Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20210926/voennye-iz-uzbekistana-zanyali-vtoroe-obschekomandnoe-mesto-na-pervenstve-po-boksu-20652324.html
Военные из Узбекистана заняли второе общекомандное место на первенстве по боксу
Военные из Узбекистана заняли второе общекомандное место на первенстве по боксу
Военнослужащие завоевали три "золота", "серебро" и три "бронзы" на чемпионате мира по боксу в Москве. 26.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-26T13:38+0500
2021-09-26T13:38+0500
спорт
узбекистан
бокс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1a/20652295_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_4c78d6f811ae3f27134ca648c419e9b0.jpg
ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Военнослужащие-боксеры Министерства обороны Узбекистана вернулись из Москвы после участия в чемпионате мира с семью медалями. Сборная завоевала три "золота", одно "серебро" и три "бронзы", сообщает пресс-служба министерства.Мировое первенство по боксу среди военнослужащих проводилось с 18 по 25 сентября в Москве. Здесь состязались 292 военнослужащих из 36 стран мира. Представители Узбекистана завоевали семь медалей.Таким образом, в общекомандном зачете сборная Узбекистана завоевала второе место.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1a/20652295_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7287b5a1427dc1df35feabe1c6304955.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, бокс

Военные из Узбекистана заняли второе общекомандное место на первенстве по боксу

13:38 26.09.2021
1682
© Sputnik . пресс-служба Министерства обороныСборная Узбекистана на чемпионате мира по боксу среди военнослужащих в г. Москве
Сборная Узбекистана на чемпионате мира по боксу среди военнослужащих в г. Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.09.2021
© Sputnik . пресс-служба Министерства обороны
Военнослужащие завоевали три "золота", "серебро" и три "бронзы" на чемпионате мира по боксу в Москве.
ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Военнослужащие-боксеры Министерства обороны Узбекистана вернулись из Москвы после участия в чемпионате мира с семью медалями. Сборная завоевала три "золота", одно "серебро" и три "бронзы", сообщает пресс-служба министерства.
Мировое первенство по боксу среди военнослужащих проводилось с 18 по 25 сентября в Москве. Здесь состязались 292 военнослужащих из 36 стран мира. Представители Узбекистана завоевали семь медалей.

Первое место:

- в весовой категории до 60 кг - Шункор Абдуарасулов;

- в весовой категории свыше 91 кг - Лазизбек Мулложонов;

- в весовой категории до 75 кг - Мавлуда Мавлонова.

Второе место:

- в весовой категории до 64 кг - Мужибилло Турсунов.

Третье место:

- в весовой категории до 51 кг Азиза Ёкубова;

- в весовой категории до 60 кг Райхона Кодирова;

- в весовой категории до 69 кг Навбахор Хамидова.

Таким образом, в общекомандном зачете сборная Узбекистана завоевала второе место.
610001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:52За полгода ущерб от коррупции в Узбекистане составил почти 600 млрд сумов
16:15Опубликована электронная карта избирательных участков за рубежом
15:58Лавров высмеял идею США о "саммите демократий" - видео
15:07Узбекско-таджикский детский сад открылся в Ферганской области
13:38Военные из Узбекистана заняли второе общекомандное место на первенстве по боксу
12:54Номера для электрокаров и выплаты молодым ученым – новшества в законодательстве с октября
12:04Великий Джанго приедет в Ташкент
11:01Украина готова: она ждет сигнала от Вашингтона
10:42Холодная правда о выборах в России
ВчераНа Сочи вновь обрушился сильнейший ливень: улицы превратились в реки
ВчераПоявились первые кадры упакованного поезда Afrosiyob, направляющегося в Ташкент
ВчераЗадолженность по налогам в госбюджет по итогам полугодия составила более $260 млн
ВчераСтатус неплатежеспособности могут присвоить должникам-физлицам
ВчераМосква и Пекин предостерегают Индию: она будет лишней
ВчераФранция объявляет Британии новую рыбную войну
ВчераВ Узбекистане возобновилось производство автомобилей Lacetti и Spark
ВчераВ небоскребе Tashkent City прошли учения: МЧС призывает горожан не волноваться
ВчераЛюк Бессон приедет в Ташкент на открытие кинофестиваля
ВчераВ Ташкенте родителей детей, поссорившихся на национальной почве, осудят за хулиганство
ВчераУзбекистан намерен добиться признания в СНГ сертификатов вакцинации от COVID