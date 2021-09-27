https://uz.sputniknews.ru/20210927/konets-epoxi-samye-smeshnye-kurezy-merkel-na-postu-kantslera--video-20655819.html
Конец эпохи! Самые смешные курьезы Меркель на посту канцлера — видео
Конец эпохи! Самые смешные курьезы Меркель на посту канцлера — видео
В Германии состоялись парламентские выборы. Впервые за 16 лет они прошли без Ангелы Меркель. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-27T09:00+0500
2021-09-27T09:00+0500
2021-09-27T09:00+0500
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ангела меркель
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Меркель, в свою очередь, рассчитывает выйти на пенсию. Летом главу немецкого правительства спросили, чем же она займется после своего ухода. Тогда она ответила, что сперва хотела бы отдохнуть и не принимать никаких приглашений. Меркель признавалась: ей потребуется время, чтобы принять тот факт, что ее задачи "теперь выполняет кто-то другой". Однако политик настроена оптимистично и заявила, что не сомневается в том, что "ей это очень понравится". Тем временем эксперты в один голос твердят — ушла не просто канцлер Германии, ушла целая эпоха!В честь этого предлагаем вспомнить несколько неловких и забавных ситуаций, которыми запомнилась миру "железной леди"!
https://uz.sputniknews.ru/20200122/Politicheskiy-kazus-Merkel-poteryala-Putina-vo-vremya-fotossesii-13278570.html
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мультимедиа , германия, ангела меркель
Конец эпохи! Самые смешные курьезы Меркель на посту канцлера — видео
В Германии состоялись парламентские выборы. Впервые за 16 лет они прошли без Ангелы Меркель.
Меркель, в свою очередь, рассчитывает выйти на пенсию. Летом главу немецкого правительства спросили, чем же она займется после своего ухода.
Тогда она ответила, что сперва хотела бы отдохнуть и не принимать никаких приглашений.
Меркель признавалась: ей потребуется время, чтобы принять тот факт, что ее задачи "теперь выполняет кто-то другой". Однако политик настроена оптимистично и заявила, что не сомневается в том, что "ей это очень понравится".
Тем временем эксперты в один голос твердят — ушла не просто канцлер Германии, ушла целая эпоха!
В честь этого предлагаем вспомнить несколько неловких и забавных ситуаций, которыми запомнилась миру "железной леди"!