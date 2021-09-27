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Тиктокер из Узбекистана сообщил о находке сокровищ на $97 млн — видео
Тиктокер из Узбекистана сообщил о находке сокровищ на $97 млн — видео
В правоохранительных органах уже прокомментировали загадочный ролик. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-27T12:02+0500
2021-09-27T12:04+0500
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. На днях житель Сырдарьинской области выложил в соцсетях ролик, в котором показал, что обнаружил бесценный клад.Блогер оценил находку в 97 миллионов долларов и заявил, что сокровища обнаружили на глубине 16 метров.Видео тут же стало вирусным. На него обратили внимание в том числе в областном УВД.Правоохранители провели расследование и выяснили, что сокровища были фейковыми. Якобы найденные изделия были сделаны из обычного металла, выкрашенного в золотистый цвет.Оказалось, что тиктокер хотел таким образом привлечь новых подписчиков.
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Тиктокер из Узбекистана сообщил о находке сокровищ на $97 млн — видео

12:02 27.09.2021 (обновлено: 12:04 27.09.2021)
209
© Pixabay / Pezibear Сундук с сокровищами, иллюстративное фото
Сундук с сокровищами, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2021
© Pixabay / Pezibear
В правоохранительных органах уже прокомментировали загадочный ролик.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. На днях житель Сырдарьинской области выложил в соцсетях ролик, в котором показал, что обнаружил бесценный клад.
Блогер оценил находку в 97 миллионов долларов и заявил, что сокровища обнаружили на глубине 16 метров.
Видео тут же стало вирусным. На него обратили внимание в том числе в областном УВД.
Правоохранители провели расследование и выяснили, что сокровища были фейковыми. Якобы найденные изделия были сделаны из обычного металла, выкрашенного в золотистый цвет.
Оказалось, что тиктокер хотел таким образом привлечь новых подписчиков.
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