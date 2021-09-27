https://uz.sputniknews.ru/20210927/v-namangane-otkroyutsya-sem-novyx-vuzov-20667819.html

В Намангане откроются семь новых вузов

В Намангане откроются семь новых вузов

К томе же на базе творческой школы имени Ибрата намечено создать Университет иностранных языков. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-27T18:30+0500

2021-09-27T18:30+0500

2021-09-27T18:30+0500

общество

шавкат мирзиёев

наманган

избиратели

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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Семь новых вузов откроются в Намангане в ближайшие пять лет, заявил на встрече с избирателями кандидат в президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Отмечается, что общее количество вузов в данном городе достигнет десяти. К томе же на базе творческой школы имени Ибрата намечено создать Университет иностранных языков.Кроме того, до 2026 года в Наманганской области планируется построить 700 многоэтажных домов на 16 тысяч квартир, а также открыть новые больницы для расширения масштаба оказания высокотехнологичных медуслуг.

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шавкат мирзиёев, наманган, избиратели