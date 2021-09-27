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Любимые фильмы, которые мотивируют нас на путешествия - фото
Любимые фильмы, которые мотивируют нас на путешествия - фото
Сегодня, 27 сентября во всем мире отмечают международный день туризма и мы решили вспомнить культовые кинокартины, которые на протяжении многих лет вдохновляют... 27.09.2021, Sputnik Узбекистан
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фото
мультимедиа
туризм
фильм
съемка
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фото, мультимедиа , туризм, фильм, съемка

Любимые фильмы, которые мотивируют нас на путешествия - фото

20:21 27.09.2021
205
Сегодня, 27 сентября во всем мире отмечают международный день туризма и мы решили вспомнить культовые кинокартины, которые на протяжении многих лет вдохновляют искателей приключений на путешествия.
© Foto : 20th Century Fox Film Corporation (2009)

Фантастические парящие горы Пандоры из фильма "Аватар", оказывается, существуют на самом деле – в китайской провинции Хунань. Картину снимали в национальном парке Чжанцзяцзе.

Фантастические парящие горы Пандоры из фильма &quot;Аватар&quot;, оказывается, существуют на самом деле – в китайской провинции Хунань. Картину снимали в национальном парке Чжанцзяцзе. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : 20th Century Fox Film Corporation (2009)

Фантастические парящие горы Пандоры из фильма "Аватар", оказывается, существуют на самом деле – в китайской провинции Хунань. Картину снимали в национальном парке Чжанцзяцзе.

© AFP

Захватывающие дух кадры сделаны в горах Хуаншичжай влюбили в себя поклонников фильма "Аватар".

Захватывающие дух кадры сделаны в горах Хуаншичжай влюбили в себя поклонников фильма &quot;Аватар&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© AFP

Захватывающие дух кадры сделаны в горах Хуаншичжай влюбили в себя поклонников фильма "Аватар".

© Foto : 20th Century Fox Film Corporation (2015)

Сложно представить, что этот марсианский пейзаж существует на Земле, а именно в пустыне Вади Рам в Иордании.

Сложно представить, что этот марсианский пейзаж существует на Земле, а именно в пустыне Вади Рам в Иордании. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : 20th Century Fox Film Corporation (2015)

Сложно представить, что этот марсианский пейзаж существует на Земле, а именно в пустыне Вади Рам в Иордании.

© AFP / Thomas Coex

Пустыня Вади-Рам внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она таит в себе древние наскальные рисунки и является одним из важных туристических направлений Иордании.

Пустыня Вади-Рам внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она таит в себе древние наскальные рисунки и является одним из важных туристических направлений Иордании. - Sputnik Узбекистан
4/24
© AFP / Thomas Coex

Пустыня Вади-Рам внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она таит в себе древние наскальные рисунки и является одним из важных туристических направлений Иордании.

© Foto : Carnival Films (2010)

Съемки многосерийного фильма "Аббатство Даунтон" проходили в знаменитом замке Хайклер в английском графстве Хэмпшир.

Съемки многосерийного фильма &quot;Аббатство Даунтон&quot; проходили в знаменитом замке Хайклер в английском графстве Хэмпшир. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Carnival Films (2010)

Съемки многосерийного фильма "Аббатство Даунтон" проходили в знаменитом замке Хайклер в английском графстве Хэмпшир.

© AFP / Isabel Infantes

Теперь этот замок - излюбленное место туристов со всего мира - поклонников сериала.

Теперь этот замок - излюбленное место туристов со всего мира - поклонников сериала. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Isabel Infantes

Теперь этот замок - излюбленное место туристов со всего мира - поклонников сериала.

© Foto : SNC (1967)

В фильме "Искатели приключений" много локаций. Самые запомнившиеся из них — автодром в Эссонне в пригороде Парижа, Тунис и Сенегал. Финал картины происходил на западном атлантическом побережье Франции в Шаранте.

В фильме &quot;Искатели приключений&quot; много локаций. Самые запомнившиеся из них — автодром в Эссонне в пригороде Парижа, Тунис и Сенегал. Финал картины происходил на западном атлантическом побережье Франции в Шаранте. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : SNC (1967)

В фильме "Искатели приключений" много локаций. Самые запомнившиеся из них — автодром в Эссонне в пригороде Парижа, Тунис и Сенегал. Финал картины происходил на западном атлантическом побережье Франции в Шаранте.

© AFP / Xavier Leoty

Часть сцен, в том числе кульминация, сняты в заброшенном в 1960-ые, знаменитом теперь Форте Боярд.

Часть сцен, в том числе кульминация, сняты в заброшенном в 1960-ые, знаменитом теперь Форте Боярд. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Xavier Leoty

Часть сцен, в том числе кульминация, сняты в заброшенном в 1960-ые, знаменитом теперь Форте Боярд.

© Foto : Figment Films (2000)

Фильм "Пляж" с Лионардо ДиКаприо в главной роли снимали в заливе Майя на острове Пхи-Пхи-Лей в Таиланде.

Фильм &quot;Пляж&quot; с Лионардо ДиКаприо в главной роли снимали в заливе Майя на острове Пхи-Пхи-Лей в Таиланде. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Figment Films (2000)

Фильм "Пляж" с Лионардо ДиКаприо в главной роли снимали в заливе Майя на острове Пхи-Пхи-Лей в Таиланде.

© AFP / Saeed Khan

Участницы конкурса "Мисс Вселенная 2005" на пляже Майя рядом с островом Пхи-Пхи.

Участницы конкурса &quot;Мисс Вселенная 2005&quot; на пляже Майя рядом с островом Пхи-Пхи. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Saeed Khan

Участницы конкурса "Мисс Вселенная 2005" на пляже Майя рядом с островом Пхи-Пхи.

© Foto : Legendary Pictures (2014)

Фильм "Интерстеллар" снимали в провинции Альберта, Канада, в южной части Исландии, на леднике Снайфедльсйёкюдль и в деревне Киркьюбайярклёйстюр, а также в Лос-Анджелесе.

Фильм &quot;Интерстеллар&quot; снимали в провинции Альберта, Канада, в южной части Исландии, на леднике Снайфедльсйёкюдль и в деревне Киркьюбайярклёйстюр, а также в Лос-Анджелесе. - Sputnik Узбекистан
11/24
© Foto : Legendary Pictures (2014)

Фильм "Интерстеллар" снимали в провинции Альберта, Канада, в южной части Исландии, на леднике Снайфедльсйёкюдль и в деревне Киркьюбайярклёйстюр, а также в Лос-Анджелесе.

© Depositphotos / Darren Baker

После успеха картины альпинисты со всего мира отправились покорять ледник Ватнайокудль в Исландии.

После успеха картины альпинисты со всего мира отправились покорять ледник Ватнайокудль в Исландии. - Sputnik Узбекистан
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© Depositphotos / Darren Baker

После успеха картины альпинисты со всего мира отправились покорять ледник Ватнайокудль в Исландии.

© Foto : Eon Productions Ltd (1974)

"Человека с золотым пистолетом" снимали также в Таиланде в заливе Пханг Нга.

&quot;Человека с золотым пистолетом&quot; снимали также в Таиланде в заливе Пханг Нга. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Eon Productions Ltd (1974)

"Человека с золотым пистолетом" снимали также в Таиланде в заливе Пханг Нга.

© Depositphotos / Praewa_koreashopping@hotmail.com

Успех девятого фильма "бондианы" был оглушителен и после премьеры красоты из фильма пожелали увидеть воочию миллионы туристов.

Успех девятого фильма &quot;бондианы&quot; был оглушителен и после премьеры красоты из фильма пожелали увидеть воочию миллионы туристов. - Sputnik Узбекистан
14/24
© Depositphotos / Praewa_koreashopping@hotmail.com

Успех девятого фильма "бондианы" был оглушителен и после премьеры красоты из фильма пожелали увидеть воочию миллионы туристов.

© Foto : Rhythm and Hues Studios (2011-2019)

В "Игре престолов" авторы сняли более 20 впечатляющих локаций - начиная с бесконечных холмов Северной Ирландии, и заканчивая пустошами Испании.

В &quot;Игре престолов&quot; авторы сняли более 20 впечатляющих локаций - начиная с бесконечных холмов Северной Ирландии, и заканчивая пустошами Испании. - Sputnik Узбекистан
15/24
© Foto : Rhythm and Hues Studios (2011-2019)

В "Игре престолов" авторы сняли более 20 впечатляющих локаций - начиная с бесконечных холмов Северной Ирландии, и заканчивая пустошами Испании.

© AFP / Fadel Senna

Вид на древнюю крепость Касбу Айт-Бен-Хадду, где были сняты сцены, изображающие вымышленный город Юнкай из популярного телесериала "Игра престолов". Эта локация находится в Марокко.

Вид на древнюю крепость Касбу Айт-Бен-Хадду, где были сняты сцены, изображающие вымышленный город Юнкай из популярного телесериала &quot;Игра престолов&quot;. Эта локация находится в Марокко. - Sputnik Узбекистан
16/24
© AFP / Fadel Senna

Вид на древнюю крепость Касбу Айт-Бен-Хадду, где были сняты сцены, изображающие вымышленный город Юнкай из популярного телесериала "Игра престолов". Эта локация находится в Марокко.

© Foto : Amblin Entertainment (1995)

Съемки фильма "Мосты округа Мэдисон" проходили в 1994 году. Основной локацией стал штат Айова, в частности города Уинтерсет и Даллас.

Съемки фильма &quot;Мосты округа Мэдисон&quot; проходили в 1994 году. Основной локацией стал штат Айова, в частности города Уинтерсет и Даллас. - Sputnik Узбекистан
17/24
© Foto : Amblin Entertainment (1995)

Съемки фильма "Мосты округа Мэдисон" проходили в 1994 году. Основной локацией стал штат Айова, в частности города Уинтерсет и Даллас.

© Depositphotos / Mkopka

Эти места до сих пор вызывают интерес у туристов со всего мира.

Эти места до сих пор вызывают интерес у туристов со всего мира. - Sputnik Узбекистан
18/24
© Depositphotos / Mkopka

Эти места до сих пор вызывают интерес у туристов со всего мира.

© Foto : MGM (2012)

Грандиозный проект знаменитого голливудского режисера Питера Джексона фильм "Хоббит" полностью снимали на просторах Новой Зеландии.

Грандиозный проект знаменитого голливудского режисера Питера Джексона фильм &quot;Хоббит&quot; полностью снимали на просторах Новой Зеландии. - Sputnik Узбекистан
19/24
© Foto : MGM (2012)

Грандиозный проект знаменитого голливудского режисера Питера Джексона фильм "Хоббит" полностью снимали на просторах Новой Зеландии.

© AP Photo / Mark Baker

Фильм вызвал неподдельный интерес путешественников к этой прекрасной стране. Доходы туристического бизнеса обогнали даже прибыль от продажи молочных продуктов - которые были основным двигателем экономики Новой Зеландии до выхода фильма "Хоббит".

Фильм вызвал неподдельный интерес путешественников к этой прекрасной стране. Доходы туристического бизнеса обогнали даже прибыль от продажи молочных продуктов - которые были основным двигателем экономики Новой Зеландии до выхода фильма &quot;Хоббит&quot;. - Sputnik Узбекистан
20/24
© AP Photo / Mark Baker

Фильм вызвал неподдельный интерес путешественников к этой прекрасной стране. Доходы туристического бизнеса обогнали даже прибыль от продажи молочных продуктов - которые были основным двигателем экономики Новой Зеландии до выхода фильма "Хоббит".

© Foto : Heyday Films (2011)Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти".
Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти - Sputnik Узбекистан
21/24
© Foto : Heyday Films (2011)
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти".
© AFP / Tolga Akmen

Поезд Северо-восточной железной дороги Лондона приближается к железнодорожной станции Кингс-Кросс в Лондоне во время фотосессии, посвященной возобновлению движения поездов по магистрали Восточного побережья.

Поезд Северо-восточной железной дороги Лондона приближается к железнодорожной станции Кингс-Кросс в Лондоне во время фотосессии, посвященной возобновлению движения поездов по магистрали Восточного побережья. - Sputnik Узбекистан
22/24
© AFP / Tolga Akmen

Поезд Северо-восточной железной дороги Лондона приближается к железнодорожной станции Кингс-Кросс в Лондоне во время фотосессии, посвященной возобновлению движения поездов по магистрали Восточного побережья.

© Foto : 20th Century Studios (1977-2019)Кадр из фильма "Звёздные войны".
Кадр из фильма Звёздные войны - Sputnik Узбекистан
23/24
© Foto : 20th Century Studios (1977-2019)
Кадр из фильма "Звёздные войны".
© AFP / Fethi Belaid

По словам авторов фильма, ни одно место не подходило для его съемок лучше, чем пустыня Руб-эль-Хали на Аравийском полуострове.

По словам авторов фильма, ни одно место не подходило для его съемок лучше, чем пустыня Руб-эль-Хали на Аравийском полуострове. - Sputnik Узбекистан
24/24
© AFP / Fethi Belaid

По словам авторов фильма, ни одно место не подходило для его съемок лучше, чем пустыня Руб-эль-Хали на Аравийском полуострове.

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