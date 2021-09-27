Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210927/studentov-iz-uzbekistana-priglasyat-na-obuchenie-v-veduschie-rossiyskie-vuzy-20667369.html
Студентов из Узбекистана пригласят на обучение в ведущие российские вузы
Студентов из Узбекистана пригласят на обучение в ведущие российские вузы
На выставке можно будет также узнать о возможностях получения образовательных грантов, а также об условиях проживания студентов в общежитии вузов. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-27T18:05+0500
2021-09-27T18:05+0500
общество
выставка
министерство народного образования узбекистана
министерство высшего и среднего специального образования
высшее образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0f/20499960_0:49:3465:1998_1920x0_80_0_0_2248f6e5dc84c4d8e8854ec9295dab4d.jpg
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В Ташкенте с 5 по 7 октября пройдет международная выставка-ярмарка, которая соберет на одной площадке представителей ведущих российских вузов.Целевая аудитория проекта - учащиеся 10 и 11 классов и их родители, которые находятся в поиске наиболее подходящего места для получения высшего образования. В ходе экспозиции ее участники смогут получить детальную информацию о порядке поступления, правилах приема и сроках подачи документов, а также ознакомиться с международными учебными программами российских вузов.На выставке можно будет также узнать о возможностях получения образовательных грантов, а также об условиях проживания студентов в общежитии вузов.Организаторы выставки - Россотрудничество, Министерства высшего и среднего специального и народного образования Узбекистана. Поддерживает проект Посольство РФ в республике.Информационными партнерами являются НОУ Рособразование и новостное агентство Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210731/uzbekskie-studenty-poluchat-lgotnye-kredity-na-obrazovanie--glavnoe-19895784.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0f/20499960_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_3bb2d0a5e60aab62f666c68bd1951327.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
выставка, министерство народного образования узбекистана, министерство высшего и среднего специального образования, высшее образование

Студентов из Узбекистана пригласят на обучение в ведущие российские вузы

18:05 27.09.2021
104
© Sputnik / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Илья Аверьянов
/
Перейти в фотобанк
На выставке можно будет также узнать о возможностях получения образовательных грантов, а также об условиях проживания студентов в общежитии вузов.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В Ташкенте с 5 по 7 октября пройдет международная выставка-ярмарка, которая соберет на одной площадке представителей ведущих российских вузов.
Целевая аудитория проекта - учащиеся 10 и 11 классов и их родители, которые находятся в поиске наиболее подходящего места для получения высшего образования. В ходе экспозиции ее участники смогут получить детальную информацию о порядке поступления, правилах приема и сроках подачи документов, а также ознакомиться с международными учебными программами российских вузов.
На выставке можно будет также узнать о возможностях получения образовательных грантов, а также об условиях проживания студентов в общежитии вузов.
Студент за компьютером - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2021
Общество
Узбекские студенты получат льготные кредиты на образование — главное
31 июля, 13:20
1650
Организаторы выставки - Россотрудничество, Министерства высшего и среднего специального и народного образования Узбекистана. Поддерживает проект Посольство РФ в республике.
Информационными партнерами являются НОУ Рособразование и новостное агентство Sputnik Узбекистан.
200001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:30В Намангане откроются семь новых вузов
18:06Попавшему в аварию узбекистанцу помогли вернуться из России
18:05Студентов из Узбекистана пригласят на обучение в ведущие российские вузы
18:01В АГУ объяснили, как решается проблема с очередями при замене водительских прав
17:34В Башкирии ФСБ предотвратила теракт
15:58"Мы не допустим нарушения границы" - Мирзиёев
15:21Звезды индийского и турецкого кино посетят международный кинофестиваль в Ташкенте
15:06Кашкадарьинская область – лидер по многодетности
14:43Узбекский пограничник застрелен на границе с Афганистаном
14:08В Самаркандской области загорелся торговый центр
14:01Пой, душа! Фольклорные коллективы из России выступили в Ташкенте — видео
13:41Узбекские специалисты изучат опыт строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии
13:13Иностранцы смогут получить военное образование в Узбекистане
12:41Узбекистан привлек НОСТРОЙ для экзаменации мигрантов, направляющихся на стройки в РФ
12:40Шавкат Мирзиёев прибыл в Ферганскую долину
12:02Тиктокер из Узбекистана сообщил о находке клада на $97 млн — видео
11:39Открывается музей "святых 90-х": почему это прекрасно
11:38Кандидаты в президенты провели встречи с избирателями в нескольких регионах Узбекистана
11:12Китай освободил VIP-заложницу из американского плена
10:50Узбекистан и Россия готовят программу сотрудничества на 2022-2026 годы