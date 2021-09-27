https://uz.sputniknews.ru/20210927/konets-epoxi-samye-smeshnye-kurezy-merkel-na-postu-kantslera--video-20655819.html

Конец эпохи! Самые смешные курьезы Меркель на посту канцлера — видео

Конец эпохи! Самые смешные курьезы Меркель на посту канцлера — видео

В Германии состоялись парламентские выборы. Впервые за 16 лет они прошли без Ангелы Меркель. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан

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видео

мультимедиа

германия

ангела меркель

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Меркель, в свою очередь, рассчитывает выйти на пенсию. Летом главу немецкого правительства спросили, чем же она займется после своего ухода. Тогда она ответила, что сперва хотела бы отдохнуть и не принимать никаких приглашений. Меркель признавалась: ей потребуется время, чтобы принять тот факт, что ее задачи "теперь выполняет кто-то другой". Однако политик настроена оптимистично и заявила, что не сомневается в том, что "ей это очень понравится". Тем временем эксперты в один голос твердят — ушла не просто канцлер Германии, ушла целая эпоха!В честь этого предлагаем вспомнить несколько неловких и забавных ситуаций, которыми запомнилась миру "железной леди"!

https://uz.sputniknews.ru/20200122/Politicheskiy-kazus-Merkel-poteryala-Putina-vo-vremya-fotossesii-13278570.html

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мультимедиа , германия, ангела меркель