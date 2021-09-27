https://uz.sputniknews.ru/20210927/v-shaxrisabze-biznesmen-nezakonno-ispolzoval-logotip-kfc-dlya-svoego-kafe-20669420.html

В Шахрисабзе бизнесмен незаконно использовал логотип KFC для своего кафе

В Шахрисабзе бизнесмен незаконно использовал логотип KFC для своего кафе

В Агентстве по интеллектуальной собственности напомнили, что использование торгового знака без разрешения правообладателя является нарушением закона. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-27T19:02+0500

2021-09-27T19:02+0500

2021-09-27T19:03+0500

общество

шахрисабз

логотип

kfc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/735/88/7358857_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_3ed06e1aa6005add1f1deeda7e4ef941.jpg

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В Шахрисабзе предприниматель незаконно использовал логотип KFC для своего кафе, сообщает пресс-служба Агентства по интеллектуальной собственности. Согласно информации учреждения, находчивый бизнесмен установил вывеску с логотипом бренда KFC над заведением общественного питания, расположенного перед входом в торговый центр.В агентстве напомнили, что использование торгового знака без разрешения правообладателя является нарушением закона.В ведомстве призвали предпринимателей соблюдать нормы действующего законодательства и использовать чужие торговые марки на договорной основе или регистрировать собственные.

шахрисабз

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шахрисабз, логотип, kfc