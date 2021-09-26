https://uz.sputniknews.ru/20210926/opublikovana-elektronnaya-karta-izbiratelnyx-uchastkov-za-rubejom-20653277.html
Опубликована электронная карта избирательных участков за рубежом
Опубликована электронная карта избирательных участков за рубежом
При дипломатических миссиях Узбекистана создано 54 участка для голосования на предстоящих президентских выборах. 26.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-26T16:15+0500
2021-09-26T16:15+0500
2021-09-26T16:15+0500
выборы президента узбекистана-2021
узбекистан
избирательные участки
выборы президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/09/20010197_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_ecc1977fd3e6bffe226a60e6902fa28b.jpg
ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Граждане Узбекистана, проживающие за рубежом, смогут проголосовать на предстоящих президентских выборах на 54 избирательных участках в разных странах мира. Помещения для голосования организованы при посольствах и консульствах Узбекистана.Информационное агентство "Дунё" разработало интерактивную электронную карту зарубежных избирательных участков.Найти адрес ближайшего избирательного участка граждане Узбекистана, проживающие за рубежом, могут по ссылке.Напомним, президентские выборы в Узбекистане пройдут 24 октября. Все пять официально действующих в стране партий зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Шавкат Мирзиёев зарегистрирован от УзЛиДеП. Его соперниками являются лидеры партий "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), "Адолат" ("Справедливость") и Экопартии — Алишер Кадыров, Бахром Абдухалимов, Нарзулло Обломурадов, а также заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Максуда Варисова. Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/09/20010197_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_f9584ea105f00c3c60383a2e06486bdf.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, избирательные участки, выборы президента
Опубликована электронная карта избирательных участков за рубежом
При дипломатических миссиях Узбекистана создано 54 участка для голосования на предстоящих президентских выборах.
ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Граждане Узбекистана, проживающие за рубежом, смогут проголосовать на предстоящих президентских выборах на 54 избирательных участках в разных странах мира. Помещения для голосования организованы при посольствах и консульствах Узбекистана.
Информационное агентство "Дунё" разработало интерактивную электронную карту зарубежных избирательных участков.
Найти адрес ближайшего избирательного участка граждане Узбекистана, проживающие за рубежом, могут по ссылке
.
Напомним, президентские выборы в Узбекистане пройдут 24 октября. Все пять официально действующих в стране партий зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Шавкат Мирзиёев зарегистрирован от УзЛиДеП. Его соперниками являются лидеры партий "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), "Адолат" ("Справедливость") и Экопартии — Алишер Кадыров, Бахром Абдухалимов, Нарзулло Обломурадов, а также заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Максуда Варисова. Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.