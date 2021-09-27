https://uz.sputniknews.ru/20210927/kamera-motor-v-tashkente-vozobnovili-legendarnyy-kinofestival-20669724.html

"Камера, мотор!": в Ташкенте возобновили легендарный кинофестиваль

"Камера, мотор!": в Ташкенте возобновили легендарный кинофестиваль

Запланирована масштабная культурная и образовательная программа - к участию пригласили более 450 кинематографистов со всего мира, в числе которых именитые... 27.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-27T20:37+0500

2021-09-27T20:37+0500

2021-09-27T20:37+0500

инфографика

мультимедиа

ташкентский кинофестиваль

кинематограф

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С 28 сентября по 3 октября в Ташкенте стартует возрожденный международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути". Впервые он был проведен в столице в 1968 году. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки. Затем, начиная с 1997 года, произошла затяжная пауза. И вот, наконец, легендарный киносмотр возобновлен: соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев.Запланирована масштабная культурная и образовательная программа - к участию пригласили более 450 кинематографистов со всего мира, в числе которых именитые мастера кадра - режиссеры, сценаристы и актеры, известные на весь мир.В рамках кинофорума в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве начнут работу сразу шесть новых кинотеатров, а 1 октября в Ташкенте запланировано открытие первого зарубежного филиала ВГИК.В числе гостей фестиваля - Никита Михалков, Тимур Бекмамбетов, Валдис Пельш, Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ирина Пегова и другие.Будут проведены мастер-классы и творческие встречи с молодыми кинематографистами Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20210923/nikita-mixalkov-i-timur-bekmambetov-posetyat-legendarnyy-kinoforum-v-tashkente-20621422.html

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мультимедиа , ташкентский кинофестиваль, кинематограф