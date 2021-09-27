https://uz.sputniknews.ru/20210927/tiktoker-iz-uzbekistana-soobschil-chto-nashel-sokrovischa-na-97-mln--video-20659329.html

Тиктокер из Узбекистана сообщил о находке сокровищ на $97 млн — видео

Тиктокер из Узбекистана сообщил о находке сокровищ на $97 млн — видео

В правоохранительных органах уже прокомментировали загадочный ролик. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-27T12:02+0500

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общество

сырдарьинская область

соцсети

сырдарья

клад

tiktok

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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. На днях житель Сырдарьинской области выложил в соцсетях ролик, в котором показал, что обнаружил бесценный клад.Блогер оценил находку в 97 миллионов долларов и заявил, что сокровища обнаружили на глубине 16 метров.Видео тут же стало вирусным. На него обратили внимание в том числе в областном УВД.Правоохранители провели расследование и выяснили, что сокровища были фейковыми. Якобы найденные изделия были сделаны из обычного металла, выкрашенного в золотистый цвет.Оказалось, что тиктокер хотел таким образом привлечь новых подписчиков.

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сырдарьинская область, соцсети, сырдарья, клад, tiktok