https://uz.sputniknews.ru/20210927/studentov-iz-uzbekistana-priglasyat-na-obuchenie-v-veduschie-rossiyskie-vuzy-20667369.html

Студентов из Узбекистана пригласят на обучение в ведущие российские вузы

Студентов из Узбекистана пригласят на обучение в ведущие российские вузы

На выставке можно будет также узнать о возможностях получения образовательных грантов, а также об условиях проживания студентов в общежитии вузов. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-27T18:05+0500

2021-09-27T18:05+0500

2021-09-27T18:05+0500

общество

выставка

министерство народного образования узбекистана

министерство высшего и среднего специального образования

высшее образование

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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В Ташкенте с 5 по 7 октября пройдет международная выставка-ярмарка, которая соберет на одной площадке представителей ведущих российских вузов.Целевая аудитория проекта - учащиеся 10 и 11 классов и их родители, которые находятся в поиске наиболее подходящего места для получения высшего образования. В ходе экспозиции ее участники смогут получить детальную информацию о порядке поступления, правилах приема и сроках подачи документов, а также ознакомиться с международными учебными программами российских вузов.На выставке можно будет также узнать о возможностях получения образовательных грантов, а также об условиях проживания студентов в общежитии вузов.Организаторы выставки - Россотрудничество, Министерства высшего и среднего специального и народного образования Узбекистана. Поддерживает проект Посольство РФ в республике.Информационными партнерами являются НОУ Рособразование и новостное агентство Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210731/uzbekskie-studenty-poluchat-lgotnye-kredity-na-obrazovanie--glavnoe-19895784.html

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выставка, министерство народного образования узбекистана, министерство высшего и среднего специального образования, высшее образование