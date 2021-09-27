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Кыргызстан ищет инвесторов для тоннеля в Узбекистан
Кыргызстан ищет инвесторов для тоннеля в Узбекистан
Прямой путь через перевал Туз сократит дорогу из Таласа до Ташкента более чем на 400 километров. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-27T18:50+0500
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общество
кыргызстан
тоннель
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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Кыргызстан ищет инвесторов для возобновления проекта тоннеля, который свяжет Таласскую область с Ташкентской. Об этом заявил уполномоченный представитель президента Кыргызстана в Таласской области Бактыбек Нарбеков.О возобновлении работы над проектом полпред президента упомянул в ходе встречи с бывшим главой Калмыкии, бизнесменом Кирсаном Илюмжиновым в Таласе, сообщает Sputnik Кыргызстан. Этот проект был предложен Илюмжинову в качестве варианта вложения инвестиций в область.Тоннель протяженностью 5,7 километров позволит сократить путь от Таласа до Ташкента с 630 километров до 120, что значительно облегчит сообщение между странами и даст толчок развитию экономики, торговли и туристической сферы региона, отметил Нарбеков. Проект потребует до 1 миллиарда сомов.Еще один крупный инвестиционный проект – разработка месторождения серебра близ айыла Бакайыр. В ходе визита Илюмжинов посетил карьер и другие предприятия области.
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кыргызстан, тоннель

Кыргызстан ищет инвесторов для тоннеля в Узбекистан

18:50 27.09.2021
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© Пресс-служба Полпредства президента КР в Таласской областиПолпред президента Кыргызстана в Таласской области Бактыбек Нарбеков и бывший глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов
Полпред президента Кыргызстана в Таласской области Бактыбек Нарбеков и бывший глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2021
© Пресс-служба Полпредства президента КР в Таласской области
Прямой путь через перевал Туз сократит дорогу из Таласа до Ташкента более чем на 400 километров.
ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Кыргызстан ищет инвесторов для возобновления проекта тоннеля, который свяжет Таласскую область с Ташкентской. Об этом заявил уполномоченный представитель президента Кыргызстана в Таласской области Бактыбек Нарбеков.
О возобновлении работы над проектом полпред президента упомянул в ходе встречи с бывшим главой Калмыкии, бизнесменом Кирсаном Илюмжиновым в Таласе, сообщает Sputnik Кыргызстан. Этот проект был предложен Илюмжинову в качестве варианта вложения инвестиций в область.
Тоннель протяженностью 5,7 километров позволит сократить путь от Таласа до Ташкента с 630 километров до 120, что значительно облегчит сообщение между странами и даст толчок развитию экономики, торговли и туристической сферы региона, отметил Нарбеков. Проект потребует до 1 миллиарда сомов.
Еще один крупный инвестиционный проект – разработка месторождения серебра близ айыла Бакайыр. В ходе визита Илюмжинов посетил карьер и другие предприятия области.
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