https://uz.sputniknews.ru/20210926/lavrov-vysmeyal-ideyu-ssha-o-sammite-demokratiy---video-20653137.html

Лавров высмеял идею США о "саммите демократий" - видео

Лавров высмеял идею США о "саммите демократий" - видео

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН. 26.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-26T15:58+0500

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видео

сергей лавров

сша

оон

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ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Одной из тем, затронутых главой МИД России в ходе общеполитической дискуссии, стала идея о "саммите демократий", озвученная США. Министр об этой инициативе отозвался иронично.Он также призвал США сделать "следующий шаг" и отказаться не только от силовых, но и от любых других методов навязывания другим странам своей позиции.Полностью выступление Сергея Лаврова на сессии Генеральной ассамблеи ООН смотрите в видео.

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сергей лавров, сша, оон, видео