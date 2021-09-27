https://uz.sputniknews.ru/20210927/kyrgyzstan-ischet-investorov-dlya-tonnelya-v-uzbekistan-20669166.html

Кыргызстан ищет инвесторов для тоннеля в Узбекистан

Кыргызстан ищет инвесторов для тоннеля в Узбекистан

Прямой путь через перевал Туз сократит дорогу из Таласа до Ташкента более чем на 400 километров. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-27T18:50+0500

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общество

кыргызстан

тоннель

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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Кыргызстан ищет инвесторов для возобновления проекта тоннеля, который свяжет Таласскую область с Ташкентской. Об этом заявил уполномоченный представитель президента Кыргызстана в Таласской области Бактыбек Нарбеков.О возобновлении работы над проектом полпред президента упомянул в ходе встречи с бывшим главой Калмыкии, бизнесменом Кирсаном Илюмжиновым в Таласе, сообщает Sputnik Кыргызстан. Этот проект был предложен Илюмжинову в качестве варианта вложения инвестиций в область.Тоннель протяженностью 5,7 километров позволит сократить путь от Таласа до Ташкента с 630 километров до 120, что значительно облегчит сообщение между странами и даст толчок развитию экономики, торговли и туристической сферы региона, отметил Нарбеков. Проект потребует до 1 миллиарда сомов.Еще один крупный инвестиционный проект – разработка месторождения серебра близ айыла Бакайыр. В ходе визита Илюмжинов посетил карьер и другие предприятия области.

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кыргызстан, тоннель