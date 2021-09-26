Военные из Узбекистана заняли второе общекомандное место на первенстве по боксу

ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Военнослужащие-боксеры Министерства обороны Узбекистана вернулись из Москвы после участия в чемпионате мира с семью медалями. Сборная завоевала три "золота", одно "серебро" и три "бронзы", сообщает пресс-служба министерства.Мировое первенство по боксу среди военнослужащих проводилось с 18 по 25 сентября в Москве. Здесь состязались 292 военнослужащих из 36 стран мира. Представители Узбекистана завоевали семь медалей.Таким образом, в общекомандном зачете сборная Узбекистана завоевала второе место.
Военнослужащие завоевали три "золота", "серебро" и три "бронзы" на чемпионате мира по боксу в Москве.
ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Военнослужащие-боксеры Министерства обороны Узбекистана вернулись из Москвы после участия в чемпионате мира с семью медалями. Сборная завоевала три "золота", одно "серебро" и три "бронзы", сообщает пресс-служба министерства.
Мировое первенство по боксу среди военнослужащих проводилось с 18 по 25 сентября в Москве. Здесь состязались 292 военнослужащих из 36 стран мира. Представители Узбекистана завоевали семь медалей.
Первое место:
- в весовой категории до 60 кг - Шункор Абдуарасулов;
- в весовой категории свыше 91 кг - Лазизбек Мулложонов;
- в весовой категории до 75 кг - Мавлуда Мавлонова.
Второе место:
- в весовой категории до 64 кг - Мужибилло Турсунов.
Третье место:
- в весовой категории до 51 кг Азиза Ёкубова;
- в весовой категории до 60 кг Райхона Кодирова;
- в весовой категории до 69 кг Навбахор Хамидова.
Таким образом, в общекомандном зачете сборная Узбекистана завоевала второе место.