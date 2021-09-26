https://uz.sputniknews.ru/20210926/final-yubileynogo-sezona-konkursa-ty-super---live-20655158.html

Новый выпуск юбилейного сезона конкурса "Ты Супер!" - LIVE

Новый выпуск юбилейного сезона конкурса "Ты Супер!" - LIVE

Музыкальный конкурс - в прямом эфире телеканала НТВ. Информационно поддерживают проект - Агентство и радио Sputnik. 26.09.2021, Sputnik Узбекистан

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видео

мультимедиа

узбекистан

конкурс

финал

ты супер

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Участница из Узбекистана - в числе фавориток конкурса "Ты Супер!" Ширин Абдуллаевой всего 15 и она точно описывает свои цели, признаваясь в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан: "Хочу быть артисткой!"Девушка разоткровенничалась со СМИ накануне своего выступления на пятом по счету вокального конкурса "Ты Супер!". Полное интервью выйдет вскоре на нашем сайте.Попасть в число лучших было не просто - пришлось доказать свое превосходство над другими участниками шоу, на сцене которого встретились собрал более 50 юных исполнителей из 27 городов России и трех стран ближнего зарубежья - Беларуси, Молдовы и Узбекистана.Пожелаем успехов и уверенности в победе нашей представительнице. Ширин, мы с тобой!

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