https://uz.sputniknews.ru/20210927/v-shaxrisabze-biznesmen-nezakonno-ispolzoval-logotip-kfc-dlya-svoego-kafe-20669420.html
В Шахрисабзе бизнесмен незаконно использовал логотип KFC для своего кафе
В Шахрисабзе бизнесмен незаконно использовал логотип KFC для своего кафе
В Агентстве по интеллектуальной собственности напомнили, что использование торгового знака без разрешения правообладателя является нарушением закона. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-27T19:02+0500
2021-09-27T19:02+0500
2021-09-27T19:03+0500
общество
шахрисабз
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В Шахрисабзе предприниматель незаконно использовал логотип KFC для своего кафе, сообщает пресс-служба Агентства по интеллектуальной собственности. Согласно информации учреждения, находчивый бизнесмен установил вывеску с логотипом бренда KFC над заведением общественного питания, расположенного перед входом в торговый центр.В агентстве напомнили, что использование торгового знака без разрешения правообладателя является нарушением закона.В ведомстве призвали предпринимателей соблюдать нормы действующего законодательства и использовать чужие торговые марки на договорной основе или регистрировать собственные.
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шахрисабз, логотип, kfc
В Шахрисабзе бизнесмен незаконно использовал логотип KFC для своего кафе
19:02 27.09.2021 (обновлено: 19:03 27.09.2021)
В Агентстве по интеллектуальной собственности напомнили, что использование торгового знака без разрешения правообладателя является нарушением закона.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik.
В Шахрисабзе предприниматель незаконно использовал логотип KFC для своего кафе, сообщает
пресс-служба Агентства по интеллектуальной собственности.
Согласно информации учреждения, находчивый бизнесмен установил вывеску с логотипом бренда KFC над заведением общественного питания, расположенного перед входом в торговый центр.
В агентстве напомнили, что использование торгового знака без разрешения правообладателя является нарушением закона.
В ведомстве призвали предпринимателей соблюдать нормы действующего законодательства и использовать чужие торговые марки на договорной основе или регистрировать собственные.