https://uz.sputniknews.ru/20210927/v-namangane-otkroyutsya-sem-novyx-vuzov-20667819.html
В Намангане откроются семь новых вузов
В Намангане откроются семь новых вузов
К томе же на базе творческой школы имени Ибрата намечено создать Университет иностранных языков. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-27T18:30+0500
2021-09-27T18:30+0500
2021-09-27T18:30+0500
общество
шавкат мирзиёев
наманган
избиратели
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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Семь новых вузов откроются в Намангане в ближайшие пять лет, заявил на встрече с избирателями кандидат в президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Отмечается, что общее количество вузов в данном городе достигнет десяти. К томе же на базе творческой школы имени Ибрата намечено создать Университет иностранных языков.Кроме того, до 2026 года в Наманганской области планируется построить 700 многоэтажных домов на 16 тысяч квартир, а также открыть новые больницы для расширения масштаба оказания высокотехнологичных медуслуг.
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шавкат мирзиёев, наманган, избиратели
В Намангане откроются семь новых вузов
К томе же на базе творческой школы имени Ибрата намечено создать Университет иностранных языков.
ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik.
Семь новых вузов откроются в Намангане в ближайшие пять лет, заявил
на встрече с избирателями кандидат в президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Отмечается, что общее количество вузов в данном городе достигнет десяти. К томе же на базе творческой школы имени Ибрата намечено создать Университет иностранных языков.
Я вырос в обычной, образованной семье, глубоко осознаю, что человек для достижения своей цели должен неустанно трудиться, не страшиться трудностей и проблем. В этом я опираюсь на доверие и поддержку нашего народа, наших великодушных, добросердечных соотечественников-наманганцев.
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Кроме того, до 2026 года в Наманганской области планируется построить 700 многоэтажных домов на 16 тысяч квартир, а также открыть новые больницы для расширения масштаба оказания высокотехнологичных медуслуг.