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Лавров высмеял идею США о "саммите демократий" - видео
Лавров высмеял идею США о "саммите демократий" - видео
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН. 26.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-26T15:58+0500
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ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Одной из тем, затронутых главой МИД России в ходе общеполитической дискуссии, стала идея о "саммите демократий", озвученная США. Министр об этой инициативе отозвался иронично.Он также призвал США сделать "следующий шаг" и отказаться не только от силовых, но и от любых других методов навязывания другим странам своей позиции.Полностью выступление Сергея Лаврова на сессии Генеральной ассамблеи ООН смотрите в видео.
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сергей лавров, сша, оон, видео

Лавров высмеял идею США о "саммите демократий" - видео

15:58 26.09.2021
296
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН.
ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Одной из тем, затронутых главой МИД России в ходе общеполитической дискуссии, стала идея о "саммите демократий", озвученная США. Министр об этой инициативе отозвался иронично.
"Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути, эта инициатива вполне в духе холодной войны: провозглашает новый идеологический крестовый поход против всех несогласных", - заявил дипломат.
Он также призвал США сделать "следующий шаг" и отказаться не только от силовых, но и от любых других методов навязывания другим странам своей позиции.
Полностью выступление Сергея Лаврова на сессии Генеральной ассамблеи ООН смотрите в видео.
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