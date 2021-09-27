https://uz.sputniknews.ru/20210927/kashkadarinskaya-oblast--lider-po-mnogodetnosti-20664229.html

Кашкадарьинская область – лидер по многодетности

Кашкадарьинская область – лидер по многодетности

Больше всего семей с 4 и более детьми в Кашкадарьинской, меньше всего – в Навоийской. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-27T15:06+0500

2021-09-27T15:06+0500

2021-09-27T15:06+0500

общество

узбекистан

кашкадарьинская область

навоийская область

статистика

многодетные семьи

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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Государственный комитет статистики опубликовал данные о количестве многодетных семей в Узбекистане. Всего к началу этого года в стране насчитывалось 487 586 семей с четырьмя и более детьми.Лидером по количеству многодетных семей является Кашкадарьинская область, здесь 114 959 таких семей. Меньше всего многодетных – 5 336 семей – в Навоийской области.Напомним, по состоянию на 1 января население Узбекистана составляло 34,6 миллиона человек. Из них 29,2 миллиона – этнические узбеки, 1,7 миллиона – таджики, 821,2 тысячи – казахи.

узбекистан

кашкадарьинская область

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узбекистан, кашкадарьинская область, навоийская область, статистика, многодетные семьи