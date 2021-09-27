Любимые фильмы, которые мотивируют нас на путешествия - фото

Фантастические парящие горы Пандоры из фильма "Аватар", оказывается, существуют на самом деле – в китайской провинции Хунань. Картину снимали в национальном парке Чжанцзяцзе.
Фантастические парящие горы Пандоры из фильма "Аватар", оказывается, существуют на самом деле – в китайской провинции Хунань. Картину снимали в национальном парке Чжанцзяцзе.
Захватывающие дух кадры сделаны в горах Хуаншичжай влюбили в себя поклонников фильма "Аватар".
Захватывающие дух кадры сделаны в горах Хуаншичжай влюбили в себя поклонников фильма "Аватар".
Сложно представить, что этот марсианский пейзаж существует на Земле, а именно в пустыне Вади Рам в Иордании.
Сложно представить, что этот марсианский пейзаж существует на Земле, а именно в пустыне Вади Рам в Иордании.
Пустыня Вади-Рам внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она таит в себе древние наскальные рисунки и является одним из важных туристических направлений Иордании.
Пустыня Вади-Рам внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она таит в себе древние наскальные рисунки и является одним из важных туристических направлений Иордании.
Съемки многосерийного фильма "Аббатство Даунтон" проходили в знаменитом замке Хайклер в английском графстве Хэмпшир.
Съемки многосерийного фильма "Аббатство Даунтон" проходили в знаменитом замке Хайклер в английском графстве Хэмпшир.
Теперь этот замок - излюбленное место туристов со всего мира - поклонников сериала.
Теперь этот замок - излюбленное место туристов со всего мира - поклонников сериала.
В фильме "Искатели приключений" много локаций. Самые запомнившиеся из них — автодром в Эссонне в пригороде Парижа, Тунис и Сенегал. Финал картины происходил на западном атлантическом побережье Франции в Шаранте.
В фильме "Искатели приключений" много локаций. Самые запомнившиеся из них — автодром в Эссонне в пригороде Парижа, Тунис и Сенегал. Финал картины происходил на западном атлантическом побережье Франции в Шаранте.
Часть сцен, в том числе кульминация, сняты в заброшенном в 1960-ые, знаменитом теперь Форте Боярд.
Часть сцен, в том числе кульминация, сняты в заброшенном в 1960-ые, знаменитом теперь Форте Боярд.
Фильм "Пляж" с Лионардо ДиКаприо в главной роли снимали в заливе Майя на острове Пхи-Пхи-Лей в Таиланде.
Фильм "Пляж" с Лионардо ДиКаприо в главной роли снимали в заливе Майя на острове Пхи-Пхи-Лей в Таиланде.
Участницы конкурса "Мисс Вселенная 2005" на пляже Майя рядом с островом Пхи-Пхи.
Участницы конкурса "Мисс Вселенная 2005" на пляже Майя рядом с островом Пхи-Пхи.
Фильм "Интерстеллар" снимали в провинции Альберта, Канада, в южной части Исландии, на леднике Снайфедльсйёкюдль и в деревне Киркьюбайярклёйстюр, а также в Лос-Анджелесе.
Фильм "Интерстеллар" снимали в провинции Альберта, Канада, в южной части Исландии, на леднике Снайфедльсйёкюдль и в деревне Киркьюбайярклёйстюр, а также в Лос-Анджелесе.
После успеха картины альпинисты со всего мира отправились покорять ледник Ватнайокудль в Исландии.
После успеха картины альпинисты со всего мира отправились покорять ледник Ватнайокудль в Исландии.
"Человека с золотым пистолетом" снимали также в Таиланде в заливе Пханг Нга.
"Человека с золотым пистолетом" снимали также в Таиланде в заливе Пханг Нга.
Успех девятого фильма "бондианы" был оглушителен и после премьеры красоты из фильма пожелали увидеть воочию миллионы туристов.
Успех девятого фильма "бондианы" был оглушителен и после премьеры красоты из фильма пожелали увидеть воочию миллионы туристов.
В "Игре престолов" авторы сняли более 20 впечатляющих локаций - начиная с бесконечных холмов Северной Ирландии, и заканчивая пустошами Испании.
В "Игре престолов" авторы сняли более 20 впечатляющих локаций - начиная с бесконечных холмов Северной Ирландии, и заканчивая пустошами Испании.
Вид на древнюю крепость Касбу Айт-Бен-Хадду, где были сняты сцены, изображающие вымышленный город Юнкай из популярного телесериала "Игра престолов". Эта локация находится в Марокко.
Вид на древнюю крепость Касбу Айт-Бен-Хадду, где были сняты сцены, изображающие вымышленный город Юнкай из популярного телесериала "Игра престолов". Эта локация находится в Марокко.
Съемки фильма "Мосты округа Мэдисон" проходили в 1994 году. Основной локацией стал штат Айова, в частности города Уинтерсет и Даллас.
Съемки фильма "Мосты округа Мэдисон" проходили в 1994 году. Основной локацией стал штат Айова, в частности города Уинтерсет и Даллас.
Эти места до сих пор вызывают интерес у туристов со всего мира.
Грандиозный проект знаменитого голливудского режисера Питера Джексона фильм "Хоббит" полностью снимали на просторах Новой Зеландии.
Грандиозный проект знаменитого голливудского режисера Питера Джексона фильм "Хоббит" полностью снимали на просторах Новой Зеландии.
Фильм вызвал неподдельный интерес путешественников к этой прекрасной стране. Доходы туристического бизнеса обогнали даже прибыль от продажи молочных продуктов - которые были основным двигателем экономики Новой Зеландии до выхода фильма "Хоббит".
Фильм вызвал неподдельный интерес путешественников к этой прекрасной стране. Доходы туристического бизнеса обогнали даже прибыль от продажи молочных продуктов - которые были основным двигателем экономики Новой Зеландии до выхода фильма "Хоббит".
Поезд Северо-восточной железной дороги Лондона приближается к железнодорожной станции Кингс-Кросс в Лондоне во время фотосессии, посвященной возобновлению движения поездов по магистрали Восточного побережья.
Поезд Северо-восточной железной дороги Лондона приближается к железнодорожной станции Кингс-Кросс в Лондоне во время фотосессии, посвященной возобновлению движения поездов по магистрали Восточного побережья.
По словам авторов фильма, ни одно место не подходило для его съемок лучше, чем пустыня Руб-эль-Хали на Аравийском полуострове.
По словам авторов фильма, ни одно место не подходило для его съемок лучше, чем пустыня Руб-эль-Хали на Аравийском полуострове.