Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210927/v-shaxrisabze-biznesmen-nezakonno-ispolzoval-logotip-kfc-dlya-svoego-kafe-20669420.html
В Шахрисабзе бизнесмен незаконно использовал логотип KFC для своего кафе
В Шахрисабзе бизнесмен незаконно использовал логотип KFC для своего кафе
В Агентстве по интеллектуальной собственности напомнили, что использование торгового знака без разрешения правообладателя является нарушением закона. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-27T19:02+0500
2021-09-27T19:03+0500
общество
шахрисабз
логотип
kfc
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/735/88/7358857_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_3ed06e1aa6005add1f1deeda7e4ef941.jpg
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В Шахрисабзе предприниматель незаконно использовал логотип KFC для своего кафе, сообщает пресс-служба Агентства по интеллектуальной собственности. Согласно информации учреждения, находчивый бизнесмен установил вывеску с логотипом бренда KFC над заведением общественного питания, расположенного перед входом в торговый центр.В агентстве напомнили, что использование торгового знака без разрешения правообладателя является нарушением закона.В ведомстве призвали предпринимателей соблюдать нормы действующего законодательства и использовать чужие торговые марки на договорной основе или регистрировать собственные.
шахрисабз
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/735/88/7358857_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_39b8d1318b6b750d3072c6c396c1548e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шахрисабз, логотип, kfc

В Шахрисабзе бизнесмен незаконно использовал логотип KFC для своего кафе

19:02 27.09.2021 (обновлено: 19:03 27.09.2021)
518
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска кафе KFC
Вывеска кафе KFC - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Перейти в фотобанк
В Агентстве по интеллектуальной собственности напомнили, что использование торгового знака без разрешения правообладателя является нарушением закона.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В Шахрисабзе предприниматель незаконно использовал логотип KFC для своего кафе, сообщает пресс-служба Агентства по интеллектуальной собственности.
Согласно информации учреждения, находчивый бизнесмен установил вывеску с логотипом бренда KFC над заведением общественного питания, расположенного перед входом в торговый центр.
© Пресс-служба Агентства по интеллектуальной собственностиНезаконное использование логотипа KFC в Шахрисабзе
Незаконное использование логотипа KFC в Шахрисабзе - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2021
Незаконное использование логотипа KFC в Шахрисабзе
© Пресс-служба Агентства по интеллектуальной собственности
В агентстве напомнили, что использование торгового знака без разрешения правообладателя является нарушением закона.
В ведомстве призвали предпринимателей соблюдать нормы действующего законодательства и использовать чужие торговые марки на договорной основе или регистрировать собственные.
100002
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:37"Камера, мотор!": в Ташкенте возобновили легендарный кинофестиваль
20:21Любимые фильмы, которые мотивируют нас на путешествия - фото
19:35Узбекистан поможет Афганистану решить проблему с транзитом грузов
19:02В Шахрисабзе бизнесмен незаконно использовал логотип KFC для своего кафе
18:50Кыргызстан ищет инвесторов для тоннеля в Узбекистан
18:30В Намангане откроются семь новых вузов
18:06Попавшему в аварию узбекистанцу помогли вернуться из России
18:05Студентов из Узбекистана пригласят на обучение в ведущие российские вузы
18:01В АГУ объяснили, как решается проблема с очередями при замене водительских прав
17:34В Башкирии ФСБ предотвратила теракт
15:58"Мы не допустим нарушения границы" - Мирзиёев
15:21Звезды индийского и турецкого кино посетят международный кинофестиваль в Ташкенте
15:06Кашкадарьинская область – лидер по многодетности
14:43Узбекский пограничник застрелен на границе с Афганистаном
14:08В Самаркандской области загорелся торговый центр
14:01Пой, душа! Фольклорные коллективы из России выступили в Ташкенте — видео
13:41Узбекские специалисты изучат опыт строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии
13:13Иностранцы смогут получить военное образование в Узбекистане
12:41Узбекистан привлек НОСТРОЙ для экзаменации мигрантов, направляющихся на стройки в РФ
12:40Шавкат Мирзиёев прибыл в Ферганскую долину