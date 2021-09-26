https://uz.sputniknews.ru/20210926/voennye-iz-uzbekistana-zanyali-vtoroe-obschekomandnoe-mesto-na-pervenstve-po-boksu-20652324.html

Военные из Узбекистана заняли второе общекомандное место на первенстве по боксу

Военные из Узбекистана заняли второе общекомандное место на первенстве по боксу

Военнослужащие завоевали три "золота", "серебро" и три "бронзы" на чемпионате мира по боксу в Москве. 26.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-26T13:38+0500

2021-09-26T13:38+0500

2021-09-26T13:38+0500

спорт

узбекистан

бокс

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ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Военнослужащие-боксеры Министерства обороны Узбекистана вернулись из Москвы после участия в чемпионате мира с семью медалями. Сборная завоевала три "золота", одно "серебро" и три "бронзы", сообщает пресс-служба министерства.Мировое первенство по боксу среди военнослужащих проводилось с 18 по 25 сентября в Москве. Здесь состязались 292 военнослужащих из 36 стран мира. Представители Узбекистана завоевали семь медалей.Таким образом, в общекомандном зачете сборная Узбекистана завоевала второе место.

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узбекистан, бокс