https://uz.sputniknews.ru/20210926/opublikovana-elektronnaya-karta-izbiratelnyx-uchastkov-za-rubejom-20653277.html

Опубликована электронная карта избирательных участков за рубежом

Опубликована электронная карта избирательных участков за рубежом

При дипломатических миссиях Узбекистана создано 54 участка для голосования на предстоящих президентских выборах. 26.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-26T16:15+0500

2021-09-26T16:15+0500

2021-09-26T16:15+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистан

избирательные участки

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Граждане Узбекистана, проживающие за рубежом, смогут проголосовать на предстоящих президентских выборах на 54 избирательных участках в разных странах мира. Помещения для голосования организованы при посольствах и консульствах Узбекистана.Информационное агентство "Дунё" разработало интерактивную электронную карту зарубежных избирательных участков.Найти адрес ближайшего избирательного участка граждане Узбекистана, проживающие за рубежом, могут по ссылке.Напомним, президентские выборы в Узбекистане пройдут 24 октября. Все пять официально действующих в стране партий зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Шавкат Мирзиёев зарегистрирован от УзЛиДеП. Его соперниками являются лидеры партий "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), "Адолат" ("Справедливость") и Экопартии — Алишер Кадыров, Бахром Абдухалимов, Нарзулло Обломурадов, а также заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Максуда Варисова. Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.

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узбекистан, избирательные участки, выборы президента