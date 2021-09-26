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Паспорт и бланк в руках избирателя - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20210926/opublikovana-elektronnaya-karta-izbiratelnyx-uchastkov-za-rubejom-20653277.html
Опубликована электронная карта избирательных участков за рубежом
Опубликована электронная карта избирательных участков за рубежом
При дипломатических миссиях Узбекистана создано 54 участка для голосования на предстоящих президентских выборах. 26.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-26T16:15+0500
2021-09-26T16:15+0500
выборы президента узбекистана-2021
узбекистан
избирательные участки
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Граждане Узбекистана, проживающие за рубежом, смогут проголосовать на предстоящих президентских выборах на 54 избирательных участках в разных странах мира. Помещения для голосования организованы при посольствах и консульствах Узбекистана.Информационное агентство "Дунё" разработало интерактивную электронную карту зарубежных избирательных участков.Найти адрес ближайшего избирательного участка граждане Узбекистана, проживающие за рубежом, могут по ссылке.Напомним, президентские выборы в Узбекистане пройдут 24 октября. Все пять официально действующих в стране партий зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Шавкат Мирзиёев зарегистрирован от УзЛиДеП. Его соперниками являются лидеры партий "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), "Адолат" ("Справедливость") и Экопартии — Алишер Кадыров, Бахром Абдухалимов, Нарзулло Обломурадов, а также заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Максуда Варисова. Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.
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узбекистан, избирательные участки, выборы президента

Опубликована электронная карта избирательных участков за рубежом

16:15 26.09.2021
487
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на избирательном участке во время выборов президента Узбекистана. Архивное фото
Женщина голосует на избирательном участке во время выборов президента Узбекистана. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.09.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
/
Перейти в фотобанк
При дипломатических миссиях Узбекистана создано 54 участка для голосования на предстоящих президентских выборах.
ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Граждане Узбекистана, проживающие за рубежом, смогут проголосовать на предстоящих президентских выборах на 54 избирательных участках в разных странах мира. Помещения для голосования организованы при посольствах и консульствах Узбекистана.
Информационное агентство "Дунё" разработало интерактивную электронную карту зарубежных избирательных участков.
Найти адрес ближайшего избирательного участка граждане Узбекистана, проживающие за рубежом, могут по ссылке.
Напомним, президентские выборы в Узбекистане пройдут 24 октября. Все пять официально действующих в стране партий зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Шавкат Мирзиёев зарегистрирован от УзЛиДеП. Его соперниками являются лидеры партий "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), "Адолат" ("Справедливость") и Экопартии — Алишер Кадыров, Бахром Абдухалимов, Нарзулло Обломурадов, а также заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Максуда Варисова. Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.
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