиса узбекистана, банкротство
Статус неплатежеспособности могут присвоить должникам-физлицам
Планируется установить требования, предупреждающие неправомерные действия юридического или физического лица, в том числе освобождение от задолженности мошенническим способом.
ТАШКЕНТ, 25 сен – Sputnik.
Законодательная экспертиза показала – действующие нормы и существующие процедуры в вопросах вывода экономически несостоятельных предприятий и субъектов предпринимательства из состояния финансового кризиса, не дают достаточного эффекта. В этой связи было решено подготовить документ, который будет включать в себя законные решения всех спорных ситуаций, связанных с неплатежеспособностью предприятий. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан
рассказали в пресс-службе Сената Олий Мажлиса.
Вместо действующего закона "О банкротстве" разработан законопроект "О неплатежеспособности" в новой редакции. Пока он находится в процессе обсуждения - на заседании комитета Верхней палаты парламента по вопросам бюджета и экономических реформ поговорили о возможных рисках и двусмысленных толкованиях проекта.
Документ включает в себя нормы улучшения деловой среды и повышения показателя "Разрешение неплатежеспособности", согласно отчету Всемирного банка. Законопроект подразумевает также введение практики предоставления статуса неплатежеспособности не только индивидуальному предпринимателю, но и физическому лицу и устанавливается порядок погашения задолженности в рассрочку.
Для восстановления платежеспособности должника необходимо привлечение средств банков и других финансовых организаций.
Вводятся требования о взыскании в субсидиарном или солидарном порядке заемных средств, непогашенных из-за нехватки имущества и приведших к банкротству из-за неправомерных действий должника.
В случае одобрения проекта, будут установлены требования, предупреждающие неправомерные действия юридического или физического лица, в том числе освобождение от задолженности мошенническим способом.