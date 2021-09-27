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https://uz.sputniknews.ru/20210927/v-namangane-otkroyutsya-sem-novyx-vuzov-20667819.html
В Намангане откроются семь новых вузов
В Намангане откроются семь новых вузов
К томе же на базе творческой школы имени Ибрата намечено создать Университет иностранных языков. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-27T18:30+0500
2021-09-27T18:30+0500
общество
шавкат мирзиёев
наманган
избиратели
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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Семь новых вузов откроются в Намангане в ближайшие пять лет, заявил на встрече с избирателями кандидат в президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Отмечается, что общее количество вузов в данном городе достигнет десяти. К томе же на базе творческой школы имени Ибрата намечено создать Университет иностранных языков.Кроме того, до 2026 года в Наманганской области планируется построить 700 многоэтажных домов на 16 тысяч квартир, а также открыть новые больницы для расширения масштаба оказания высокотехнологичных медуслуг.
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шавкат мирзиёев, наманган, избиратели

В Намангане откроются семь новых вузов

18:30 27.09.2021
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© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПустая аудитория
Пустая аудитория - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
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К томе же на базе творческой школы имени Ибрата намечено создать Университет иностранных языков.
ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Семь новых вузов откроются в Намангане в ближайшие пять лет, заявил на встрече с избирателями кандидат в президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Отмечается, что общее количество вузов в данном городе достигнет десяти. К томе же на базе творческой школы имени Ибрата намечено создать Университет иностранных языков.

Я вырос в обычной, образованной семье, глубоко осознаю, что человек для достижения своей цели должен неустанно трудиться, не страшиться трудностей и проблем. В этом я опираюсь на доверие и поддержку нашего народа, наших великодушных, добросердечных соотечественников-наманганцев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Кроме того, до 2026 года в Наманганской области планируется построить 700 многоэтажных домов на 16 тысяч квартир, а также открыть новые больницы для расширения масштаба оказания высокотехнологичных медуслуг.
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